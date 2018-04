Die Diagnose Demenz ist für Betroffene und deren Angehörige gleichermaßen bedrückend. Die in den allermeisten Fällen unheilbare Krankheit hat einen schleichenden Verlauf. Allen Beteiligten ist bewusst: Die Alltagssituation wird sich auf lange Sicht nicht verbessern. Ganz im Gegenteil. Verwandte und Ärzte versuchen den selbstbestimmten Alltag der Erkrankten so lange wie möglich und bei größtmöglicher Würde aufrecht zu erhalten. Kompliziert wird das Szenario, wenn die Erkrankten – was nicht unüblich ist – mit verlässlicher Pünktlichkeit Medikamente einnehmen müssen. Das Vergessen ist nun mal bestimmender Teil der Demenz. Eine innovative Lösung für die verlässliche Medikamentenstellung und Medikamenteneinnahme bietet die digitale Tablettenbox der Firma Mediring:

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis – die Kontrahenten gegeneinander ausspielen

Bei Demenz-Erkrankten ist zunächst das Kurzzeitgedächtnis von den Störungen betroffen. Die selektive Aufmerksamkeitswahrnehmung und Merkfähigkeit schwinden schleichend, aber kontinuierlich. Die Realität des Alltags wird für die Betroffenen bis zur eintretenden Teilnahmslosigkeit immer weniger greifbar. Auf der positiven Kehrseite der Medaille steht, dass die im Langzeitgedächtnis eingeprägten Inhalte weiterhin kognitiv und emotional angesprochen werden können. Beispielhaft sind die Fälle von Menschen mit bereits fortgeschrittenem Krankheitsverlauf, denen Musik aus ihrer Vergangenheit zugespielt wird: In unerwarteter bis erstaunlicher Weise können sie plötzlich die kompletten Texte und Melodien mitsingen. Ein wirksamer Hebel, den die Betreuer von Demenz-Patienten praktisch nutzen können. Exakt an diesem Punkt setzt der digitale Tablettenspender CARESOUSEL an.



Die Situation wird kompliziert, wenn die Erkrankten Medikamente nehmen müssen. © ZIQUIU | Fotolia.com

Die Hilfe: Verhaltensmuster frühzeitig bis zur Selbstverständlichkeit trainieren

Das Gerät signalisiert mit akustischen oder optischen Signalen die Einnahmezeit. Pragmatisch bedeutet das: Die Demenz-Erkrankten können auf diese Trigger-Signale trainiert werden – eine Konditionierung nach dem pawlowschen Prinzip. Erklingt die spezielle Melodie oder leuchtet das CAREOURSEL auf, steht der Demenz-Erkrankte auf und nimmt die Medikamente ein. Ein antrainiertes Verhaltensmuster, wobei er auf den "Weckruf" immer gleich reagieren wird. Außerordentlich bedeutend ist in diesem Zusammenhang, das Training so früh wie möglich zu beginnen. Eben dann, solange Informationen sich noch aus dem Kurz- ins Langzeitgedächtnis "überführen" lassen. Das Kurzzeitgedächtnis ist der Rezeptor, das Langzeitgedächtnis der Speicherplatz.

Zugegeben, Erinnerungszeiten könnten auch ganz simpel über einen Wecker ertönen. Doch die erkrankungstypische Pflegeproblematik spielt sich auf – mindestens – zwei Ebenen gleichzeitig ab: Die ärztlich verordneten Präparate müssen pünktlich und bei geringstmöglicher Karenzzeit eingenommen werden. Andererseits dürfen einmal vergessene Medikamente nicht nachträglich in doppelter Dosis genommen werden. Bereits im beginnenden bis mittelschweren Stadium ist es für Demenz-Patienten nicht einfach, zu erkennen, was zu welchem Zeitpunkt korrekt ist. Bodenständig ausgedrückt: Ungesicherte Tabletten in unverschlossenen Tablettenboxen, Packungen oder Blistern bergen ein markantes Risiko: Der Betroffene weiß aufgrund der zeitsensiblen Orientierungslosigkeit nicht mehr, was er eingenommen hat. Also nimmt er, was eben greifbar ist. Der therapeutische Gau schlechthin.

Auch auf diese pflegerische Anforderung bei der Medikamentenstellung gibt der digitale Tablettenspender die stimmige Antwort: Das CAREOUSEL verfügt über insgesamt 28 vorsortierbare Einzelfächer. Machbar ist damit auch bei hoher Einnahme-Frequenz von 9mal täglich die Vorsortierung für drei Tage. Diese Fächer rotieren zum jeweils geforderten Abgabezeitpunkt. Zugriff auf die Medikamente ist ausschließlich über eine einzige Öffnung möglich. Eine Überdosierung oder Fehleinnahme ist dank dieses simplen, digital gesteuerten Prinzips nicht mehr möglich. Dabei geht die automatische Tablettenbox noch einen maßgeblichen Schritt weiter: Nicht entnommene Pillen werden nach Ablauf der Toleranzzeit sogar wieder eingezogen. Der Sicherheit zuliebe.



Die Funktionen des CARUSEL dienen der Sicherheit der Betroffenen. © Gina Sanders | Fotolia.com

Die zusätzlichen Kontrollfunktionen sind entscheidend

Der Sicherheit für Patient, Angehörige und Pflegende dienen auch die zahlreichen Features des CAREOUSEL. Hervorzuheben ist vor allem die SOS-Benachrichtigungsfunktion. In der GSM-Version ist das Gerät mit einer SIM-Karte ausgestattet. Der digitale Tablettenspender überwacht sowohl die erfolgte Medikamentenentnahme als auch sich selbst. Werden etwaige Unregelmäßigkeiten festgestellt, wird umgehend eine SMS an zuvor eingespeicherte Notfall-Nummern gesendet. So lassen sich diverse Statusmeldungen im Menü konfigurieren, beispielsweise, ob das Gerät aufrecht oder auf dem Kopf steht, wodurch eine Entnahme nicht mehr verlässlich möglich wäre. Ebenso informiert es darüber, ob die Batterieleistung stark genug ist, oder erinnert, falls nur noch vier vorsortierte Dosierungen vorhanden sind. Im Administration Center wird das ausreichende Guthaben auf der SIM-Karte überwacht, damit die Kommunikation nicht im entscheidenden Augenblick plötzlich unterbrochen ist.

Zusammengefasst bietet CAREOUSEL mit der Nachrichtenfunktion und der permanenten Selbstüberwachung die größtmögliche Sicherheit. Unter dem Strich steht, dass von Demenz betroffene Menschen bei weitsichtiger Vorbereitung weitaus länger würdevoll in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, ohne einer Ganztagspflege bzw. Ganztagskontrolle ausgesetzt zu sein.





