Mietrecht: Besuch oder schon Untermieter ...?

... mag sich mancher Vermieter fragen, der feststellt, dass ein in die Jahre gekommener Mieter, seit 24 Jahren ununterbrochen im Mietverhältnis, immer häufiger "Besuch" bekommt. Es handelt sich meistens um die Tochter, die ihren Vater, seit zwei Jahren Witwer, nicht lange allein lassen möchte. Darf sie ihn besuchen, so oft es beide wollen? Oder hat der Vermieter ein Einspruchsrecht? Muss der Mieter gegebenenfalls jeweils vorher seinen Besuch ankündigen und um "Erlaubnis" fragen?

Zweimal "nein". Mieter – übrigens egal welchen Alters – brauchen ihren Vermieter nicht um "Erlaubnis" zu fragen, wenn’s Töchterlein oder ein anderer Familienangehöriger oder Freunde und Bekannte zu Besuch kommen. Das gilt natürlich auch für eine(n) Hausangestellte(n) und im Falle eines Falles natürlich auch für Pflegepersonen.

Die Frage ist: Gilt das alles auch für den Fall, dass der Senior einen Familienangehörigen in seine Wohnung "aufnehmen" möchte? Unabhängig davon, ob dies krankheitshalber erforderlich wäre oder nicht: Informieren müsste er seinen Vermieter schon, auch wenn dieser regelmäßig dagegen kein Einspruchsrecht hätte. Wenn er keine berechtigten Gründe hätte, sich dagegen zu sperren, bleibt’s bei der Information.



Nachbarrecht: Darf die Polizei gerufen werden?

Das passiert viel häufiger, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird: Da lebt ein Ehepaar im Seniorenalter schon jahrelang in einer passenden Wohnung – und "passenden" Mitmietern im selben Haus. Und dann das: Ein Mieter zieht aus, ein neuer schon bald dort ein – womit es mit der bisherigen beschaulichen Ruhe vorbei ist. Denn die Neumieter kommen mit zwei Kindern – was natürlich nicht zu beanstanden ist...

Wären nur nicht die unterschiedlichen Auffassungen zum Ruheverhalten und dem Bemühen der Eltern, ihren Kindern wenigstens im Grundsatz beizubringen, dass der Nachwuchs – was das geräuschvolle Auskosten auf einem mit Parkett ausgelegten Boden betrifft - nicht "allein auf der Welt ist". Es kann schon nerven, wenn bereits morgens früh und meistens auch bis spät in den Abend "oben" getobt werden darf, was das Zeug hält.

Die Frage ist: Wie wehrt man sich so geschickt, dass der Frieden mit den Eltern (und ihren Kindern) nicht gleich im Keim erstickt wird? Was tun, wenn persönliche Gespräche nichts bringen und die Einschaltung des Vermieters auch nicht viel? Darf die Polizei gerufen werden? Einfacher gefragt als beantwortet: Die Polizei wird nicht gleich in großer Besetzung aufkreuzen, zumal "Lärm" durchaus interpretierbar ist. Und die Ordnungshüter haben einen Ermessensspielraum zu der Frage, was in solchen Fällen getan werden kann.

Wird auf diese Weise – etwa nach dem "Rückzug" der Polizisten – nicht wirklich geholfen, so kann es ein Mediator versuchen. Er vermittelt, ohne selbst auf (s)einen Vorschlag hinzuarbeiten. Eine sicher schwierige Aufgabe. Adressen gibt’s bei den Amtsgerichten.



Haftpflichtversicherung: Für Senioren "nicht mehr nötig"?

Neben einer Reihe von Versicherungen, die man als redlicher Bundesbürger abzuschließen hat – etwa vielfach die gesetzliche kranken-, Pflege, Arbeitslosen- und Rentenversicherung, ferner die Kfz-Haftpflichtversicherung –, gibt es eine beinahe unübersehbare Fülle von "privaten" Versicherungsangeboten, von denen sich in Deutschland angeblich reichlich in Händen befinden, in denen sie keinen besonderen Sinn machen (zum Beispiel eine "Insassen-Unfallversicherung"). Eine der wichtigsten Versicherungen, zu deren Verpflichtung der Gesetzgeber sich noch nicht hat entschließen können, ist dagegen die private Haftpflichtversicherung, die noch bei jedem dritten Bundesbürger im Policenschrank fehlt.

Die Frage ist: Was ist der Grund für diese Zurückhaltung? Am Preis kann es nicht liegen – es gibt sie schon für einen Hunderter im Jahr (je nach Höhe der gewählten Versicherungssumme). Und schützt gegebenenfalls vor Schadenersatzansprüchen Dritter, die in die Hundertausender gehen können. Dann nämlich, wenn durch eigene Schuld ein anderer Schaden nimmt, wofür keine gesetzliche Versicherung einspringt, zum Beispiel die Kfz-Haftpflicht. Das kann beim versehentlichen Gang bei "Rot" über eine Ampelkreuzung – und schmerzhaftem Zusammenprall mit einem Radfahrer oder gar einem Pkw der Fall sein. Wer Schuld an dem Malheur hat, der hat zu zahlen – ohne private Haftpflichtversicherung aus eigener Tasche.



Schenken statt vererben: Was das mit "glänzenden Augen" zu tun hat

Man muss ja nicht gleich ein Krösus sein, um im fortgeschrittenen Alter nicht ins Grübeln zu kommen, wie man sein doch ganz passables Erspartes denjenigen hinterlassen soll, die man damit erfreuen will: separat pro "Kopf" oder – wie beim Vererben von Häusern oft üblich – einer Erbengemeinschaft oder gar einer wohltätigen Organisation?

Die Frage ist: Kann es auch etwas "persönlicher" sein? Und das vielleicht auch noch Geld sparender für die Bedachten? Sie müssen ja Erbschaftsteuer bezahlen, wenn die gesetzlich vorgegebenen Freibeträge überschritten werden – pro Kind zum Beispiel 400.000 Euro.

Und da sollte – entsprechende Werte unterstellt – die Überlegung ansetzen: Sollte man sich nicht schon zu Lebzeiten von Beträgen trennen, um statt "aus dem Grab heraus" bereits Freude mit einem (Noch-nicht-)Nachlass zu bereiten? Vielleicht kann man damit ja "glänzende Augen" bei den Bedachten erzeugen, die später nicht wahrnehmbar wären. Und der zusätzliche Gewinn könnte sein: Alle zehn Jahre kann der Erbschaftsteuer-Freibetrag, der hier Schenkungsteuerfreibetrag heißt, erneut in Anspruch genommen werden...

Einsicht in die Patientenakte? Kein seriöser Doktor wird sich weigern

Arztbesuche gehen regelmäßig "ans Eingemachte". Intimer werden selbst mit den besten Freunden kaum Gespräche geführt. Da könnte es doch interessieren, was Doktorin oder Doktor in ihrer "Patientenakte" notiert haben, welche Ergebnisse die Gespräche gebracht haben.

Die Frage ist: Ist die Patientenakte ein Geheimpapier oder haben die Patienten ein "Recht auf Einsicht"? Sie haben es (von Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen) – und zwar in vollem Umfang. Allerdings muss der Arzt nicht die Originale herausgeben – und darf sich Kopien mit etwa 50 Cent "pro" bezahlen lassen. Auch Röntgenaufnahmen müssen herausgegeben werden, wenn sie für einen anderen Arzt benötigt werden – mit Rückgabeverpflichtung. "Subjektive" Einschätzung dürfen die Mediziner allerdings zurückhalten oder unkenntlich machen.

Übrigens: Sogar Erben hätten Anspruch auf Einsicht in Patientenakten, etwa wenn es um die Frage geht, ob Behandlungsfehler vorgelegen haben, was ja vorkommen soll...

Der "Rechtsratgeber für Senioren", des bekannten TV Rechtsexperte Wolfgang Büser (ARD, ZDF, SAT.1), ist speziell auf die Lebenssituation und die rechtlichen Fragen von Senioren über 60 Jahren zugeschnitten. Diese finden darin umfassenden Rat und Informationen zu den Themen Leben und Wohnen, Finanzen und Versicherungen, Auto und Verkehr, Reise und Freizeit, Arzt und Krankenhaus sowie Vorsorge und Erbe.







