Pflegeheim und Lebensqualität – in der öffentlichen Wahrnehmung sind die beiden Begriffe häufig noch ein Widerspruch. Dabei belegen verschiedene Zufriedenheitsbefragungen von Bewohnern aus den vergangenen Jahren: Altenheime sind besser als ihr Ruf. Längst vollzieht sich ein Paradigmenwechsel weg vom institutionellen Charakter hin zu einem selbst bestimmbaren Lebensraum. Pflegeheimbetreiber und Pflegewissenschaft setzen viel daran, ihn weiter voranzutreiben.

So auch die Cura Unternehmensgruppe, privater Betreiber der bundesweit tätigen Cura und Maternus Seniorencentren: Angelehnt an neueste pflegewissenschaftliche Erkenntnisse lotet man hier kontinuierlich neue Methoden aus, um die Lebensqualität immer mehr zu verbessern. Doch wie lässt sich dieser Anspruch im Rahmen der Institution Pflegeheim praktikabel umsetzen?

Was bedeutet Lebensqualität im Pflegeheim?

Schnell stößt man in diesem Zusammenhang auf die Frage: Was ist Lebensqualität eigentlich und wie kann man sie messen? "Lebensqualität umfasst vielschichtige Dimensionen. Es gibt zum einen die objektiven Lebensbedingungen und zum anderen das subjektive Empfinden", erklärt Andreas Hermann, Leiter des Zentralen Qualitätsmanagements bei Cura und Maternus.

Neue Wege bei der Förderung der Lebensqualität

"Lebensqualität umfasst nach unserem Verständnis auch immer die Förderung und den Erhalt der größtmöglichen Selbständigkeit der Bewohner", ergänzt Heidelore Neumann, die als Regionaldirektorin für den Pflegeheimbetreiber tätig ist. Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit rücken so in den Fokus der Pflegearbeit von Cura und Maternus. Die Pflege orientiert sich nicht mehr an den Defiziten der Bewohner, sondern an ihren Ressourcen. Dieser neue Blickwinkel soll die subjektiv empfundene Lebensqualität der Bewohner weiter verbessern. Damit deckt sich das Verständnis von Lebensqualität im Unternehmen mit dem Neuen Begutachtungsassessment (NBA), das im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes ab dem 1. Januar 2017 in Kraft tritt.

Umsetzung des Pilotprojektes "Lebenswelten"

Wie die Umsetzung des neuen Verständnisses von Lebensqualität praktisch aussehen kann, wird aktuell im Pilotprojekt "Lebenswelten" erprobt, das im September 2015 im Maternus Pflege- und Therapiecentrum Christophorus in Essen gestartet ist. In der Einrichtung leben Bewohner, die sich in ihrer Herkunft, ihren Ansichten, ihrer sozialen Teilhabe, ihrem Alter und ihren Krankheitsbildern stark unterscheiden. Die subjektiv empfundene Lebensqualität variiert dadurch erheblich. Im Rahmen des Projektes werden neue Konzepte wie Aromapflege oder Kunsttherapie für einzelne Bereiche umgesetzt und die Arbeitsabläufe entsprechend angepasst. Auch die Räumlichkeiten werden im Interesse einer besseren Lebensqualität neu gestaltet, renoviert- und umgebaut.