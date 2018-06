Eine Heilung der schwer zu diagnostizierenden Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS) ist nach heutigem medizinischen Stand noch nicht möglich, dennoch erlauben neue Medikamente eine Behandlung, die den typischen Verlauf der Krankheit stark verlangsamt und die Symptome mildert. Welche Therapiemethoden gibt es derzeit?



Schwierige Diagnose: MS hat viele Gesichter

Bei MS handelt es sich um eine tückische Krankheit, bei der sich der menschliche Abwehrmechanismus gegen den Organismus wendet: Durch den Abbau von Myelinscheiden, gewissermaßen den Verbindungen der Nervenzellen, kommt es bei den Betroffenen immer wieder zu neurologischen Ausfällen. Weil im menschlichen Körper eine Reihe unterschiedlicher Funktionen über diese Nervenbahnen verlaufen, fallen auch die Symptome sehr verschieden aus.

Erste Anzeichen einer MS-Erkrankung sind zumeist Empfindungsstörungen an Armen und Beinen, obwohl es den Betroffenen ansonsten an nichts fehlt. Rund 30 bis 50 Prozent der Erkrankten, zu denen sich in Deutschland rund 122.000 Personen zählen, wurde durch diese Beschwerden auf MS aufmerksam. Insbesondere sehr junge Patienten klagten zudem oft über Sehstörungen. Weiterhin werden Beschwerden der Muskelfunktion häufig berichtet, zu denen Kraftlosigkeit, Lähmungen oder Steifigkeit zählen. Seltener werden Blasenentleerungsstörungen, wie eine Drangblase oder Inkontinenz, mit einer MS in Verbindung gebracht. Hierbei dürfte bereits deutlich werden, weshalb die Multiple Sklerose so schwer zu diagnostizieren ist: Für die breite Spanne an möglichen Symptomen gibt es jeweils auch naheliegendere Erklärungen. Im späteren Verlauf treten diese Symptome häufiger und schwerwiegender auf, zudem kommen Gang- und Sprechstörungen hinzu.

MS-Erkrankung verschlechtert sich zumeist schubweise

Der Krankheitsverlauf als solches lässt sich zweifach unterteilen: Mehr als 80 Prozent der Patienten leiden unter dem schubförmigen Verlauf, für den MS so bekannt ist. Bei jedem dieser Schübe treten neue Symptome über 24 Stunden auf, die wegen fehlender anderer Erklärungen der MS zugeschrieben werden müssen. Außerdem müssen zwischen zwei Schüben per Definition 30 Tage Zeit liegen, damit von einem schubförmigen Auftreten gesprochen werden kann. Die zweite Variante wird als chronisch-voranschreitend (bzw. chronisch-progredient) bezeichnet und steht für eine kontinuierliche Verschlimmerung der Symptome. Risikofaktoren für die MS werden aktuell noch erforscht: Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann von einer ungünstigen Kombination von Vererbung und Umweltfaktoren ausgegangen werden.



Wurde bei einem Verwandten 1. Grades MS diagnostiziert, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um das 25-Fache. Zudem sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Bezüglich der Umweltrisiken gibt es die Hypothese, dass ein hoher Vitamin D-Spiegel im Kindesalter vor der Erkrankung schützt. Ebenso geht die Forschung davon aus, dass Geschwister das MS-Risiko senken. Kinder mit Geschwistern kommen bereits frühzeitig mit einer höheren Anzahl unterschiedlicher Keime in Kontakt, was das Immunsystem anscheinend resistenter werden lässt. Warum es aber überhaupt zur Fehlfunktion des menschlichen Abwehrsystems kommt, ist weiterhin fraglich.

Multiple Sklerose verkürzt Lebenserwartung kaum

Viele Menschen nehmen an, dass MS zwangsläufig zu schweren Behinderungen und letztlich zum Tod führen würde. Dies lässt sich allerdings keinesfalls behaupten; Selbst 15 Jahre nach der Diagnose ist rund die Hälfte der Betroffenen noch gehfähig. An den direkten Folgen der MS sterben nur rund zehn Prozent der Erkrankten. Diese Werte müssen für Neuerkrankungen augenscheinlich noch nach unten korrigiert werden, weil für sie modernere Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen - die genannten Studienergebnisse wurden im Jahre 1971 erhoben. Heute wird davon ausgegangen, dass sich die Lebenserwartung durch MS kaum merklich verkürzt. Lediglich schwere Verläufe, die mit erheblichen Behinderungen einhergehen, reduziert die Lebensdauer um etwa sechs bis zehn Jahre.