Im Alter soll alles geregelt sein – vor allem Immobilieneigentümer haben das Bedürfnis, für die Zukunft so genau wie möglich zu planen. Sie wollen für den Tag vorsorgen, an dem sie nicht mehr ohne fremde Hilfe allein in den eigenen vier Wänden leben können.

Sechs von zehn Rentnern werden daher aktiv und versuchen, für sich ein Stück Sicherheit zu schaffen. Ihr Ziel ist es dabei, so lange es nur geht in der vertrauten Umgebung zu bleiben. Lediglich neun Prozent haben schon mal mit dem Gedanken gespielt, ihr Eigenheim zu verkaufen. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Deutschen Leibrenten AG gemeinsam mit dem Institut für Versicherungswissenschaft der Universität Köln.

Leben im Alter oft teurer als erwartet

Allerdings gelingt es nur selten, wirklich sichere Regelungen für den Verbleib in der eigenen Immobilie zu finden. Unter anderem, weil viele Senioren die Kosten unterschätzen, die im Alter auf sie zukommen. Denn das Leben im Ruhestand ist teurer, als in jungen Jahren gedacht. Oft ist das Geld daher zu knapp kalkuliert. Unerwartete Aufwendungen für Instandhaltung des Eigenheims, medizinische Behandlungen oder für eine Pflegekraft werden nicht ausreichend berücksichtigt. "Es gilt für Senioren, gerade auch wenn sie im eigenen Heim bleiben möchten, rechtzeitig Kassensturz zu machen und professionell zu planen", empfiehlt Prof. Dr. Heinrich Schradin von der Universität Köln.

Denn viele Ruheständler mit Immobilieneigentum verfügen zudem über wenig weiteres liquides Vermögen. Sie haben jahrelang alle verfügbaren finanziellen Mittel in Haus oder Wohnung gesteckt – jeder Dritte hat daher kaum extra Geld zur Seite legen können. Auch hat rund ein Viertel es nicht geschafft, die Immobilie bis zum Rentenalter abzuzahlen.







Senioren sollten auf vier Punkte bei der Immobilien-Leibrente besonders achten. © Deutsche Leibrente AG





Frauen besonders betroffen

Besonders von finanziellen Sorgen bedroht sind in der Generation der heute über 69-Jährigen die Frauen, waren die Männer doch oft allein für das Haushaltseinkommen zuständig. Stirbt der männliche Partner früher – nach statistischer Lebenserwartung der wahrscheinliche Fall – fällt ein großer Teil des Einkommens plötzlich weg. Die eigene Rente zusammen mit der Witwenrente reicht nicht mehr aus, das gewohnte Leben im vertrauten Heim aufrechtzuerhalten. Die Studie zeigt außerdem, dass Frauen dieser Generation Geldangelegenheiten vorwiegend dem Partner überlassen. Ohne ihn müssen sie sich also noch ganz neu mit finanziellen Regelungen vertraut machen.

Der Verbleib im eigenen Heim steht nicht zur Diskussion

Deshalb sollten Ehepaare rechtzeitig gemeinsam die Zukunft planen. Das gilt insbesondere auch für den Verbleib im eigenen Heim, wenn ein Partner nicht mehr da ist. Denn so gut wie alle Senioren möchten unbedingt in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Sie können es sich nicht vorstellen, ihre Immobilie freiwillig aufzugeben. Schließlich besteht eine starke emotionale Bindung zu den eigenen vier Wänden, für die man ein Leben lang gearbeitet hat. Ein Verkauf der Immobilie wird daher von vielen Senioren grundsätzlich ausgeschlossen. Was sie jedoch außer Acht lassen: Die Veräußerung des eigenen Heimes muss nicht den Auszug bedeuten. Mit der Immobilien-Leibrente gibt es eine Alternative, die sich zu prüfen lohnt, bringt sie doch zusätzliche Einnahmen.

Immobilien-Leibrente: Lebenslanges mietfreies Wohnrecht bei monatlichen Einnahmen

Bei der Immobilien-Leibrente wird die Immobilie zwar verkauft, die bisherigen Eigentümer erhalten aber ein mietfreies Wohnrecht und eine lebenslange Leibrente. "Beides wird notariell verankert und im Grundbuch eingetragen, damit haben die Senioren größtmögliche Sicherheit", erklärt Friedrich Thiele, Vorstand der Deutschen Leibrenten AG. Um zudem das Risiko zu senken, dass die Leistungen der Deutschen Leibrenten AG den Immobilienwert im Falle eines plötzlichen Todes des Verkäufers kurz nach Vertragsabschluss deutlich unterschreiten, wird eine Mindestlaufzeit von fünf, auf Wunsch auch von zehn Jahren gewährt.

Die Höhe der Leibrente errechnet sich hauptsächlich über Lebensalter und Geschlecht der Eigentümer sowie den Wert der Immobilie. Geeignet ist das Modell für Menschen ab 70 Jahren. Die statistische Lebenserwartung wird bei Vertragsschluss berücksichtigt: Je älter der Eigentümer, desto höher auch die Rentenzahlung.

Immobilien-Leibrente ermöglicht Pflege zuhause

"Die Immobilien-Leibrente ist ein transparentes Modell, das die nötige Liquidität im Alter freisetzt", sagt Prof. Dr. Heinrich R. Schradin von der Uni Köln.

Nicht zu verwechseln ist die Immobilien-Leibrente mit einer Umkehrhypothek. Diese wird als Finanzprodukt von Banken angeboten. Die Immobilie wird dabei mit neuen Schulden belastet – vereinbart wird also ein Kreditvertrag mit Auszahlung des Betrages in Raten. Am Ende der Laufzeit muss die Hypothek abgelöst werden oder die Immobilie wechselt in den Besitz der Bank. Zudem enden die monatlichen Ratenauszahlungen. Läuft der Vertrag vor dem Tod des Eigentümers aus, droht also in hohem Alter doch noch der Umzug.







Vergleich Immobilien_Leibrente und Umkehrhypothek. © Deutsche Leibrente AG





Bei der Immobilien-Leibrente dagegen handelt es sich um ein klassisches Immobiliengeschäft – verständlich und transparent ohne extra Gebühren. Mit der monatlichen Leibrente kann bei Bedarf auch eine Pflegekraft für zuhause gezahlt werden. Zudem ist es beispielsweise möglich, die Kinder bereits zu Lebzeiten mit Geldern aus den laufenden Rentenzahlungen zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Immobilien-Leibrenten-Modell bietet die Deutsche Leibrenten AG auf ihrer Internetseite.