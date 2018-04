Warum schlafen Senioren schlecht?

Es kann verschiedene Faktoren für schlechten Schlaf bei Senioren geben. Es gibt allerdings Ursachen, mit denen ein Großteil der älteren Bevölkerung zu kämpfen hat. Zum einen verschiebt sich der Schlafrhythmus im Alter. Das bedeutet, dass das Schlafbedürfnis etwas in Richtung Tag übergeht. So können viele ältere Menschen nachts nicht mehr so lange schlafen. Hinzu kommt außerdem, dass sich im Alter der Anteil der Tiefschlafphasen verringert. Um das auszugleichen, legen sich viele Senioren tagsüber zu einem Mittagsschlaf hin. So schaffen sie es, trotz verkürztem Nachtschlaf ausreichend zu schlafen. Dass ältere Menschen weniger schlafen (müssen), ist also ein Irrglaube.

Doch der veränderte Schlafrhythmus ist nicht das einzige Problem, das viele ältere Menschen in der Nacht wachhält. Auch erhöhter Harndrang kann zum Schlafräuber werden. Die nächtlichen Gänge zur Toilette führen dazu, dass das Durchschlafen unmöglich wird. Laut Statistiken leiden sogar 84% Prozent der Männer über 70 unter starkem nächtlichem Harndrang. Das liegt daran, dass die Muskelspannung im Alter nachlässt und ist also ganz natürlich.

Die richtige Routine ist das A und O in Sachen Schlaf

Ein regelmäßiger Tagesablauf sorgt dafür, dass sich der Körper abends gut auf das Zubettgehen einstellen kann. Das fängt schon morgens an. Es ist empfehlenswert, immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Sollte man früher wach werden, sollte man sich allerdings nicht dazu zwingen, unbedingt weiter zu schlafen. Um nicht vom Sonnenlicht geweckt zu werden, hilft es, den Raum abzudunkeln. Ein gesundes Frühstück in einer ruhigen Atmosphäre sorgt dafür, dass man den Tag mit positiven Gedanken starten kann. Stressen Sie sich also nicht, sollten Sie das Gefühl haben, zu wenig geschlafen zu haben.

Es ist wichtig, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Gerade im Alter, wenn soziale Zeitgeber wie Arbeit oder Kinder weniger werden, hilft es sehr, seinen Tagesablauf selbst zu gestalten. Langeweile sollte dabei tabu sein, damit man sich abends auch müde fühlen kann. Finden Sie ein Hobby, das Ihnen Spaß macht. Ob Lesen, Sport oder soziale Kontakte – hier entscheiden Sie selbst. Neben den täglichen Aufgaben wie Putzen oder Einkaufen tut so ein Ausgleich gut und lastet Sie angemessen aus, damit Sie abends gut einschlafen können. Gleichmäßige Schlafenszeiten unterstützen Ihre Routine. Es macht allerdings keinen Sinn, ins Bett zu gehen, obwohl man noch nicht ausreichend müde ist.

Wie bereits erwähnt, kann ein Nickerchen am Tag helfen, das Schlafbedürfnis wieder auszugleichen, wenn der Nachtschlaf zu kurz gekommen ist. Allerdings sollten Sie sich nicht zu lange hinlegen, um Ihren Schlafrhythmus nicht unnötig durcheinander zu bringen. Etwa eine halbe Stunde ist völlig ausreichend, um sich wieder fit und ausgeruht zu vielen. Auch hier gilt: Regelmäßige Zeiten sind hilfreich. Am besten wirkt ein Nickerchen um die Mittagszeit, also zwischen 12 und 14 Uhr.

Endlich wieder gut schlafen – so geht’s!

Für einen guten Schlaf ist natürlich auch die richtige Umgebung ein wichtiger Faktor. Nur, wenn Sie sich auch wohlfühlen, können Sie gut schlafen. Viele ältere Menschen bevorzugen etwas höhere Betten, da so das Aufstehen erleichtert wird. Eine Höhe ab etwa 50 Zentimetern ist hier empfehlenswert. Auch die richtige Matratze ist gerade für Senioren wichtig. Diese sollte ein eher weicheres Liegegefühl bieten, denn mit dem Alter wird die Haut empfindlicher und anfälliger für Druckstellen oder Wundliegen. Wenn sich die Matratze gut an den Schlafenden anpasst, schafft das einen angenehmen Komfort.

Aber nicht nur das richtige Zubehör ist entscheidend. Die ideale Schlaftemperatur liegt zwischen 16 und 18 Grad Celsius. Für Senioren darf es mit etwa 20 Grad auch gerne etwas wärmer sein. So ist es nachts weder zu warm, noch zu kalt. Bei einer optimalen Raumtemperatur im Schlafzimmer werden Sie nachts nicht durch Schwitzen im Schlaf oder Frieren gestört und können hoffentlich erholsam durchschlafen.

Um den nächtlichen Harndrang einzudämmen, sollte man viel trinken. Der Clou dabei ist, eher früher als später zu trinken. Sie sollten darauf achten, etwa 1,5 bis 2 Liter am Tag zu trinken. Treibende Flüssigkeiten wie Kaffee sollten eher vermieden werden. Auch ein Blasentraining kann helfen, gegen die nächtlichen Gänge zur Toilette anzugehen. Wenn Sie merken, dass Sie müssen, gehen Sie am besten nicht direkt. Wenn Sie ein paar Minuten warten, können Sie Ihre Blase schrittweise wieder an größere Füllmengen gewöhnen und der Harndrang setzt später ein. Um mögliche Erkrankungen, die zu nächtlichem Harndrang führen, auszuschließen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.





