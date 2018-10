Volkskrankheit Inkontinenz

Inkontinenz ist sehr verbreitet. Weit mehr als 5 Mio. Menschen sind Schätzungen zufolge in Deutschland von einer Harninkontinenz oder Stuhlinkontinenz betroffen. Für die Betroffenen stellen Inkontinenzprobleme oft ein gewaltiges Problem dar – häufig fühlen sie sich nur noch in den eigenen vier Wänden wohl, kapseln sich teils immer mehr vom gesellschaftlichen Leben ab. Aber nur wenige suchen professionelle Hilfe – zum Teil mangels Information, zum Teil aus Scham.



Inkontinenz ist heute hervorragend behandel- oder beherrschbar, unabhängig vom Alter



Dabei sind Diagnose und Behandlung heute auf so einem Stand, dass Inkontinenz oft geheilt werden kann. In jedem Fall können Betroffene mit modernen Inkontinenz-Hilfsmitteln fast uneingeschränkt und aktiv am Leben teilnehmen.

Chancen nutzen – Drei wichtige Tipps

(1) Ursache und Form der Inkontinenz professionell abklären lassen

Eine erfolgreiche Behandlung einer Inkontinenz muss sich immer an Ursache und Form der Inkontinenz orientieren. Pauschale Lösungen gibt es nicht. Bei Harninkontinenz zum Beispiel lassen sich vier wesentliche Inkontinenzformen unterscheiden:

Dranginkontinenz – Hierbei kommt es zu unfreiwilligem Urinverlust in Verbindung mit starkem, nicht zu unterdrückenden Harndrang

Belastungsinkontinenz – Hier kommt es bei körperlichen Belastungen (heben, tragen, husten, usw.) zu Urinverlust

Überlaufinkontinenz – Bei dieser Art der Harninkontinenz bestehen Probleme, die volle Blase zu leeren. Es kommt zu starkem Druck der Harnblase und in Folge zu Urinverlust

Reflexinkontinenz – Hierbei steht der unfreiwillige Urinverlust im Zusammenhang mit einer neurologischen Grunderkrankung wie z.B. Multiple Sklerose, Alzheimer, Demenz.

Der erste wichtige Schritt ist also, Mut zu fassen und Art und Ursache der Inkontinenz mit einem geeigneten Arzt zu klären. Das können ein Urologe bei Harninkontinenz, ein Proktologe bei Stuhlinkontinenz oder aber auch der Hausarzt in erster Instanz sein. Erst auf Basis einer Diagnose kann eine sinnvolle Strategie definiert werden, die konservative Maßnahmen wie z.B. ein Beckenbodentraining, eine medikamentöse Therapie, operative Optionen oder auch den Einsatz von Inkontinenz-Hilfsmitteln umfassen kann.