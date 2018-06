Wenn ein Mensch an Demenz erkrankt, bringt dies enorme Veränderungen mit sich. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Das kann im negativen, aber auch im positiven Sinne der Fall sein. Und positive Aspekte gibt es durchaus – auch wenn diese selten Eingang in die Berichte von Medien finden. So kann zwischen vormals sehr distanzierten Elternteilen und ihren Kindern eine unerwartete Nähe entstehen, die von Herzlichkeit und Zuneigung geprägt ist – von Gefühlen, die vormals scheinbar verschüttet waren. Manchmal zeigt sich auch ein unerwarteter Humor, und man kann häufiger zusammen ausgelassen sein und lachen. Auch das kann Demenz bedeuten: eine Chance und Bereicherung für alle Beteiligten.

Trotz der möglichen positiven Aspekte stellt die neue Situation vor allem jedoch eine Herausforderung dar, da sich die Verhältnisse umkehren und Kinder in die Rolle der sich Kümmernden, Versorgenden und Verantwortung Tragenden hineinwachsen müssen. Weitere Herausforderungen sind der Wandel der Persönlichkeit des von Demenz Betroffenen, ungewöhnliche Verhaltensweisen und ein sich änderndes Sprachvermögen, das angepasste Kommunikationsstrategien erforderlich macht. Nicht zuletzt besteht die Gefahr der Überforderung, da betreuende Angehörige sich viel zu selten eine Auszeit gönnen. Doch wer die Hintergründe versteht und weiß, wie er sich richtig verhält, kann die Herausforderungen meistern.

Ungewöhnliche Verhaltensweisen, die häufig anzutreffen sind

Mit einer Demenz gehen verschiedene ungewöhnliche, aber für die Erkrankung typische Verhaltensweisen einher. Diese sind unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Form der Demenz sowie dem Stadium der Erkrankung. Das ungeplante Verlassen der Wohnung gehört beispielsweise hierzu. Problematisch ist dieses Verhalten, weil der Betroffene Handlungsfolgen nicht mehr abschätzen kann. Unter Umständen begibt er sich in Gefahr, etwa durch unzureichende Bekleidung bei winterlichen Außentemperaturen – oder durch das stundenlange Herumirren, da er die Wohnung nicht wiederfindet.

Auch damit sehen sich Angehörige konfrontiert: Der an Demenz erkrankte Mensch wehrt pflegerische Maßnahmen ab oder wird ungehalten – was bis zu handfesten Aggressionen reichen kann, wie Schlagen, Beißen oder Spucken. Oder er "kramt" herum und bringt alles durcheinander – er läuft in der Wohnung umher und stolpert über Dinge, mit denen er sich eine Weile beschäftigt, um sie anschließend an einen anderen Platz zu tragen. Doch woher sollen Angehörige wissen, was hier zu tun ist?

Zielführende Methoden bieten Schutz vor Überforderung

Um mit solchen Situationen richtig umzugehen, sollten Betreuende versuchen, sich in die Welt des Betroffenen hineinzudenken. "Sinnlos" erscheinendes Verhalten hat immer einen erklärbaren und nachvollziehbaren Hintergrund, es erschließt sich uns nur häufig nicht.

Ein probater Weg für kritische Situationen besteht zum Beispiel darin, den Betroffenen "abzulenken", indem der Betreuende ihn vorsichtig in ein Gespräch mit vertrauten Themen verwickelt. Vorsichtiges Hinterfragen, um einzuschätzen, wo sich der Betroffene gerade befindet, und keine Diskussionen führen – das ist eine gute Möglichkeit der Kommunikation. Hilfreich ist es zudem, den Gemütszustand des Angehörigen oder dessen Wunsch in Worte zu fassen und ihn noch einmal wiederzugeben (Fachleute nennen das "validieren").

Das Einbinden in häusliche Tätigkeiten leistet hier ebenfalls gute Dienste. Eine Beschäftigung für Betroffene ist eine geeignete Methode, um Unruhe zu mildern. Genau das ist hierbei das Entscheidende: Durch die Kenntnis Erfolg versprechender Interventionsmöglichkeiten verliert selbst ungewöhnliches Verhalten seinen "Schrecken" und ist gut zu handhaben.

Bewährte Handlungsmöglichkeiten aus der Praxis

Eine angemessene, sinnvolle Reaktion auf ungewöhnliche Verhaltensweisen erschließt sich nicht von selbst. Ein tieferes Verständnis der Hintergründe kann helfen – Angehörige müssen sich dazu mit der Erkrankung vertraut machen. Am besten fahren sie damit, sich an den Handlungsoptionen zu orientieren, die sich in solchen Fällen in der Praxis bewährt haben – bei professionell Betreuenden, die über viele Jahrzehnte mit Menschen mit Demenz arbeiten. Auch für den menschlichen Zugang und die Kommunikation gibt es Anregungen und Tipps, die vieles einfacher machen.

Um Angehörigen bei der häuslichen Betreuung Demenzkranker die notwendige Unterstützung zu bieten, hat die Deutsche Seniorenstift Gesellschaft einen übersichtlichen Ratgeber erarbeitet, der Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt: "Leitfaden für Angehörige von Menschen mit Demenz in der häuslichen Umgebung. Bewährte Handlungsmöglichkeiten für den Alltag". Der 22 Seiten umfassende Ratgeber behandelt darüber hinaus Themenbereiche wie Orientierungshilfen, Hinweise zur Kommunikation, Beschäftigungsmöglichkeiten und technische Anpassungen in der Wohnung – und unter welchen Gesichtspunkten das Versicherungsportfolio einem prüfenden Blick zu unterziehen ist. Tipps zur Beachtung der eigenen Belastungsgrenze helfen dem Betreuenden, sich nicht selbst zu überfordern.

Der Leitfaden steht hier kostenlos als PDF zum Download bereit.

Herausgeber des Leitfadens:

Deutsche Seniorenstift Gesellschaft mbH & Co. KG (www.deutsche-seniorenstift.de)





