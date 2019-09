: Das Reeperbahn Festival eröffnet seine 14. Edition mit DOORS OPEN

Wenn an einem Mittwochabend in Hamburg Kate Nash, Peaches, Leslie Feist und Dope Lemon gemeinsam auf der Bühne stehen, dann kann dies nur eines bedeuten: Das Reeperbahn Festival startet! Mit DOORS OPEN eröffnet das Festival in diesem Jahr seine Tore mit einer Art "Reeperbahn Festival in a nutshell".