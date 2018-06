Die Menschen werden immer älter. Im Jahr 2000 waren 17 Prozent der deutschen Bevölkerung über 65 Jahre alt, 2060 wird schon ein Drittel von ihnen zu dieser Gruppe zählen. Doch mit steigender Lebensdauer nimmt auch die Zahl der Jahre zu, die Menschen in Krankheit oder mit einer Behinderung verbringen. Der Bedarf an Pflegedienstleistungen und nach Unterstützung im Alltag wird vor diesem Hintergrund stark steigen.

Familienmitglieder können sich heute oft nicht mehr so um ihre älteren Angehörigen kümmern wie früher, da Familien nur noch selten zusammen oder auch nur nah nebeneinander wohnen. Lenchen Schmitt kann das an ihrer eigenen Familie ganz praktisch beobachten: "Meine Oma hat noch bis Mitte 90 im gleichen Haus wie meine Eltern gelebt – sie selbst im ersten Stock, meine Eltern im Erdgeschoss", erzählt die Oldenburgerin. "Unsere beiden Kinder und unsere Enkelin dagegen leben mehrere hundert Kilometer entfernt von uns, die können nicht mal schnell nach dem Rechten sehen."

Geht es den Großeltern gut?

Was Lenchen Schmitt beschreibt, ist ein allgemeiner Trend. Dennoch sorgen sich natürlich auch heute Familienmitglieder umeinander, wollen Kinder und Enkelkinder wissen, ob es den Eltern oder Großeltern gut geht. Dabei können moderne Hilfe- und Komfortsysteme helfen: "Für schwere Pflegefälle sind solche Systeme nicht geeignet, aber bei ersten altersbedingten Einschränkungen, können sie Senioren unterstützen und die Sorge der Angehörigen mildern", sagt Tim Lange, Vorstand der casenio AG.

Sein Unternehmen entwickelt und vertreibt das intelligente Hilfe- und Komfortsystem casenio, das vor Gefahren im Haushalt wie beispielsweise einem nicht abgeschalteten Herd warnt und bei Bedarf per E-Mail, App, Anruf oder SMS selbstständig Dritte informiert, zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder, Nachbarn oder auch einen Pflegedienst. Das System merkt auch, welche per se harmlosen Situationen in Kombination eine Gefahr darstellen – zum Beispiel, wenn ein Alleinlebender ins Bett geht, während der Herd noch an ist – und kann den Herd dann sogar eigenständig abschalten.

Nachdem eine Benachrichtigung (im Bild: „Hilferuf-Knopf wurde gedrückt“) ausgelöst wurde, lässt sich durch das Berühren des casenio-Bildschirms signalisieren: Es ist (wieder) alles in Ordnung. Geschieht dies nicht, werden ausgewählte Kontaktpersonen informiert. © casenio AG

Lenchen Schmitt fände vor allem ein System praktisch, das nicht nur vor Gefahren warnt, sondern auch den Alltag einfacher macht: "Zum Beispiel, indem es nachts die Heizung absenkt, mich daran erinnert, Medikamente pünktlich einzunehmen oder den Blutdruck zu messen – und das vielleicht sogar die Werte vorliest, falls ich mal meine Brille nicht aufhabe." Mit ihrer Beschreibung trifft sie genau das, was Fachleute eine umfassende Smart-Home-Lösung nennen würden, die die Bereiche AAL, Smart House und Smart Living intelligent kombiniert.

Unter Smart-House-Lösungen versteht man Dinge wie Heizungs- und Rollladensteuerung, Smart Living umfasst Dinge wie Multimedia- und Lichtsteuerung. AAL bedeutet Ambient Assisted Living und meint altersgerechte Technologien, die Senioren dabei unterstützen, so weit wie möglich selbstständig leben zu können.