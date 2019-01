Ein Treppenlift befördert Personen bequem in die nächste Etage. © Ingo Bartussek | Fotolia.com

Die Diagnose ‘Hüftarthrose’ hat das Leben von Frau Koch verändert. Nachdem Sie aus dem Krankenhaus zurückkommt, stehen viele Fragen im Raum. Eines ist klar: Eine Operation kommt für sie nicht in Frage – zu groß ist die Angst vor den Komplikationen. Ihr Mann ist stets an ihrer Seite, doch die Treppe in den ersten Stock schafft sie nicht mehr. "Zuerst haben wir überlegt, das Schlafzimmer und das Bad ins Erdgeschoss zu verlegen, doch es war ein merkwürdiges Gefühl, den ersten Stock nicht mehr betreten zu können", sagt Frau Koch.



Frühzeitig über Treppenlifte informieren

Sich frühzeitig mit der Thematik zu befassen, kann hilfreich sein. Es ist sinnvoll, vorzusorgen, da zwischen Angebotserstellung, Vermessung und Einbau Wochen liegen können. Auch die Antragstellung bei der Krankenkasse zur Förderung eines Treppen- oder Plattformliftes dauert eine gewisse Zeit. Die meisten Unternehmen bieten in diesem Zusammenhang Beratungen an und klären auf, wie Anträge gestellt werden und worauf man achten muss, um Zuschüsse voll nutzen zu können. Fragen Sie diesbezüglich unbedingt nach!

Das erste Angebot für den Treppenlift

Das Ehepaar beginnt nach Alternativen zu suchen und stößt dabei auf einen Treppenlift-Anbieter, der zur Beratung nach Hause kommt und ein Angebot erstellt. "In dieser Zeit hat uns unsere Tochter begleitet – zum Glück!" Das Angebot, welches sie schon unterschreiben wollten, ist von einem der führenden Anbieter für Aufzüge und Treppenlifte in Deutschland – und sehr teuer. Unzählige Informationen im Internet durchforstet die Familie nun, tätigt Anrufe, macht Termine aus. Es folgen drei weitere Beratungen mittelständischer Unternehmen: Alle geben günstigere Angebote für dieselbe Leistung heraus, alle arbeiten mit Markenware, alle haben ihren Sitz in Deutschland.

"Am Ende haben wir uns auf unser Gefühl verlassen", sagt Frau Koch und die Entscheidung für einen Treppenlift-Angebot vom Liftberater gefällt.

Das richtige Treppenlift-Angebot finden

Auch bei Treppenliften gilt: Das erste Angebot ist nicht unbedingt das Beste. Suchen Sie mehrere Anbieter auf, vergleichen Sie Angebotsschreiben oder Bewertungen auf unabhängigen Kundenportalen. Besonders gut sind auch Fotogalerien auf der Website eines Unternehmens: Hier bekommen Sie Eindrücke von realen Baustellen. So können Sie sich ein praxisnahes Bild machen.



Wenn Sie sich für einen Treppenlift entschieden haben

Nach dem Beratungsgespräch folgt ein Termin zur Vermessung der Treppe und des Treppenhauses. "Danach wurde uns noch einmal genau gesagt, was das Ganze kosten wird. Das hat unser Vertrauen gewonnen. Man kannte ja auch die Handwerker schon", berichtet Herr Koch.

Als Mathias Damm und seine Kollegen von liftberater.de bei Familie Koch anfangen, ist die Vorfreude groß. Frau Koch freut sich auf ihre gewohnte Umgebung und ihre liebgewonnenen Sachen. Nach nur einem Arbeitstag ist alles erledigt. "Das ging ganz schnell, sauber und ordentlich. Die Männer wollten gar keine Pause machen!" erzählt sie lachend.



Der Einbau eines Treppenlifts ist auch bei einem kurvigen Treppenverlauf möglich. © liftberater.de

Service für Ihren Treppenlift

Achten Sie bei der Anbieter-Auswahl unbedingt auf weitere Serviceleistungen und deren Kosten. Reparaturservices, 24-Hotlines und direkte Ansprechpartner zeugen von Professionalität. Diese können je nach Angebot inklusive sein oder müssen gegebenenfalls extra bezahlt werden. Fragen Sie hier direkt bei der Angebotserstellung nach, um später nicht von versteckten Kosten überrascht zu werden.



Wenn Mieter einen Plattformlift brauchen

Frau Münch ist eine gute Bekannte von Familie Koch. Sie vermietet ein Haus mit mehreren Wohnungen in der nächstgelegenen Stadt. Als einer ihrer Mieter nach einer Operation aus der Wohnung ausziehen muss, will Frau Münch handeln. "Er lebt seit seiner Jugend in diesem Haus – das konnte und wollte ich einfach nicht. Von Familie Koch bekam ich dann den Tipp mit dem Liftberater." Ihr wird schnell geholfen, die Mietwohnung barrierefrei zu gestalten. Vom Erdgeschoss geht nun ein Plattformlift in die Wohnung im ersten Stock, da auch der Rollstuhl sicher transportiert werden muss. "Es gibt so viele Angebote im Internet, in Katalogen oder im Fernsehen – da sollte man sich genau informieren!"

Wann ein Treppenlift? Wieso ein Plattformlift?

Verschiedene Lifttypen bieten unterschiedliche Vorteile. Neben den bekannten Senkrechtliften oder Treppenliften ergeben sich weitere Lift-Arten, zum Beispiel für den Außenbereich. Je nach Objekt oder Platzverhältnissen können Fachleute Ihnen ein passendes Modell empfehlen. Muss Ihr Rollstuhl mitfahren? Haben Sie ein besonders enges Treppenhaus? Experten planen für Sie das passende Projekt, kennen alle Sicherheits- und Bauvorschriften und beraten Sie ausführlich. Fragen Sie in Beratungsgesprächen direkt nach und genießen Sie dann ein Stück neue Lebensqualität mit Ihrem Treppenlift.

