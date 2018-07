Für die Betreiber der aktuell rund 13.600 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 780.000 Bewohnern und fast 700.000 Beschäftigten bedeutet der steigende Pflegebedarf eine große Herausforderung. Vor allem in Hinblick auf die Qualität.

Eine außergewöhnliche Dienstleistung

Denn Pflege ist in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Dienstleistung. Pflegeheime sollen ihren Bewohnern ein Zuhause bieten, das Sicherheit gibt, in dem sie sich wohl fühlen und die individuelle Pflege bekommen, die sie brauchen. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtungen gute Qualität liefern. Und zwar immer, ohne Ausnahme, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. In einem Rahmen, der zudem viele Regulierungen und Vorgaben macht. Wie kann das gelingen?

Zentrales Qualitätsmanagement

Für die ORPEA-Gruppe, die in Deutschland, über 160 Einrichtungen betreibt, räumt man daher dem Qualitätsmanagement höchste Bedeutung ein. Als Pflegeheimbetreiber tritt sie in Deutschland mit zehn regionalen Pflegegruppen auf. Sie heißen Comunita, Fürsorge im Alter, Haus Edelberg, Hildegard von Bingen, MediCare, Peter Janssen Gruppe, Residenz-Gruppe, VitaCare, Zur Buche und Vitalis. Jedes Haus hat sein eigenes Lokalkolorit und ist so individuell wie die Region, in der es steht. Aber in einem Punkt sind sie alle kompromisslos gleich: Ihrem Anspruch an Top-Qualität. Als Konsequenz ist das Qualitätsmanagement unabhängig von den regionalen Gruppen zentral organisiert. Die Mitarbeiter im Qualitätsmanagement vor Ort in den Einrichtungen stehen in ständigem Austausch mit dem zentralen Qualitätsmanagement des Unternehmens.



Bewohnerbefragungen, Audits und Pflegeberichte

Aber was genau ist eigentlich Qualität in der Pflege? "Qualität heißt für uns, eine konstant hochwertige Leistung zu erbringen, betont Dr. Erik Hamann, CEO der ORPEA Deutschland. Und weiter: "Um das sicherzustellen, müssen wir zunächst einmal messen, wie es um die Qualität bestellt ist. Die Ergebnisse liefern uns Hinweise darauf, an welchen Stellschrauben wir drehen können, wenn irgendwo etwas nicht stimmt". Dazu führt die Gruppe kontinuierlich zwei parallel laufende Befragungen bei Bewohnern und Angehörigen durch, eine zur Dauerpflege und eine zur Kurzzeitpflege. Michael Wipp, in der Geschäftsführung für Qualität verantwortlich: "Wir befragen alle Bewohner nach ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Themenbereichen, ihrer allgemeinen Zufriedenheit und danach, ob sie das Haus, in dem sie wohnen, weiterempfehlen würden." Das Qualitätsmanagement ist ein sehr umfassender Prozess, der neben Bewohnerbefragungen, arbeitsbereichsbezogenen Audits, Integrationsgesprächen und Monatspflegeberichten auch Ablaufprozesse, Schulungen und spezielle Trainings umfasst. Alle zusammen bilden sie die Kerninstrumente des Qualitätsmanagements. Die eigenen Befragungen und Audits sieht Wipp als zwingend notwendige Ergänzungen des offiziellen Pflege-TÜVs der Krankenkassen mit seinen MDK-Noten: "Unsere Analysen haben nicht nur eine rein methodisch höhere Relevanz dadurch, dass wir alle Bewohner befragen, sondern geben uns auch die Möglichkeit, viel genauer auf die Themenbereiche einzugehen, die letztlich gute Qualität ausmachen."



In der aktuell vorliegenden Bewohnerbefragung (2016) sagten 96 Prozent der Befragten, dass sie das Haus der ORPEA Gruppe, in dem sie wohnen, weiterempfehlen würden. 94 Prozent gaben an, dass sie allgemein mit den Leistungen des Hauses "zufrieden" (57,7 %) oder "sehr zufrieden" (36,6 %) sind.