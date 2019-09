Lässiger Alleingang: Hinter Dope Lemon steckt die bärtige Hälfte des weltbekannten australischen Geschwister-Duos Angus & Julia Stone. Wie auch schon das Debütalbum „Honey Bones“ (2016) hat Angus Stone „Smooth Big Cat“ im eigenen Studio auf seiner Ranch aufgenommen. © Jennifer Stenglein

Dein aktuelles Album heißt "Smooth Big Cat". Auch in deinen neuesten Videos kommen viele Katzen vor. Was steckt dahinter?

Die "Smooth Big Cat" ist eine fiktive Figur, die ich für den gleichnamigen Song geschaffen habe. Sie wurde dann zu dieser Kreatur, die auf meiner Ranch lebt – dem Ort, an dem ich die Platte aufgenommen habe. Sie schwebt ein bisschen über den Dingen, über all dem Quatsch, der so in der Welt passiert. Wenn ich die Musik höre, fühle ich etwas Echtes und für dieses Gefühl steht sie. Sie verkörpert den Spirit des Albums.

Es gibt diesen Online-Kommentar zu deinem neuen Song "Hey You": "Schon beim Hören könnte man durch einen Drogentest fallen." Was ist der typische Dope-style?

Es gibt eine Menge Storytelling, Erkundungen und Abenteuer in den Sounds. Wenn ich diese Musik schreibe, während ich daran arbeite, lerne ich mich selbst ein bisschen besser zu verstehen. Für mich ist es eine Art Therapie – aber für andere Menschen kann es schon eine Droge sein.

Was ist dein Lieblingstext auf dem Album?

Ich hatte eine Menge Dinge zu sagen, die sich aus der Vergangenheit heraus entwickelt haben. Aber wenn ich wählen müsste, dann eine Zeile aus "Salt & Pepper": "All she wanna do is lift her feet from the ground for a little while" (Alles, was sie will, ist für eine Weile ihre Füße vom Boden zu heben). Es ist vielleicht nicht die tiefste Empfindung, aber ich mag das Bild dahinter sehr – jemand, der für einen Moment abheben möchte, um alle Probleme zu vergessen.

Bewegst du dich ohne deine Schwester Julia anders auf der Bühne, fühlst du dich anders?

Es ist eine ganz andere Dynamik, weil ich die Verantwortlichkeiten normalerweise mit meiner besseren Hälfte teile. Wenn es um mich solo geht, fühle ich mich unabhängiger und das, was ich ausstrahle, bekommt mehr Kraft. Ich liebe das, was wir zusammen machen, und es wird immer da sein. Wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten zu finden.

Sprecht ihr über die Soloprojekte des anderen?

Ich habe ihr kürzlich die neue Platte gezeigt und wir haben über die Songs und die Musiker gesprochen und wie ich touren werde. Julia und ich touren seit gut zehn Jahren durch die Welt. Es ist wirklich cool, darüber zu sprechen, wie man es auf seine eigene Weise macht – es begeistert mich, mit ihr abzuhängen und über sowas zu reden.

In deinem Privatleben hältst du dich meistens von großen Städten fern. Was reizt dich an einem Festival im Herzen einer Metropole?

Oh Mann, ich liebe die Reeperbahn. Auf meiner Ranch ist es sehr einsam und ruhig und wenn ich nach Deutschland oder irgendwo in Europa komme, ist das Stadtleben wie ein Farbenblitz. Natürlich gibt es viele Unterschiede, aber ich liebe es auch, mal umzuschalten.

Hört sich nach wilden Hamburg-Erinnerungen an.

Ich wollte immer nach Hamburg ziehen …

… echt?

Ja! Ich habe einige Freunde in der Stadt, die ich im Laufe der Jahre getroffen habe. Letztes Jahr sind Julia und ich rübergekommen, um bei Udo Lindenbergs MTV Unplugged Show zu spielen. Wir haben im Hotel Atlantic abgehangen und er hat uns in diesen wirklich coolen Zimmern untergebracht. Wir mussten einfach eine Weile in der Gegend bleiben, es war wunderbar.

Als Opener: Wie bringst du die Leute in Stimmung – und wird es auch Katzen zu sehen geben?

Bevor wir auf die Bühne gehen, trinken wir noch einen Schluck Whisky und genießen einfach die gemeinsame Zeit. Und wenn wir dann einmal oben sind, müssen wir uns nur noch in das magische Land begeben, das Dope Lemon kreiert. Die Jungs, mit denen ich auf Tour bin, sind unglaubliche Musiker und ja, es wird eine Menge "wild cats" geben!

In Hamburg gibt's zur Zitrone Pannfisch. Lust drauf?

Also, wenn ihr uns auf der Straße seht: Kommt trinkt mit uns ein Bier, wir können Fisch essen und darüber eine Zitrone ausquetschen! Ich kann es kaum erwarten, rüberzukommen, wir haben eine Menge Liebe für euch dabei!





Interview: Anne Kleinfeld

