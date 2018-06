Auch wenn die Entfernung von Weisheitszähnen oder das Setzen von Implantaten heutzutage zu den Routineeingriffen zählen, können bei jedem Patienten Komplikationen oder spezielle Risiken auftreten. Um diese bereits im Vorfeld minimieren oder ausschließen zu können, bedarf es genauester Röntgenbilder. Dr. med. dent. Dorothea Dagassan-Berndt arbeitet im Team von Prof. Dr. med. dent. Dr. med. J. Thomas Lambrecht, Klinikvorsteher sowie Spezialist für Oral- und Implantat Chirurgie am Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel/Schweiz. Dr. Dagassan stehen in der Klinik mittlerweile drei Geräte zur digitalen Volumentomographie (DVT) zur Verfügung. Dabei werden hochauflösende Schnittbilder erzeugt, die von einem Rechner in allen Dimensionen dargestellt werden können.

Genaue Diagnosen für sichere Behandlungen

Die Aufnahmen dieser Geräte zeigen zum einen eine 3D-Ansicht sowohl der Knochen und Zahnhartsubstanzen (Schmelz und Dentin). Zum anderen werden dabei auch Strukturen sichtbar, die eine zweidimensionale Röntgenaufnahme nicht abbildet.

Gesichtsnerven, die zum Beispiel für die Sensibilität der Lippe von entscheidender Bedeutung sind, verlaufen im sogenannten "Mandibularkanal" im Unterkiefer. "Bei Eingriffen, wie der operativen Entfernung von Weisheitszähnen, gibt es Fälle, bei denen die Wurzelspitzen eine sehr enge Lagebeziehung zu diesem Kanal und damit zu den Nerven und Blutgefäßen aufweisen. Mit den Informationen über die genaue Lage und den Verlauf dieser Strukturen können Operationen individuell besser geplant und Verletzungen der empfindlichen Nerven- und Blutbahnen möglichst vermieden oder minimiert werden" erklärt Dr. Dagassan. Im Oberkiefer ermöglichen DVT-Aufnahmen eine Darstellung der genauen Lagebeziehung von Zähnen bzw. Implantaten zur Nasenhaupthöhle oder den Nebenhöhlen.

Implantate auch für "hoffnungslose Fälle"

"Durch die detaillierte Darstellung des vorhandenen Knochen können Implantatlänge und Durchmesser individuell ausgewählt werden", so Dr. Dagassan. Zwar wird der Mandibularkanal auch auf zweidimensionalen Röntgenbildern abgebildet. Diese Aufnahmen sind jedoch sogenannte Summationsaufnahmen, bei denen sich alle Strukturen zwischen Bildempfänger und Röntgenröhre übereinander projizieren. Erst durch eine dreidimensionale Darstellung durch die digitale Volumentomographie lassen sich die genaue Lagebeziehung oder spezielle Aspekte verlässlich bewerten. So können Zahnärztinnen und Zahnärzte festlegen, ob das Einsetzen der Implantate in einem Schritt erfolgen kann oder ob zunächst Maßnahmen für einen Knochenaufbau vorgenommen werden müssen. Mit Hilfe der modernen Bildgebungsverfahren können außerdem sogenannte "Grenzsituationen" neu beurteilt werden. Ausgeprägte Knochendefekte können in zweidimensionalen Röntgenaufnahmen nur eingeschränkt beurteilt werden. Eine Entscheidung für oder gegen eine Implantation ist in diesen Fällen nur mit den detaillierten Informationen aus der dritten Dimension möglich. Letztendlich tragen die dynamischen 3D-Bilder auch zur Patientenaufklärung bei. Sie ermöglichen beispielsweise eine leicht verständliche Darstellung der Knochensituation oder die Lagebeziehung zu wichtigen anatomischen Strukturen. Anhand von virtuellen Modellen können den Patienten so der operative Eingriff und mögliche Komplikationen verständlich gemacht werden.

Weniger Strahlenbelastung bei der Untersuchung

Trotz der Möglichkeiten moderner DVT-Bilder spricht sich Dr. Dorothea Dagassan dafür aus, die digitale Volumentomographie nur dann anzuwenden, wenn "normale", zweidimensionale Röntgenbilder einen Hinweis auf mögliche Komplikationen geben. Oder aber falls sie Befunde enthalten, die einer genaueren Klärung bedürfen. Der Vorteil der DVT liegt darin, kleine Volumen auswählen zu können und dadurch die Strahlenbelastung für den Patienten so weit es geht zu minimieren. Im Vergleich zur herkömmlichen Computertomographie ist eine deutliche Reduzierung der Strahlenmenge möglich. "Durch die Auswahl eines kleineren Volumens und sehr präzise Einstellungen können wir die Strahlenbelastung z.B. von Speicheldrüsen reduzieren", so Dr. Dagassan, "allerdings erfordert dies eine gewisse Übung und Erfahrung in der Anwendung".

"Wir haben die DVT-Technologie noch nicht voll ausgeschöpft"

Auch wenn die modernen Bildgebungsverfahren mittlerweile Bestandteil des zahnmedizinischen Studiums sind, ist eine zusätzliche Ausbildung notwendig, um dieses Verfahren in der Praxis anwenden zu können. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden für Zahnmediziner Kurse angeboten, die sowohl die Bedienung der Geräte als auch die Auswertung der angefertigten Bilder beinhalten. "Wir haben die DVT-Technologie noch nicht voll ausgeschöpft" betont Dr. Dagassan, "nur wenn sie mit einer klinischen Fragestellung eingesetzt und später auch fachlich korrekt ausgewertet werden kann, macht diese Bildgebung Sinn. DVT-Aufnahmen können auch Hinweise auf pathologische Veränderungen oder andere Nebenbefunde geben. Allerdings braucht es ein erhebliches Maß an Routine, um diese erkennen zu können".

Die 4D-Zukunft hat bereits begonnen

Mit den drei, sich ergänzenden DVT-Geräten am Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel sind unter anderem auch Gesichts-Scans und Modell-Scans möglich, die eine optimale Behandlungsplanung unterstützen. In naher Zukunft werden auch 4D-Aufnahmen zum Einsatz kommen, die u.a. Bewegungen des Kiefers in Echtzeit simulieren können. Die Möglichkeit, Face-Scans mit DVT-Aufnahmen zu kombinieren, besteht bereits. Langfristig könnten möglicherweise mit Hilfe der Außenansicht Rückschlüsse auf innere Strukturen gezogen werden. Auch die Forschung durchläuft aktuell im DVT-Bereich eine rasante Entwicklung. "Für die Zukunft wünschen wir uns präzise Bilder mit Informationen über Bewegungen und eine weitere Reduktion der Strahlenbelastung", so Dr. Dagassan, "das wäre das Optimum für uns als behandelnde Zahnärzte und für unsere Patienten".



Von Susanne Amrhein, PRIMO MEDICO





