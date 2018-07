Streaming-Anbieter bieten heutzutage die Möglichkeit, flexibel Filme anzuschauen, wann und wo man es möchte. Vor allem jüngere Menschen nutzen diese, um selbst zu entscheiden, wann was läuft. Die ältere Generation setzt hingegen noch vermehrt auf das klassische Fernsehprogramm. Doch gerade in anderen Bereichen, wie der Nutzung von Smartphones oder hilfreichen Apps, nutzen viele ältere Menschen bereits die modernen Vorteile des Internets. Warum sollte man damit beim Fernsehen aufhören? Die Streaming-Angebote bieten den Vorteil der Flexibilität, den auch die ältere Generation verstärkt nutzen kann, um Ihre Freizeitgestaltung nicht mehr an feste Sendezeiten binden zu müssen. Der Anbieter Save.TV Link bietet die Lösung: Das TV-Programm aufzunehmen und auf verschiedenen mobilen Endgeräten, wie dem Computer, dem Smartphone oder der größeren Variante, dem Tablet, flexibel anzusehen.



Wunschprogramm einfach per Klick aufnehmen

Technische Vorkenntnisse werden dafür keine gebraucht. Der Anbieter funktioniert wie ein Videorecorder – nur in digitaler Form. Aus über 40 TV-Sendern wählt man per Klick sein Wunschprogramm aus. Der Videorecorder nimmt dann die gewählte Sendung auf und speichert sie in der persönlichen TV-Mediathek. Man kann sie dann jederzeit nachschauen, wann es zeitlich passt. Sind zum Beispiel die Enkelkinder zu Besuch, wird nachmittags einfach die Lieblingssendung aufgenommen und abends auf dem Smart-TV, Computer, Handy oder Tablet nachgeschaut. Oder kommen die Enkelkinder am Wochenende zu Besuch und unter der Woche läuft bereits ein lustiger Kinderfilm? Dann lässt sich dieser einfach per Klick aufnehmen. Das funktioniert entweder mit Internetverbindung oder auch ohne. Wenn man die Sendung später ohne Internetverbindung nachschauen möchte, lädt man die Wunschaufnahme bei verfügbarer Internetverbindung einfach auf die Festplatte herunter. Die Sendung ist dann hier abgespeichert und kann auch ohne Internetverbindung angeschaut werden. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, die heruntergeladene Aufnahme auf DVD zu brennen.

Praktisch dabei ist, dass die Sendungen auch ohne Werbeunterbrechung angeschaut werden können, da diese auf Wunsch vom Anbieter entfernt werden.



Gleiche Sendezeit? Einfach parallel aufnehmen.

Der digitale Videorekorder unterscheidet sich noch durch weitere raffinierte technische Funktionen von der altbewährten Variante. So lassen sich parallellaufende Sendungen einfach zeitgleich aufnehmen. Hierfür muss nur per Knopfdruck eingestellt werden, was man sehen möchte. Überschneiden sich die Aufnahmen zeitlich, werden einfach beide synchron aufgenommen. Man muss sich also nicht mehr für eine Sendung entscheiden.

Praktisch: Persönliches Wunschprogramm automatisch aufnehmen lassen

Man kann nicht immer über alle aktuellen Sendungen des TV-Programms informiert sein. Praktisch, wenn der Videorekorder den Überblick behält. Es gibt eine Funktion, die alle Serien und Filme aufnimmt, die zum persönlichen Geschmack passen. Dafür muss man nur themenspezifische Aufnahmeassistenten einstellen und der Videorecorder nimmt zukünftig automatisch alle passenden laufenden Sendungen auf. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nichts verpasst und zum anderen, dass man auch noch neue Filme entdecken kann.

Save.TV 2 Monate kostenlos testen

Der mobile digitale Videorecorder kann 2 Monate kostenlos getestet werden. Weitere Informationen gibt es hier: Save.TV-Aktion.





