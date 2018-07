Stirbt ein geliebter Mensch, ist dies für die Hinterbliebenen ein schmerzlicher Verlust. In dieser emotionalen Ausnahmesituation bleibt jedoch meist nicht viel Zeit für die Trauer, sondern die Angehörigen müssen in kürzester Zeit eine Menge Formalitäten und wichtige Behördengänge erledigen, die Bestattung planen und zur Trauerfeier einladen.

Statt die Angehörigen mit der Organisation und Finanzierung der Bestattung zu belasten, kann dies jedoch auch einfach selbst in die Hand genommen und geplant werden – mit der Bestattungsvorsorge.

Emotionale Entlastung der Hinterbliebenen

In diesem Fall ist es für die Hinterbliebenen eine große Entlastung, wenn sie sich in Zeiten der Trauer und der Sorge nicht um die Bestattungsangelegenheiten kümmern müssen, sondern alle wichtigen, die Bestattung betreffenden Fragen bereits geklärt sind.

Für viele Menschen ist es eine emotionale Stütze und ein Trost zu wissen, dass die Beisetzung des geliebten Verstorbenen ganz nach dessen Wünschen erfolgt. Auch der Entscheidungsdruck für die Angehörigen wird bedeutend verringert, hat der Verstorbene zuvor seine Vorstellungen für die eigene Bestattung geäußert und schriftlich festgehalten. Somit können sich die Hinterbliebenen voll und ganz auf das konzentrieren, was in der Zeit der Trauer besonders wichtig ist – das Abschiednehmen vom Verstorbenen.

Finanzielle Absicherung der Bestattung

Ebenso kann der finanzielle Rahmen der Bestattung bereits zu Lebzeiten geregelt werden. Für die finanzielle Bestattungsvorsorge gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es Treuhandverträge, bei denen das angelegte Geld treuhänderisch verwaltet und angelegt wird. Im Todesfall zahlt die Treuhand das Vermögen an den Bestatter für die Durchführung der Bestattung aus. Als Alternative zur finanziellen Absicherung der eigenen Beisetzung empfiehlt sich außerdem die private Sterbegeldversicherung. In diesem Fall wird ein kleiner monatlicher Betrag in die Versicherung eingezahlt, es kann aber auch eine Einmalzahlung vorgenommen werden. Bei den meisten Anbietern von Sterbegeldversicherungen muss vor Abschluss eine Gesundheitsprüfung durchgeführt werden. Die Versicherungssumme wird im Todesfall an die Angehörigen des Versicherungsnehmers zur Deckung der Bestattungskosten ausgezahlt.

Diese zwei Formen der finanziellen Vorsorge haben den Vorteil, dass die Ersparnisse im Falle einer Pflegebedürftigkeit nicht für die Pflegekosten genutzt werden können, da das Sozialamt keinen Zugriff auf Einlagen in Form einer Sterbegeldversicherung oder einer Treuhandeinlage bis zu einer gewissen, angemessenen Höhe hat. Dadurch ist sichergestellt, dass die persönlichen Wünsche im Todesfall im vollen Umfang realisiert werden können.

Umsetzung der eigenen Wünsche sicherstellen

Letztendlich dient die Bestattungsvorsorge aber nicht nur den Angehörigen, sondern sichert auch die eigenen Interessen ab. Indem die persönlichen Wünsche bezüglich der eigenen Bestattung schriftlich festgehalten werden, sind die bestattungspflichtigen Familienmitglieder angehalten, diese bei der Planung zu berücksichtigen und im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen. Ohne Bestattungsvorsorge können oder müssen die Hinterbliebenen die Details der Beisetzung selbst bestimmen. So kann es passieren, dass der Verstorbene sich eine Erdbestattung mit einer großen Trauerfeier gewünscht hat, die Angehörigen aber eine anonyme Urnenbestattung wählen, weil sie von den Wünschen des Verstorbenen nichts wussten oder aber weil sie sich aus finanziellen Gründen schlichtweg für die günstigste Bestattungsart entscheiden.

Neben der Bestattungsart und dem Ort der Beisetzung können zusätzliche Details wie etwa der gewünschte Umfang der Trauerfeier, der Blumenschmuck oder die Musik, die bei der Bestattung gespielt werden soll, bereits zu Lebzeiten fixiert werden. Zusammen mit dem Bestatter werden all diese wichtigen Punkte der Bestattungsvorsorge in einem sogenannten Bestattungsvorsorgevertrag festgehalten. Den Umfang der Vorsorge kann der Vorsorgende ganz individuell bestimmen.

Zusätzlich zur finanziellen Absicherung und der emotionalen Entlastung der Angehörigen, kann die Auseinandersetzung mit der persönlichen Bestattung und dem eigenen Tod – wenn auch für viele Menschen zunächst befremdlich – die Angst vor diesem vermindern. Zu wissen, dass man eines Tages die würdevolle Bestattung erhält, die man sich wünscht, und dass den Liebsten im Fall der Fälle eine große Last genommen wird, beruhigt und nimmt zumindest ein wenig die Furcht vor dem Sterben.

Auf der Website des digitalen Bestattungshauses mymoria können Sie online mit wenigen Klicks Ihre individuelle Bestattungsvorsorge zusammenstellen und abschließen. Die einzelnen Produkte können Sie in Ruhe und bei voller Kostentransparenz auswählen, Ihre persönlichen Wünsche festhalten sowie den gewünschten Umfang der Vorsorge bestimmen. Falls gewünscht kann im Rahmen des Bestattungsvorsorgevertrags zusätzlich eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen und somit die eigene Bestattung finanziell abgesichert werden.





