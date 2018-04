Weil uns die Technik von Smartphones immer wieder aufs Neue fasziniert, fällt uns gar nicht auf, wie viele der Anwendungen und Funktionen mit dem Hören zu tun haben. Akustische Informationsvermittlung und Gedankenaustausch finden zwar auch in persönlichen Gesprächen statt, Telefonate, Videokonferenzen und Sprachassistenten haben aber seit langem ihren festen Platz in vielen Bereichen des Alltags. Kommunikation ist ohne Technologie und Vernetzung kaum noch vorstellbar. Headsets und Ohrhörer mit Mikrophonen gehören einfach dazu, um sich mobil und unabhängig zu unterhalten, Musik, Podcasts, Hörbücher und Nachrichten zu hören oder sich die Navigationsansagen ins Ohr flüstern zu lassen. Jetzt machen smarte Hörgeräte von sich reden, weil sie sich zur intelligenten Schnittstelle zwischen Mensch und Smartphone emanzipieren.

"Die vielseitigen Assistenten im Ohr nutzen schon lange Technologien, um sich untereinander und mit anderen Geräten zu vernetzen. Außerdem nehmen sie direkt am Eingang zum Gehör eine wichtige Schlüsselposition ein, die sie für viele weitere nützliche Funktionen prädestiniert. Daraus ergeben sich innovative Möglichkeiten, die weit über das reine Hören hinausgehen," sagt Thomas Mettang, Geschäftsführer des Hörgeräteherstellers Audio Service im westfälischen Löhne. Möglich wurde diese Entwicklung durch die Miniaturisierung und die ständig zunehmende Leistungsfähigkeit der elektronischen Bauteile, die mit Hilfe von Spezial-Software programmiert werden. Updates und Erweiterungen gehören somit ebenfalls zum Programm.

Das Ohr zur Welt

Den technologischen Möglichkeiten scheinen kaum Grenzen gesetzt. Apps für Simultanübersetzungen bei Unterhaltungen in unterschiedlichen Sprachen werden schon heute erfolgreich erprobt und über Sprachsteuerungen können Informationen aus Datenbanken abgerufen oder Haushaltsgeräte gesteuert werden. Viele dieser Anwendungen stecken zwar noch in der Entwicklungsphase, die technologischen Voraussetzungen der Hardware sind aber gegeben. Ganz besonders deutlich wird dabei die zentrale Bedeutung des Hörens. Traditionelle Eingabegeräte wie Tastatur oder Maus entfallen, die Menschen haben die Hände frei und müssen kaum noch auf einen Bildschirm schauen. Die Fäden für diese eleganten Nutzungsmöglichkeiten von vielerlei Technik laufen im Ohr zusammen.

Auf der Grundlage von Bluetooth-Verbindungen können alle so vernetzten Geräte untereinander drahtlos und komfortabel verknüpft werden. Die jeweilige App auf dem Smartphone sorgt für den gewünschten Funktionsumfang. Gängige Praxis auf diesem Gebiet des smarten Hörens sind Apps, die das Smartphone zur Fernbedienung für die Hörsysteme machen. Damit können die Träger ganz einfach und komfortabel auf wichtige Funktionen von Hörgeräte zugreifen. Und so werden auch Telefongespräche, Musik- und Videostreaming oder Ansagen der Navigationsapp direkt in die Ohren übertragen. Die Träger von Hörsystemen schätzen diese Möglichkeiten, weil sie ohne Störgeräusche telefonieren und viele Audio-Features ihres Smartphones oder Tablets wie auch TV, Radio und Musikanlage problemlos nutzen können.



Gutes Hören ist der Schlüssel zur Kommunikation

Ähnlich wie die Smartphones, deren Ursprung beim reinen Mobiltelefon liegt, dienen Hörgeräte somit nicht mehr nur der Hörverbesserung, die im Zuge der technologischen Entwicklungen selbst ebenfalls immer weiter fortgeschritten ist. Heute kommunizieren die beiden Hörsysteme untereinander, um das räumliche Hören nachzuempfinden. Das ist für die Orientierung besonders wichtig und dient der persönlichen Sicherheit, um beispielsweise ein herannahendes Auto zu bemerken. Aktuelle Hörsysteme fokussieren in komplexen Hörsituationen mit mehreren Gesprächspartnern oder Geräuschkulissen dominierende Signale wie Sprache, damit auch der jeweilige Sprecher sicher lokalisiert wird. Gleichzeitig werden andere akustische Einflüsse von außen verarbeitet, so dass die Hörsystemträger sich sowohl auf das Gespräch konzentrieren als auch auf Umgebungsgeräusche oder eine unerwartete Ansprache reagieren können.

Damit wird auch das Hörzentrum im Gehirn gefordert, das es gewohnt ist, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Die Fähigkeit des selektiven Hörens ermöglicht es, in geräuschvoller Umgebung beispielsweise Sprache herauszuhören und zu verstehen, obwohl die Nebengeräusche sie überlagern. Schon leichte Hörminderungen stören und beeinträchtigen diese Fähigkeit. Es wird zwar noch alles gehört, jedoch verschlechtern sich Sprachverständnis sowie räumliche Orientierung und das Hören wird anstrengender. Hörsysteme gleichen die Defizite, die sich meistens als Verschleißerscheinungen ganz allmählich einstellen, mit intelligenten Hörtechnologien individuell aus und bilden die Komplexität des Hörsinns weitgehend nach. Auf diese Weise erhält das Gehirn weiterhin die akustischen Reize, bleibt aktiv und sichert seine Schlüsselfunktion in der Kommunikation.

Mehr Lebensqualität mit Hörsystemen

Diese verschiedenen Funktionen in den Bereichen Vernetzung und gutes Hören verbessern und erleichtern den kommunikativen Alltag der Menschen in fast allen Lebensbereichen. Hörsysteme erweitern damit schon längst die Grenzen vom reinen Hörgerät zum multifunktionalen akustischen Assistenten. Mit ihrem Funktionsumfang und dem hohen Individualisierungsgrad haben die kleinen Technikwunder das Potenzial, zum unverzichtbaren Teil der persönlichen Lebensgestaltung und zum täglichen Begleiter zu werden.

