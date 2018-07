Es passiert bei einer plötzlichen Drehbewegung beim Schneeschippen aber auch beim Zeitunglesen im gemütlichen Sessel. Wenn sich ein Riss in der Innenwand der Aorta bildet, geht dies meist einher mit einem vernichtenden Schmerz, der wie aus heiterem Himmel kommt. Diese Situation kann lebensgefährlich sein: Durch den entstandenen Riss dringt das Blut in die Aortenwand ein und führt dort zu einer Aufspaltung der Wandschichten (Aortendissektion). So bildet sich in der Aortenwand ein neuer Kanal (falsches Lumen), der nur von dem dünnen Außenhäutchen der Aorta (Adventitia) umgeben ist. Dieser häufig rasch größer werdende, falsche Kanal kann die eigentliche Blutbahn (wahres Lumen) zusammendrücken und so die Versorgung der angeschlossenen Organe beeinträchtigen. Oder aber die dünne Außenwand reißt und das Blut ergießt sich in den Herzbeutel, die Brusthöhle oder andere Körperbereiche. Es drohen Schock, Schlaganfall, Nierenversagen oder auch Lähmungen. "Die meisten Menschen spüren durch den heftigen Schmerz, dass etwas Schlimmes passiert ist und rufen sofort einen Krankenwagen", sagt Dr. med. Lars Kock, Spezialist für Gefäßchirurgie und Chefarzt am Hamburger Albertinen-Krankenhaus. "Wichtig ist in so einem Fall, dass ein Krankenhaus mit einer sogenannten ‚Chest Pain Unit’ angefahren wird, die in 24-stündiger Bereitschaft dazu in der Lage ist, zügig die richtige Diagnose zu stellen, um somit rasch die notwendige Behandlung in die Wege leiten zu können. Bei einer Aortendissektion kann jede Sekunde zählen".

Wie wird eine Aortendissektion operiert?

Eine Aortendissektion ist häufig ein Notfall und erfordert zügige Maßnahmen. Unterschieden wird zwischen dem Typ A (im Bereich der aufsteigenden herznahen Aorta) und dem Typ B (im Bereich des Aortenbogens und der absteigenden Brustschlagader). "Bei akuten Typ A-Dissektionen, sofern der Einriss in der Nähe des Herzens erfolgt ist, öffnet der Herzchirurg in der Regel das Brustbein, um den geschädigten Aortenabschnitt mit einer Prothese zu versorgen. Stellt die Aortendissektion noch keine akut lebensbedrohliche Situation dar, z.B. bei einer Typ-B-Dissektion, können wir zunächst abwarten. Sofern die Gefahr besteht, dass die Aorta reißen könnte oder abzweigende Arterien durch falsche Blutkanäle von der Versorgung abgeschnitten werden, implantieren wir durch einen Zugang über die Leistenarterie Stentprothesen (Stentgrafts). Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Drahtgeflecht und Kunststoffummantelung, mit der die Einrisse in der Aortenwand überdeckt werden können", erklärt Gefäßspezialist Kock. Bei einer Dissektion sind im Verlauf der Aorta häufig mehrere Risse in der Gefäßwand entstanden. Wichtig ist, zunächst den obersten Riss zu versorgen. Im weiteren Verlauf werden dann weitere Stellen abgedeckt, um so den Eintritt von Blut in das falsche Lumen weiter zu reduzieren oder idealerweise komplett zu unterbinden.

Trotz Aortendissektion gute Überlebensschancen

Dr. Kock betont, dass durch die neuen Operationsmethoden, mit denen akute, aber auch chronische Aortendissektionen und sich daraus entwickelnde Aneurysmen (Aneurysma dissecans) heutzutage versorgt werden können, die Überlebenschancen deutlich gestiegen seien: "Selbst bei akuten Situationen liegt die Sterblichkeit nur noch im niedrigen einstelligen Bereich." Hervoragende Erfahrungen konnte Dr. Kock durch die Verlängerung der Stentprothesen in der Brustschlagader mit nicht ummantelten Prothesen in der Bauchschlagader sammeln. Mit dem sogenannten "Petticoat"-System, das wie bei dem gleichnamigen, versteiften Unterrock das wahre Lumen der Aorta in Form bringt, wird der Durchfluss auch unterhalb der Stentprothese sichergestellt. Durch die Maschen eines solchen Dissektionsstents und vorhandene Einrisse können weitere kleinere, ummantelte Stents eingebracht werden, um ausgerissene, aus dem falschen Kanal durchblutete Organe wieder an das wahre Lumen anzuschließen und gleichzeitig die vorhandenen Einrisse abzudichten. Das Wiederherstellen der Durchblutung lebenswichtiger Organe bei gleichzeitiger Ausschaltung der Durchblutung des falschen Kanals kann vielen Menschen das Leben retten und sie vor Lähmungen bewahren, die z.B. bei einer Durchblutungsstörung des Rückenmarks entstehen. Diese von Dr. Kock entwickelte minimalinvasive, endovaskuläre Technik hat eine sehr viel niedrigere Komplikationsrate als alle anderen (auch endovaskulären) Techniken zur Behandlung von ausgedehnten Aortendissektionen und kommt zudem ohne Anfertigung individuell angepasster Stentprothesen aus, ist also jederzeit auch in Akutsituationen verfügbar.

Aortenaneurysmen entstehen oft unbemerkt

Noch weitaus häufiger als die Aortendissektion treten Aneurysmen der Brust- und Bauchschlagader auf. Durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, hohe Cholesterinwerte, Diabetes oder auch familiäre Veranlagung bilden sich Ablagerungen an den Gefäßwänden (Arteriosklerose). Die erkrankten Gefäße neigen sowohl zu Verengungen, gerade im Bereich der Aorta, aber auch häufig zu Aussackungen (Aneurysmen). Diese verursachen selten akute Beschwerden, sondern werden meist zufällig entdeckt. Wenn überhaupt sind sie für die Betroffenen daran zu erkennen, dass im Bereich der Brust, am Bauch oder Rücken Schmerzen oder ein unangenehmes Druckgefühl besteht, welches sich durch gezielten Druck auf das Aneurysma bei der Untersuchung noch verstärken lässt. Ab einer gewissen Größe drohen Aneurysmen zu platzen. Daher werden sie ab einem Durchmesser von 5-6 Zentimetern, je nach Lage, ebenfalls operativ versorgt, so Gefäßspezialist Kock. Die große Herausforderung besteht darin, dass von der Aorta Seitenarterien abgehen, die z.B. Leber, Milz, Nieren oder Darm versorgen. Wenn ein Aneurysma im Bereich so einer Abzweigung auftritt, kommen fenestrierte oder gebranchte Prothesen zum Einsatz. "Diese Prothesen haben kleine Ärmchen, bzw. Fenster, durch die das Blut unter Zuhilfenahme von weiteren kleineren ummantelten stents in die Zielarterien geleitet werden kann. Für Akutfälle haben wir einige Standardmodelle zur Verfügung. In der Regel werden diese Prothesen aber individuell angepasst. Die Herstellung dauert dann zwischen einem und drei Monaten", erklärt Dr. Kock. Durch die rasante Entwicklung der endovaskulären Möglichkeiten können heutzutage auch sehr komplexe Erkrankungen der Aorta in entsprechenden Zentren schonend und komplikationsarm behandelt werden.





