Voraussetzungen für den Einbau eines Treppenlifts

Für den Einbau von Treppenliften gelten in Deutschland neben den so genannten bauaufsichtlichen Anforderungen auch bestimmte Vorschriften bezüglich der Treppenliftmontage in Mietimmobilien oder Eigentumswohnungen. Um Streitigkeiten und hohe Kosten für etwaige Umbaumaßnahmen zu vermeiden, ist es ratsam, diese Anforderungen zu kennen und zusätzlich Informationen bei Ihrem Treppenlift-Anbieter einzuholen.



Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften – Was muss beim Treppenlifteinbau in ein Mehrfamilienhaus beachtet werden?

Für das Maß von Treppen liegen gesetzliche Anforderungen vor, die in den Bauordnungen der Länder und der technischen Baubestimmung DIN 18065 geregelt sind. Demnach müssen Breite von Treppen und Treppenabsätzen in Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten mindestens einen Meter betragen. In Wohngebäuden mit weniger als zwei Wohneinheiten genügt eine Breite von 0,8 Metern. Die vorgeschriebenen Mindestbreiten sollen die Nutzbarkeit der Treppe als Rettungsweg im Gefahrenfall sicherstellen.

Aus eben diesen vorbeugenden baulichen Brandschutzgründen ist der nachträgliche Einbau eines Treppenliftes in Mehrfamilienhäusern nur zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Die Funktion der Treppe als Rettungsweg und Fluchtweg darf nicht beeinflusst und die vorgeschriebenen Mindestmaße müssen eingehalten werden. Die Mindestlaufbreite von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht verändert werden.



Der Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können



Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen

Bei Nichtbenutzung muss sich der Lift in einer Parkposition befinden, die ebenfalls den gesetzlichen Anforderungen in Puncto Mindestbreite entspricht.



Im Falle einer Störung muss sich der Lift auch von Hand und ohne größeren Aufwand in die Parkposition manövrieren lassen.

Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen.



Kann der Mieter einer Wohnung einen Treppenlift in ein Mehrfamilienhaus einbauen lassen?

Der Vermieter muss über den Einbau des Treppenliftes informiert werden und zustimmen. Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben aber einen Anspruch auf einen barrierefreien Zugang zur Ihrer Wohnung, weshalb der Vermieter ihnen diesen auch nicht verwehren kann. Es sei denn, sein Interesse an der unveränderten Erhaltung des Gebäudes überwiegt das Interesse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Wohnung. Außerdem muss der Vermieter nicht die Kosten für den Treppenlifteinbau übernehmen. Die Kosten für den Treppenlift trägt der Mieter, auch jene für notwendige Umbaumaßnahmen. Gleiches gilt für die Demontage des Treppenliftes bei einem Auszug. Die hier anfallenden Kosten hat auch der Nutzer / Mieter zu tragen.

Treppenliftanbieter, wie z.B. thyssenkrupp Home Solutions, haben Erfahrung mit diesen Sachverhalten und unterstützen Kunden und Interessenten bei diesen Fragestellungen gerne mit Rat und Tat.



Welche Vorschriften gelten für Eigentümer eines Einfamilienhauses?

Bei Hauseigentum ergibt die Installation eines Treppenliftes keinerlei rechtliche Probleme, da der bauliche Eingriff nur Ihre eigenen vier Wände und keine weiteren Parteien betrifft. Für die Installation des Liftes ist allerdings wieder die Treppen-Mindestlaufbreite von 0,8 Metern zu berücksichtigen.

Welche Vorschriften gelten für die Treppenliftinstallation in einer Wohneigentumsgemeinschaft?

Vor der Installation eines Treppenliftes muss zunächst eine Eigentümerversammlung einberufen werden. Nur wenn der Einbau mehrheitlich beschlossen wird, ist dieser rechtens. Sollte die Installation trotz eines fehlenden Beschlusses durchgeführt werden, hat die Wohnungseigentümergemeinschaft, aber auch jeder einzelne Wohnungseigentümer das Recht, die Beseitigung zu verlangen.

Abzuwägen ist allerdings auch hier, inwiefern der Einbau eines Treppenliftes die anderen Miteigentümer beeinträchtigt und in welchem Verhältnis diese Beeinträchtigung zum Wohl des gehbehinderten Wohneigentümers steht. So geht aus §22 des Wohneigentumsgesetzes (WEG) hervor, dass bauliche Maßnahmen, die andere Miteigentümer nicht über das hinzunehmende Maß hinaus beeinträchtigen, zu dulden sind.



Welche baulichen Voraussetzungen erfordert ein Treppenlifteinbau?

Prinzipiell sind an die Installation eines Treppenliftes keine baulichen Voraussetzungen geknüpft. Moderne Treppenlifte, wie die von thyssenkrupp Home Solutions, bewältigen selbst die steilsten, engsten und kurvigsten Treppen. Um von vornherein jegliche Anpassungsarbeiten zu vermeiden, ist eine ausführliche Begutachtung der Treppe durch einen Treppenliftberater notwendig.







