1/3 Michael Biedowicz zu Gast an der Wichernschule in Hamburg 2/3 Michael Biedowicz zu Gast an der Wichernschule in Hamburg 3/3 Ausschnitte aus der Rubrik „Ich habe einen Traum“ des ZEITmagazins

Im Kunstraum der Oberstufe, im Dachgeschoss eines Rotklinker-Altbaus, riecht es nach Farbe. An den Wänden hängen bunte Collagen, die Staffelei fristet ihr Dasein in einer Ecke des Raumes. Gemalt wird heute nicht. Auf den Tischen liegen Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen mit geschlossenen Augen: das unverwechselbare Markenzeichen der Rubrik „Ich habe einen Traum“ des ZEITmagazins. Im Mittelpunkt des zweistündigen Besuchs von Michael Biedowicz steht die Fotografie. Und es geht um Träume – Träume der Schülerinnen und Schüler an der Wichernschule.

Ich träume davon, für ein Jahr nach Australien zu gehen, doch möchte ich auch gern Polizistin werden. Mandy, Schülerin, 16 Jahre alt

Bevor ein paar Schüler ihre Träume bekannt geben, erzählt Michael Biedowicz von seiner Arbeit als Bildredakteur. Er berichtet von den Traum-Produktionen, die oft nur 30 Minuten dauern. 20 Minuten Gespräch, 10 Minuten Zeit fürs Foto. Dann ist das Bild im Kasten, der Traum geträumt. „So eine Produktion zeugt von großem Vertrauen zwischen Fotograf und Model“, sagt er. „Denn wenn die Prominenten ihre Augen schließen, bedeutet das auch immer Kontrollverlust. Dieser Moment ist sehr privat.“ Dabei kann es auch schon mal vorkommen, dass ein geplanter Fotoshoot platzt – dann ist es dem Prominenten eine Spur zu intim.

Ich würde gerne wissen, wovon unsere Lehrer träumen. Über sie wissen wir Schüler praktisch gar nichts. Sie einfach fragen? Das fände ich sehr komisch. Valentina, Schülerin, 17 Jahre alt

Das Spiel von Schwarz und Weiß, die Inszenierung des Fotos, der Traum im Text – die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Gefühle fotografisch dargestellt und nach welchen Kriterien Fotos für das Magazin ausgewählt werden. Dadurch bekommen die Schüler Ideen, wie sie ihre Träume gestalterisch umsetzen können. In diesem Zusammenhang gibt Michael Biedowicz den Tipp: „Es wird immer dann gut, wenn du etwas Eigenes, Persönliches Preis gibst.“