Frisch verheiratet und vor Kurzem in ein schönes Einfamilienhaus gezogen – in diesem Lebensabschnitt machen sich wohl die wenigsten Gedanken darüber, wie die Wohn- und Lebenssituation nach dem Ruhestand aussehen wird. Dabei ist es gerade in jungen Jahren sinnvoll, sich mit dem Thema Leben im Alter auseinanderzusetzen. Die finanzielle Vorsorge spielt dabei eine entscheidende Rolle: Hier kann sowohl mit zusätzlichen privaten Altersvorsorgen neben der gesetzlichen Rente, aber auch mittels der langfristigen Investition in Pflegeimmobilien finanziell vorgesorgt werden. Denn durch den demografischen Wandel schrumpft die Gesellschaft nicht nur – sie altert auch. Dadurch wird es in Zukunft auch immer mehr pflegebedürftige Menschen geben. Eine attraktive und vielseitige Möglichkeit, sich auf Pflegebedürftigkeit und Wohnen im Alter vorzubereiten, bietet eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage.



Die Entscheidung für eine Pflegeimmobilie lohnt sich frühzeitig zu treffen

Bedingt durch den technisch-medizinischen Fortschritt ist es heutzutage keine Seltenheit mehr, dass Menschen das 80. Lebensjahr überschreiten. Oftmals reichen die Polster durch private Rentenversicherungen oder ähnliche finanzielle Investitionen für einen angemessenen Lebensstandard nicht aus. Um auf Nummer sicher zu gehen und genügend Geld für den wohlverdienten Ruhestand zu besitzen, ist die Investition in Pflegeimmobilien eine vielversprechende Kapitalanlage für die Zukunft. Der frühe Kauf einer Pflegeimmobilie, die nicht nur barrierefrei, sondern auch nach dem aktuellen medizinischen und pflegerischen Stand ausgestattet ist, ist eine äußerst profitable Form der finanziellen Altersvorsorge. Bedingt durch den demografischen Wandel wächst stets die Nachfrage nach Pflegeplätzen. Die Investition in Pflegeimmobilien bietet den Vorteil, regelmäßige Mieteinnahmen zu generieren und über ein bevorzugtes Belegunrecht zu Verfügen, sollte man einmal selbst eine Pflegeimmobilie nutzen wollen.

Die Entscheidung und Durchführung eines Immobilienkaufs sollte jedoch nicht leichtfertig, sondern wohlüberlegt getroffen werden. Schon vor dem Kauf einer Immobilie gibt es einiges zu beachten, beispielsweise den Überblick über die eigene Finanzlage zu gewinnen sowie die Wahl eines geeigneten Finanzierungsmodells zu treffen und eine mögliche staatliche Förderung zu prüfen. Eine weitsichtige und gewissenhafte Planung und eine professionelle Beratung sind eine wichtige Grundvoraussetzung für die langfristige Investition in eine Pflegeimmobilie, wenn diese auf Dauer rentabel sein soll. Deswegen lohnt es sich, sich für diese Prozesse genügend Zeit zu nehmen und sich ausreichend zu informieren und beraten zu lassen.

Infobox Altersvorsorge Weitere Informationen Hier erhalten Sie weitere Informationen über Pflegeimmobilien als Kapitalanlage.







Zurück zur Startseite "Best Ager: Ratgeber für die 2. Lebenshälfte"