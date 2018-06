Es gibt sehr genaue Menschen. In ihrem Haushalt existiert ein Ordner, in dem das gesamte vertragliche Leben fein säuberlich dokumentiert ist. Dazu enthält der Ordner eine ständig aktualisierte Liste aller Verträge, Versicherungen und Abonnements. Alle Vertragsunterlagen sind vorhanden, manchmal muss in ein vorbereitetes Kündigungsschreiben nur noch das Sterbedatum eingetragen werden. Es gibt diese akkuraten Menschen, von denen manche sogar die Gewürze alphabetisch im Regal einsortieren.

Wer so für den Notfall vorgesorgt hat, bei dem finden sich in der Regel auch alle Unterlagen für die Organisation der Bestattung: die Visitenkarte des Bestattungshauses, Sterbegeldversicherung oder Treuhandvertrag, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, gegebenenfalls die Scheidungsurkunde. In dieser Situation braucht ein Angehöriger nur den Ordner von A bis Z durcharbeiten.

Unterstützung durch den Bestatter

Aber Hand aufs Herz, wer ist schon so gut organisiert. Meist steht die Vorsorge für den Notfall auf der Liste der Dinge, die noch zu tun wären. Wenn man auf die Beerdigung eines Klassenkameraden geht, denkt man "Ja, darum sollte ich mich unbedingt einmal kümmern."

Gut, dass es Bestatterinnen und Bestatter gibt, die sich auskennen und Angehörige unterstützen, wenn es beim guten Vorsatz geblieben ist. Sie wissen, welche Urkunden für die Beurkundung des Sterbefalls gebraucht werden, für welche Abmeldungen ein Original der Sterbeurkunde nötig ist und wie das mit der Beantragung der Witwenrente für die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten funktioniert. Sie organisieren nicht nur die Beerdigung und Trauerfeier, sondern kümmern sich um die Beurkundung auf dem Standesamt und melden den verstorbenen Menschen bei Renten- und Krankenversicherung ab. Das gehört seit jeher zum Standard eines jeden Bestattungsinstitutes.

Wachsende Bürokratie

In vielen Bereichen des Lebens sind die bürokratischen Hürden jedoch gestiegen. Fristen sind einzuhalten. Bei Kreditverträgen müssen die Raten weitergezahlt werden. Manche Verträge verlängern sich automatisch, etwa ein Mobilfunkvertrag, und gehen auf die Erben über. Sie sind "mit sofortiger Wirkung" beziehungsweise "zum nächstmöglichen Termin" zu kündigen. Wenn man Glück hat, entlässt ein Anbieter die Erben aus Kulanzgründen vorzeitig aus dem Vertrag. Jeder Vertragsbereich unterliegt anderen Regeln. Angehörige sind mit jeder Menge Formularen konfrontiert, bei denen man nur die Hälfte der Fragen überhaupt versteht. Doch alles muss am Ende geregelt werden.

Es reicht nicht mehr, den Bekannten beim Sportverein anzurufen, die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen. Bei Verträgen, die online geschlossen wurden, muss die Vertragsbestätigung aus hunderten ungeordneter E-Mails erst herausgefiltert werden. Immer mehr Menschen verbringen einen immer größeren Teil ihrer Zeit online. Dort legen sie Kundenkonten an, nutzen Freemail-Anbieter für Ihre Kommunikation per E-Mail, verabreden sich über WhatsApp oder Facebook, skypen, spielen, knüpfen neue Kontakte in Foren. Angemeldet ist man schnell. Umso schwerer ist das Abmelden von einer Internetplattform, vor allem wenn die Angehörigen nicht wissen, dass überhaupt ein Konto existierte. Selbst wenn sie es wissen, kennen sie die Zugangsdaten nicht. An wen soll man sich wenden? Nicht in allen Ländern sind Unternehmen verpflichtet ein Impressum auf die Webseite zu setzen.

Das digitale Abmeldesystem hilft Bestattern, Angehörige noch besser zu unterstützen

Das Berliner Unternehmen Columba hat ein digitales Abmeldesystem entwickelt, das bereits bei rund 1.500 Bestattungshäusern in Deutschland eingesetzt wird. Es hilft bei der Regelung sämtlicher Formalitäten im Trauerfall und umfasst neben den klassischen Abmeldungen und Kündigungen von Versicherungen, Mitgliedschaften und Abonnements, auch den kompletten Bereich des digitalen Nachlasses. Also alle Profile in den Sozialen Netzwerken, Kundenkonten in Onlineshops und Domainverträge. Die automatische Recherche umfasst Deutschlands führende Online-Anbieter. Angehörigen können auf einer geschützten Onlineplattform vertragliche Bindungen ergänzend eintragen, von denen sie Kenntnis haben. Auf diesem Weg können eventuell vorhandene Guthaben ausfindig gemacht werden, Kündigungsfristen eingehalten und Verträge übertragen werden. Das Abschiednehmen nimmt einem niemand ab, doch die Erledigung der Formalitäten kann man so getrost aus den Händen geben.

Informationen zu Bestattungshäusern, die das digitale Abmeldesystem nutzen unter: www.columba.de







