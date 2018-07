26.9.2016 | Mit seiner außergewöhnlichen Stimme, Humor, unverstellter Authentizität und einem einzigartigen Auftritt in intimer Wohnzimmeratmosphäre hatte Albin Lee Meldau (SE) Jury und Publikum bei seinem Reeperbahn-Festival-Gig am vergangenen Donnerstagabend bereits nach wenigen Minuten in den Bann gezogen. Nun ist es verkündet: Der 28 Jahre alte Schwede erhält für seine herausragende Performance den 2016 erstmals verliehenen ANCHOR – Reeperbahn Festival Music Award. Die begeisterte Jury betonte in ihrer Entscheidung: "Each and every nominee had something special to give and important to show, but of all the contestants, there was one act that was the most outstanding and cohesive. With his magic and brooding anger, he is definitely a maverick, akin to the David Bowies and Freddy Mercurys of the world."

Verliehen wurde der ANCHOR im Rahmen einer international besuchten Show im St. Pauli Theater am 24. September, dem letzten Veranstaltungstag des Reeperbahn Festivals. Vor rund 300 geladen Gästen erhielt Albin Lee Meldau von Jurymitglied Tony Visconti eine von Designer Peter Schmidt gestalteten Trophäe in Form eines abstrakten Ankers überreicht, dem Signet des neu eingeführten Prädikats für herausragende Musik.

(c) Nina Zimmermann

"Music is all" war der rote Faden, der sich durch das multimediale Showformat zog, das ebenfalls an diesem Abend Premiere feierte. Auf das Bühnenbild projizierte Einspieler spiegelten mitunter sehr persönlich die Quintessenz der Bedeutung von Musik für Zuschauer, Jurymitglieder und Kandidaten wieder. Als unterhaltender Sidekick der Moderatorinnen Kylie Olsson (BBC) und Helena Felixberger führte zudem Reeperbahn-Festival-Veteran Ray Cokes (Ray’s Reeperbahn Revue) als Hidden Champion durch die Veranstaltung. IAMJJ (DK) und Singer Songwriter Jarle Bernhoft (NO) waren die musikalischen Gäste.

Auch für Preisträger Albin Lee Meldau wäre ein Leben ohne Musik wohl kaum denkbar. Als Sohn einer Jazzmusikerin und eines Singer Songwriters fing der Sänger und Gitarrist früh an zu singen, trat auf Hochzeiten und Straßen auf und spielte sechs Jahre bei der Soul-Band Magnolia. Seine Solokarriere treibt der vielversprechende Sänger mit der einzigartigen Stimme erst seit einem Jahr voran – mit beachtlichem Erfolg. Dennoch zeigt er sich pragmatisch. Kein Geheimnis, sondern "preparation, hard work and the love to stand on stage" betrachtet er als ausschlaggebend dafür.

Mit dem Red-Carpet-Event erreichte der erstmals im Rahmen des Reeperbahn Festivals ausgelobte Musikwettbewerb ANCHOR seinen krönenden Abschluss. Zuvor hatte die sechsköpfige Jury bestehend aus Tony Visconi, Emiliana Torrini, Ray Cokes, Anna Ternheim, Y’akoto und James Minor acht aufstrebenden Acts während des Reeperbahn Festivals unter die Lupe genommen.

ANCHOR 2016 - The Documentary ist ab dem 30. September abrufbar.



Von Lisa Petersen

Infobox Der Anchor 2016 Der ANCHOR 2016 wurde am 24.9.16 im Rahmen des Reeperbahn Festivals 2016 verliehen. ANCHOR 2016 - The Documentary ist als Video ab dem 30. September abrufbar.



Weitere Informationen: www.anchor-award.com

Albin Lee Meldau (c) Nina Zimmermann