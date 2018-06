Die Diagnose "Fettleibigkeit", medizinisch als "Adipositas" bezeichnet, wird in der Regel ab einem Body Mass Index (BMI) von 30 aufwärts gestellt. Ab einem BMI von 40 spricht man von "krankhaftem Übergewicht". Ausschlaggebend für die Ermittlung des BMI ist das Verhältnis zwischen Körpergröße und Gewicht. Für die Betroffenen bedeutet die Diagnose "Adipositas" aber weit mehr als einen Schönheitsmakel: Starkes Übergewicht erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkten und Schlaganfällen, Diabetes sowie Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat des Körpers. Besonders gravierend sind die seelischen Folgen. Viele Betroffene fühlen sich als Außenseiter, weil Fettleibigkeit von der Gesellschaft nicht toleriert wird. Wenn keine Diät mehr hilft, bleibt als letzte Hoffnung ein chirurgischer Eingriff im Verdauungstrakt.

Prof. Dr. med. Klaus Dittrich ist Spezialist für Metabolische- und Adipositaschirurgie in der Privatordination Rudolfinerhaus in Wien,Österreich, und Mitglied bei PRIMO MEDICO, dem Netzwerk für medizinische Spezialisten. In einem ausführlichen Beratungsgespräch vor einem möglichen Eingriff weist er seine Patienten vor allem auf eines hin: "Wenn sich ein Patient für einen chirurgischen Eingriff zur Reduzierung seines Übergewichts entscheidet, dann muss er wissen, dass eine Operation kein Selbstläufer ist, der automatisch zum Wunschgewicht führt. Wir können zwar große Erfolge erzielen, wie z.B. im Durchschnitt eine Gewichtsreduzierung um 40 bis 50 kg. Aber in den meisten Fällen ist danach eine weitere Gewichtskontrolle notwendig, um das erzielte Gewicht langfristig zu halten. Und das geht nur, wenn der Patient bereit ist, härteste Arbeit zu leisten und sowohl sein Ernährungsverhalten als auch seine Lebensgewohnheiten zu ändern".

"Abnehmen ist vergleichbar mit der Geburt des ersten Kindes"

Ein bis vier Jahre dauert der Prozess in der Regel bei adipösen Patienten. Nach der erfolgten Operation geht die Gewichtskurve zunächst steil nach unten. Ein bis zwei Kilogramm pro Woche seien möglich, so Prof. Dittrich. Nach einem Dreivierteljahr flache sich die Kurve dann langsam ab. Unterstützt werden müsse dieser Prozess unbedingt durch eine deutliche Umstellung der Lebensweise. Er rät Betroffenen, den Kampf gegen die Fettleibigkeit mit einem Team aufzunehmen. D.h. man überlegt und organisiert bereits im Vorfeld einer Operation, wer in der Zeit danach helfen könnte, die Ernährung zu kontrollieren, wer einen zum regelmäßigen Sporttreiben motivieren und auch, an wessen Schulter man sich ausweinen könnte, wenn die Anstrengung des Gewichtabnehmens mal zu viel wird. Prof. Dittrich vergleicht eine Adipositas-Operation gern mit dem Kinderkriegen: "Sie freuen sich auf ihr erstes Kind. Wenn es dann da ist, merken sie aber ziemlich schnell, dass ihre ganze Welt Kopf steht. Selbstverständlich freuen sie sich nach wie vor. Aber so weiterleben wie vorher funktioniert einfach nicht – sie müssen ihr Leben in vielen Bereichen komplett umstellen. Und genauso ist das beim Vorhaben einer großen Gewichtsabnahme".

Im Durchschnitt wird bei den Standardverfahren eine Gewichtsreduzierung von 40-60 kg erreicht

Die Erfolge der Adipositas-Chirurgie sind beachtlich. Professor Dittrich nennt als Beispiel eine Person, die bei einer Körpergröße von 1,70m 120 kg wiegt. Das Normalgewicht liegt bei 70 kg, d.h. die Person leidet unter 50 kg Übergewicht. Mit Hilfe einer klassischen Diät ließen sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten erfahrungsgemäß 3-5 kg dauerhaft abnehmen, so Dittrich. Durch einen Eingriff wie z.B. eine Sleeve-Resektion (Schlauchmagen) oder einen Magenbypass könnte man das Gewicht relativ zügig um 25 bis 30 kg senken, auf ein erstes Zielgewicht von 80-95 kg. Sofern dieses erste Ziel erreicht wird, muss in einer zweiten Stufe mit sinnvoller, qualitativ hochwertiger Ernährung der Weg weiter gegangen werden, um das Gewicht entsprechend der Zielsetzung zu reduzieren. In einer dritten Stufe geht es dann vor allem darum, das erreichte Gewicht als "Normalgewicht" zu etablieren, es langfristig zu halten und einem Rebound-Effekt (erneute Gewichtszunahme) vorzubeugen.



Auch für Diabetiker lassen sich durch Adipositas- bzw. Metabolische Chirurgie beachtliche Erfolge erzielen. "Selbstverständlich können wir Diabetes durch eine OP nicht heilen", so Professor Dittrich, "aber wir können die Nährstoffaufnahme so weit reduzieren, dass in vielen Fällen die Medikation –oral sowie durch Injektionen – reduziert oder gänzlich weggelassen werden kann." Dies bewirkt nicht nur einen Zugewinn an Lebensqualität, sondern reduziert auch das Risiko von Folgeerkrankungen des Diabetes wie Arterienverkalkung, Augenprobleme und Herzinfarkt.

Minimalinvasive Adipositas Chirurgie für eine rasche Erholung

Erst wenn zweifelsfrei geklärt ist, dass sich eine Gewichtabnahme nicht durch herkömmliche Therapien oder Diäten erzielen lässt, wird eine Magen-OP bzw. ein Bypass in Betracht gezogen. Welche Methode angewandt wird, entscheidet auch das Ausmaß des Übergewichts. Der chirurgische Eingriff bei einer Sleeve-Resektion dauert in der Regel knapp eine Stunde. Die Bypassverfahren ca. eine halbe Stunde länger. Alle Eingriffe werden laparaskopisch/minimalinvasiv vorgenommen. Anschließend bleibt der Patient zwei bis vier Tage stationär zur Beobachtung im Krankenhaus. In einigen Fällen müssen nach einem erfolgreichen Adipositas-Eingriff noch kosmetische Korrekturen in Betracht gezogen werden. Durch den Abbau des Fettgewebes entstehen oft größere Hautfalten, die nicht nur optisch, sondern auch hygienisch und funktionell ein Problem darstellen können.

Die Nachsorge am besten schon im Vorfeld organisieren

Bei der medizinischen Nachsorge sind die Adipositas-Patienten oft auf sich allein gestellt, bedauert Prof. Dittrich. "Wünschenswert wäre", so Adipositas-Spezialist Dittrich, "wenn jedes Schwerpunkt-Krankenhaus eine Adipositas-Station hätte. Bei den steigenden Prognosen zum Übergewicht in Europa würde dies Sinn machen. Und nicht nur die Patienten profitieren davon. Auch für die Ausbildung junger Ärzte wäre es sinnvoll. So könnte man eine breitere Ausbildung der Adipositas-Chirurgen fördern, indem Sie nicht nur den OP-Bereich kennen lernen, sondern auch die Nachsorge und allgemeinen Problemfelder, die im Bereich der Adipositas-Behandlung angesiedelt sind".

