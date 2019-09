All about fitness: Kate Nash ist nicht nur Musikerin, sondern auch Wrestlerin in der Streaming-Show „Glow“.

Im Juni, als der Sommer noch nicht in Europa angekommen ist, steht das deutsche Indierock Duo GURR in einem Club in Manhattan auf der Bühne, bei der New-York-Ausgabe des Reeperbahn Festivals. Im Publikum: Kate Nash, die wenige Stunden zuvor als eine der Juror*innen des ANCHOR – Reeperbahn Festival International Music Award vorgestellt wurde. Das Konzert hat sie noch drangehängt, vielleicht wegen der musikalischen Parallelen. Vermutlich aber, weil sie gerade auf dem besten Weg ist, neben ihrer Rolle als Musikerin und Schauspielerin auch Mentorin und Lautsprecher zu werden, für ein Thema, das ihr wichtig ist – und das auch die Musikerinnen von GURR bewegt: Gleichberechtigung in der Musikbranche.



Als Kate Nash 2008 bei den Brit Awards zum "Best British Female Artist" gekürt wird, erklärt sie in ihrer Dankesrede: "Ich will den Irrglauben aus der Welt schaffen, dass ‚weiblich‘ ein Genre ist". Damals ist sie 21 Jahre alt, ihr Debütalbum "Made of Bricks" hat sie an die Spitze katapultiert – und schon da zeigt sich: Kate Nash will Gegebenes nicht hinnehmen, sie hinterfragt und kritisiert.



"Eine junge Frau in der Musikindustrie zu sein, ist ätzend"





"Ich weiß noch, als mir meine Mutter das erste Mal Janis Joplin vorgespielt hat", erzählt Kate Nash am Rande der Reeperbahn Festival New York Edition. Sie habe damals viele Platten ihrer Eltern gehört. "Ich habe mich gefragt: Was ist das? Wie kann eine Frau so klingen? So wild, so anders als das, was ich aus der Pop-Welt kannte." In den Neunzigern habe sie Punkbands wie Bratmobile und Bikini Kill gehört, Vorreiterinnen der "Riot Girl" -Bewegung, wie sie in einem Interview mit der Online-Plattform "laut" sagt. Als sie sich nach Album zwei mit dem Indierock-Prinzessinen-Image und unter dem Druck der britischen Medien immer unwohler fühlt, erinnert sie sich an diese Zeit zurück. Sie entscheidet: Das nächste Album wird deutlich mehr Punk. Ihr Label kündigt daraufhin kurzerhand – per SMS. Kate Nash ist seitdem tatsächlich "Indie" unterwegs, ohne Label bringt sie 2013 "Girl Talk" heraus. Die Postproduktion finanzierte sie durch Crowdfunding – so wie auch ihr aktuelles Album "Yesterday Was Forever".

Gute Aussicht für Live-Talente: In Hamburg sitzt Kate Nash in der Jury des Anchor – Reeperbahn Festival International Music Award.

Ein Dauerthema in ihrer Arbeit: die extreme männliche Dominanz im Musik-Business. Die University of California hat hunderte Popsongs untersucht, auf Ebene der Produzent*innen ist das Verhältnis von Männern zu Frauen 47 zu eins. Eine Tatsache, die Kate Nash als Problem sieht: "Eine junge Frau in der Musikindustrie zu sein, ist ätzend. Du bist von Männern umgeben, niemand schert sich um dich, es geht nur um Kohle", sagt sie im Gespräch mit der BBC. Um dem entgegenzuwirken, gründet sie 2011 den "Rock‘n’Roll for Girls After School Music Club", einen Verein, der Mädchen nach der Schule für Musik und das Business drumherum begeistern soll. Auf Twitter postet sie am Weltfrauentag ein Video, in dem sie verspricht, ihr nächstes Album von einer Produzentin produzieren zu lassen, sie solidarisiert sich in mit Aktionen wie den öffentlichen Protesten von Pussy Riot oder der vom Reeperbahn Festival initiierten "Keychange" Initiative, die für Gleichstellung in der Musikbranche eintritt. Im Rahmen des diesjährigen Festivals stellt sie die Fortsetzung des Programms "Keychange 2.0" vor.

Was die Musikindustrie auch psychisch mit Künstler*innen macht, spricht sie schonungslos an, zeigt auf, welche Missstände es gibt. Im Trailer zu ihrer sehr persönlichen BBC-Doku "Kate Nash: Underestimate the Girl", die ebenfalls beim Reeperbahn Festival gezeigt wird, fragt sie sich – und die Zuschauer: "Wie komme ich weiter, ohne zu verhärten und abzustumpfen, ohne zu ändern, wer ich bin?" Damit verbunden ist für sie auch die gesellschaftliche Besessenheit mit Äußerlichkeiten. In "GLOW" (kurz für "Gorgeous Ladies of Wrestling") spielt sie seit 2017 die vermeintlich naive Wrestlerin Rhonda "Britannica" Richardson – und lernte, stolz auf ihren Körper zu sein. Darauf, was er leisten kann, nicht, wie er aussieht. Wrestling habe ihr Leben verändert, erzählt sie in einer britischen Morningshow. Auf einmal solle man auf der Bühne Raum einnehmen, präsent sein – als junge Frau wäre ihr immer das Gegenteil beigebracht worden. Vielleicht wird Kate Nash darauf bei den ANCHOR-Teilnehmer*innen ganz besonders achten: Bühnenpräsenz.

Text: Kim-Lara Oswald









Der ANCHOR findet vom 18. bis 21. September 2019 im Rahmen des Reeperbahn Festivals statt.

Die Konzerte der im Wettbewerb nominierten Acts sind für alle Festival-Ticketinhaber*innen zugänglich. Die ANCHOR Jury stellt sich euch zudem beim Reeperbahn Festival "Doors Open" am 18. September 2019 vor.

Mehr Infos: anchor-award.com.

Das gesamte Interview mit Kate Nash könnt ihr im Reeperbahn Festival Podcast bei ByteFM nachhören.





Zurück zur Übersicht.