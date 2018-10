Bei Ritournelle, der Festivalnacht der elektronischen Musik, wird sich die Jahrhunderthalle Bochum wieder zu einem gigantischen Club voll pulsierenden Sounds verwandeln. Die drei großen Headliner sind dieses Jahr Moderat, Peaches und Oneothrix Point Never. Mit einem Programm zwischen Noise und Lovesongs, zwischen tanzbarem Clubsound, atmosphärischen Klangteppichen und monumental hämmerndem Techno trifft abseitiger Club-Underground auf große Pop-Gesten jenseits des Mainstreams.



Kaum eine Band repräsentiert die Schnittmenge dieser Welten so stilbildend wie Moderat. Gedacht war Moderat als temporärer Zusammenschluss des Berliner Electronica-Künstlers Sascha Ring (Apparat) und des Techno-Duos Gernot Bronsert und Sebastian Szary (Modeselektor). Jedoch zeigte sich bald, dass der Supergroup Moderat das unerhörte Potenzial innewohnt, die elektronische Pop-Musik der Gegenwart nachhaltig zu verändern.

Moderat (c) Flavien Prioreau

Als das erste Album von Peaches erschien, zeigten sich die Risse im System Pop deutlicher als je zuvor und diese Durchschlagskraft hat Peaches bis heute nicht eingebüßt: Gender-Fragen formuliert sie in rotzigem Sprechgesang über analoger Elektronik. Seit nunmehr 16 Jahren wirft die Urmutter postfeministischer Pop-Musik spielerisch die Geschlechter-Codes durcheinander und drückt den Finger in die Wunden der noch immer heterosexuell-männlich dominierten Musikindustrie. Ihre schillernden Live-Shows gelten als unvorhersehbare Performances voller Punk-Attitüde und Pop-Zitate.

Peaches (c) Daria Marchik

Die Musik von Oneohtrix Point Never ist grenzüberschreitend im besten Sinne. Mit beißender Ironie und zugleich herzerweichender Hingabe manövrieren sich die Stücke durch die postdigitale Hyper-Pop-Kultur des 21. Jahrhunderts. Stockhausen steht Skrillex Auge in Auge gegenüber. Darüber hinaus treffen Krautrock, EDM, IDM, Death Metal, Free Jazz, Easy Listening, New Age und Esoterik-Kitsch aufeinander. Oneohtrix Point Never vermischt E und U so gekonnt und unbekümmert, dass man in der dichten Anhäufung von Verweisen, Andeutungen und expliziten Zitaten die Musik eines kommenden Zeitalters zu erkennen glaubt.

Oneohtrix Point Never (c) Andrew Strasser

Das komplette Lineup: Moderat, Peaches, Oneohtrix Point Never, raster-noton Showcase, Âme Live, Ben UFO, Lena Willikens, Ahmet Sisman, Quartier Midi, raster-noton feat. - Alva Noto, Byetone, Grischa Lichtenberger, Kangding Ray

1/5 Ritournelle (c) Marcus Simaitis 2/5 Ritournelle (c) Marcus Simaitis 3/5 Ritournelle (c) Marcus Simaitis 4/5 Ritournelle (c) Marcus Simaitis 5/5 Ritournelle (c) Marcus Simaitis

Infobox Details Ritournelle - Festivalnacht der elektronischen Pop-Musik



Main Stage, Jahrhunderthalle: Moderat, Peaches, Oneohtrix Point Never

Turbinenhalle: 20 Jahre raster-noton feat. Alva Noto, Byetone, Grischa Lichtenberger, Kangding Ray

Wasserturm Stage hosted by Goethebunker: Âme live, Ben UFO, Lena Willikens, Ahmet Sisman, Quartier Midi

13. Aug.: ab 16.00 Uhr

Jahrhunderthalle Bochum

45 €, erm. 22,50 €

Einlass ab 18 Jahren



www.ruhr3.com/rit Noch mehr Musik bei der Ruhrtriennale Tindersticks: The Waiting Room Film Project

Konzert und Filme zum neuen Album der Tindersticks

18. Sept.: 20.00 U hr — Lichtburg, Essen

20 / 30 / 40 €, erm. ab 10 €

www.ruhr3.com/wai



Sunn O)))

03. Sept.: 23.00 Uhr

Jahrhunderthalle Bochum

30 €, erm. 15 €

www.ruhr3.com/sun



Pantha du Prince pres. The Triad

24. Sept.: 23.00 U hr — Jahrhunderthalle Bochum

30 €, erm. 15 €

www.ruhr3.com/pan



Konzerte im Maschinenhaus

15. Aug.: 20 Jahre raster-noton/Emptyset*

22. Aug.: Eric Sleichim & Bl!ndman

29. Aug.: H olly Herndon

05. Sept.: Anton Batagov

12. Sept.: Het Collectief

19. Sept.: Ensemble Musikfabrik

Beginn jeweils 20.00 U hr

Maschinenhaus, Essen

20 / 30 €, erm. ab 10 €

*Emptyset 25 €, erm. 12,50 €

www.ruhr3.com/kon