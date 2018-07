Pflegeimmobilien sind Apartments oder Wohnungen in Einrichtungen der stationären Pflege oder des betreuten Wohnens. Die Betreiber bieten sie u.a. an, um an Liquidität für Neubauten oder für die Instandhaltung zu gelangen.



Warum Pflegeimmobilien?

Für Privatpersonen gibt es vielfältige Vorteile beim Kauf einer Pflegeimmobilie. Zunächst stellen die Pflegeimmobilien eine attraktive Kapitalanlage dar. Als Folge der Finanzkrise sind die Zinssätze derzeit sehr niedrig. Klassische Geldanlagen wie Fest- oder Tagesgeld und Sparbuch bieten kaum noch Renditechancen. Bekommt man ein Prozent Verzinsung auf eine der eben genannten Anlageformen, ist es schon viel. Wer nicht auf riskantere Produkte wie Aktien und Fonds umsteigen möchte, hat nicht mehr viele Optionen. Eine der wenigen sind Immobilien. Allerdings besteht bei gewöhnlichen Immobilien ein hoher Verwaltungsaufwand, auch für Reparaturen sind die Vermieter verantwortlich und bei Leerstand fließt keine Miete.



All diese Probleme bestehen bei Pflegeimmobilien nicht. Fast alle vermietertypischen Aufgaben werden vom Betreiber der entsprechenden Pflegeeinrichtung übernommen. Mit diesem wird auch der Mietvertrag mit mindestens 20 Jahren Laufzeit geschlossen. Dieser garantiert dem Eigentümer die Mietzahlung auch bei Leerstand. Die Mieten sind indexiert, d. h. sie steigen mit dem allgemeinen Preisniveauanstieg. Aufgrund dieser Sicherheiten eignen sich Pflegeimmobilien auch sehr gut als Altersvorsorge.

Doppelter Nutzen

Sie haben dabei einen doppelten Nutzen, denn zusätzlich zu den finanziellen Aspekten profitiert der Eigentümer von einem bevorzugten Belegungsrecht in den Einrichtungen des Betreibers der eigenen Pflegeimmobilie. Im Zuge des demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an Pflegeplätzen werden die Wartelisten auf Heimplätze immer länger. Oftmals lässt sich ein Umzug in eine neue Region nicht verhindern. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Vorbelegungsrecht enorm an Bedeutung.



Auch wer nicht über das komplette Eigenkapital zum Kauf einer Pflegeimmobilie verfügt, sollte sich informieren. Aufgrund der oben erläuterten Niedrigzinsphase sind die Finanzierungskonditionen günstig und der Mietzins liegt regelmäßig über dem Kreditzins. Zudem ist in den meisten Fällen eine Förderung durch die KfW möglich, sofern es sich bei dem Objekt um ein Energieeffizienzhaus handelt, was bei Neubauten praktisch immer der Fall ist.



