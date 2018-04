Linda F. ist 37 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen (4 und 7 Jahre) in Karow, einer kleinen Gemeinde am Stadtrand von Berlin. Linda arbeitet als Osteopathin und hat ihre eigene Praxis im Berliner Zentrum. Ihr Mann arbeitet in der Immobilienbranche und ist beruflich viel unterwegs. Auch wenn es Woche für Woche einer logistischen Meisterleistung bedarf, die Arbeit und die 2 Kinder unter einen Hut zu bekommen, haben sich die beiden als Team mittlerweile gut eingespielt. Beruf und Familie? Es funktioniert meistens gut.

"Man muss nebenbei einen zweiten kleinen Haushalt managen."

Seit einiger Zeit hat sich die Situation allerdings deutlich geändert. Lindas Großmutter hat in den letzten Monaten körperlich stark abgebaut und wohnt mittlerweile in einer stationären Pflegeeinrichtung. Linda versucht ihre Großmutter so oft es geht zu besuchen. Was sie an dieser Situation am meisten stresst? "Man muss nebenbei einen zweiten kleinen Haushalt managen." Die Pflegekräfte notieren, was die Großmutter an Körperpflege und sonstigen Dingen des täglichen Bedarfs benötigt und informieren Linda, was sie besorgen sollte. "Ich trage es die ganze Zeit im Kopf mit herum und wenn ich im Alltagsstress einmal etwas vergesse, dann steht am Ende die Pflegekraft ohne die nötigen Körperpflegeprodukte für Oma da." Für Linda eine unangenehme Situation, die sie zusätzlich stresst.

"Man sitzt einfach am kürzeren Hebel." – Auch für Pflegekräfte ist die Situation oftmals eine Zumutung

So wie Linda geht es tausenden Menschen in Deutschland. Die demografische Veränderung sowie das ‚moderne‘ Berufsleben in Zeiten der Digitalisierung stellt das Miteinander unserer Gesellschaft vor immer neue Herausforderungen.

Auch die Pflegekräfte in stationären Einrichtungen – bislang eher selten von der Gesellschaft wahrgenommen – stehen bei der Versorgung von Bewohnern mit Dingen des täglichen Bedarfs vor einer weiteren Belastungsprobe. Weil immer mehr Angehörige der Bewohner nicht vor Ort oder stark beruflich eingespannt sind, fällt das Thema der individuellen Versorgung der Bewohner oftmals auf das Pflegepersonal zurück – und das, obwohl es nicht zu deren Aufgaben zählt. "Man sitzt einfach am kürzeren Hebel", so Pflegedienstleiterin Rita R. Es kommt häufig vor, dass Produkte fehlen und Angehörige nicht erreichbar sind. Für das Pflegepersonal bedeutet das, dass sie die Produkte selbstständig einkaufen gehen müssen – im Zweifelsfall nach Feierabend.



© Alexander Raths | Fotolia.com

Ein Konzept, das alle Beteiligten gleichermaßen unterstützt

Das Unternehmen BringLiesel fungiert seit einigen Jahren genau in diesem Bereich als Bindeglied zwischen pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen und den Pflegekräften.

Bei diesem Bestell- und Lieferservice können Pflegekräfte den Bedarf jedes einzelnen Bewohners direkt in einen speziellen Onlineshop übertragen. In Abstimmung mit den Bewohnern oder deren Angehörigen werden die Produkte ausgewählt und an das Unternehmen als Bestellung übermittelt. Der Bedarf wird direkt dort erfasst, wo er anfällt und muss nicht weiter kommuniziert werden. Die Einrichtung erhält die Ware in bereits nach Bewohnern vorsortierten Tüten. Jeder Angehörige erhält außerdem automatisch einen Einzelkostennachweis – die Abrechnung erfolgt ebenfalls ganz bequem automatisch, zum Beispiel über das Verwahrgeld-Konto des Bewohners.

"Durch unseren intelligenten, vollständig in den Arbeitsalltag der Pflegekräfte integrierten Service gestalten wir die Versorgung der Bewohner in Pflegeeinrichtungen neu. Wir unterstützen gezielt das Pflegepersonal bei der Beschaffung von Produkten des täglichen Bedarfs und bringen gleichzeitig ein Stück ‚selbstbestimmtes Leben‘ in den Alltag der Bewohner zurück", so der Geschäftsführer von BringLiesel, Christoph Gukelberger. "Wir vereinfachen den organisatorischen Alltag sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch bei den Angehörigen. So bleibt unter‘m Strich für alle Beteiligten deutlich mehr Zeit für die tatsächliche, die zwischenmenschliche Pflege", so Gukelberger weiter.



Bei der Versorgung von Bewohnern mit Dingen des täglichen Bedarfs stehen auch Pflegekräfte vor einer Belastungsprobe.

Anspruch und Realität rücken ein Stück zusammen

Da die Pflegeeinrichtung ihrer Großmutter diesen Lieferservice seit Kurzem nutzt, hat Linda einen großen Stressfaktor weniger. "Nun kann ich auch einmal auf dem Heimweg mit den Kindern bei Oma vorbeifahren, ohne dass ich davor noch an Besorgungen denken muss. Gleichzeitig weiß ich, dass Oma alles hat, was sie benötigt und sich sogar auch Dinge selber aussuchen kann, die sie gerne mag."

Solche ergänzenden Dienstleistungen können helfen, um den Anspruch an sich selbst als Angehöriger und die Realität bei einem Pflegefall in der Familie ein gutes Stück mehr in Einklang zu bringen.





Zurück zur Startseite "Best Ager: Ratgeber für die 2. Lebenshälfte"