Prof. Dr. med. Daniel M. Aebersold ist Spezialist für Strahlentherapie, Klinikdirektor und Chefarzt an der Universitätsklinik für Radio-Onkologie am Inselspital Bern in der Schweiz. Er und seine international renommierten Ärzteteams haben bereits über 500 Patientinnen und Patienten am Cyberknife, einem Gerät der neuesten Generation, behandelt. Das Cyberknife selbst besteht aus einem Linearbeschleuniger, der die Bestrahlung mit Hilfe eines mobilen Roboterarms an den vorher berechneten Positionen hochpräzise durchführt – eine Bestrahlung, die auch als stereotaktisch bezeichnet wird.

Vorteile der Cyberknife-Bestrahlung

"Ein großer Vorteil der Cyberknife-Bestrahlung ist die Möglichkeit, kleinste Bewegungen des Patienten oder Tumors während der Bestrahlung auszugleichen. Durch die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des computergesteuerten Systems wird selbst bei normalen Atem-, Darm- oder Kopfbewegungen sichergestellt, dass die Strahlung ihr Ziel präzise erreicht", erläutert Prof. Aebersold. Die Patienten können daher ohne unangenehme Fixierung und in der Regel auch ohne Narkose behandelt werden. Bei der Therapie von Hirntumoren oder Metastasen trägt der Patient lediglich eine Art Netzmaske. Bei der Bestrahlung von Lungen- oder Lebertumoren werden in einigen Fällen unter lokaler Betäubung Positionsmarker implantiert. Zur Entspannung können die Patienten während der 30 – 90-minütigen Sitzung Musik hören – gerne auch eigene, wie Prof. Aebersold betont. Der Bestrahlungskopf bewegt sich während der Bestrahlung langsam an die vorprogrammierten Positionen, von denen der Tumor jeweils für einige Sekunden bestrahlt wird. Die medizinisch-technischen Fachpersonen für Radiologie, welche die Behandlung unter ärztlicher Aufsicht durchführen, sind über Kamera und Sprechverbindung stets mit dem Patienten oder der Patientin in Kontakt. Sie überwachen den korrekten Ablauf der Bestrahlung und können diesen jederzeit stoppen. Die Bestrahlung mit dem Cyberknife ist vollkommen schmerzlos. Sie erfolgt ambulant, ohne anschließenden Klinik- oder Reha-Aufenthalt. In der Regel können die behandelten Patienten direkt nach der Bestrahlung zu ihrem normalen Tagesablauf zurückkehren.



Medizinisch-technische Fachpersonen stehen mit den Patienten in Kontakt. © Universitätsklinik für Radio-Onkologie, Inselspital Bern

Schonende Behandlung, geringe Nebenwirkungen

"Durch die hohe Präzision der Cyberknife-Bestrahlung ist bei dem Großteil unserer Patienten nur eine Sitzung notwendig", bestätigt Prof. Aebersold. "Die jeweilige Dosis ist abhängig von der Lage des Tumors oder der Metastasen. Wir müssen nicht nur genau berechnen, wie viel Strahlung notwendig ist, um den Tumor zu bekämpfen, sondern auch, wie viel Strahlung das gesunde Gewebe und die umliegenden Organe verarbeiten können. Wenn wir zum Beispiel ein Prostatakarzinom bestrahlen, dann erhält auch die gesunde Harnröhre eine Strahlendosis. Damit diese die Belastung gut tolerieren kann, verteilen wir die Dosis auf fünf Sitzungen". Vorsicht sei auch bei einer Bestrahlung von Hirntumoren oder -metastasen sowie Gefäßmissbildungen im Schädelbereich geboten, erklärt der Spezialist für Radio-Onkologie. Die applizierte Strahlung bewirkt ein Auflösen des Tumorgewebes. Abhängig vom Bestrahlungsvolumen und der Nähe zu kritischen Regionen kann es auch im Hirnbereich sinnvoll sein, die Gesamtdosis auf mehrere Sitzungen zu verteilen. Nebenwirkungen sind bei der Cyberknife-Behandlung selten. Einige Patienten berichten von Übelkeit oder Abgeschlagenheit, die in der Regel innerhalb weniger Tage vergehen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die Behandlung mit dem Cyberknife ist generell für Patientinnen und Patienten aller Altersstufen geeignet. Typische Einsatzfelder sind Hirntumore und -metastasen, Tumore an den Nervenscheiden oder der Schädelbasis, Lungen- und Leberkarzinome, Lymphknotenmetastasen, Prostatakrebs und einzelne Knochenmetastasen wie z.B. an der Wirbelsäule. "Wichtig ist, dass die Tumore klar abgegrenzt sind und es keine Einwachsungen in andere Organe gibt. Außerdem sollten sie eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Anders als bei Erwachsenen wird die Behandlung bei Kindern abhängig vom Alter und möglichen Ängsten zum Teil unter Narkose durchgeführt. Das Gleiche gilt für Parkinson Patienten, die ihren Tremor (Zittern) nicht kontrollieren können".

Gute Erfolge für das "Operieren mit Strahlen"

Das Cyberknife, das statt mit einer Klinge mit Strahlen "schneidet", wird immer dann eingesetzt, wenn eine Operation zu kompliziert oder zu risikoreich ist. "Unser Ziel ist die Kontrolle des Tumorwachstums. Und das erreichen wir in der Regel bei 80 – 95 Prozent aller Behandlungen. Bei lokal-begrenzten Prostatakarzinomen liegt die Kontroll-Quote stabil bei 90 Prozent. Das sind Erfolge, die sich sehen lassen können", so Prof. Aebersold. Er betont aber gleichzeitig, dass es die interdisziplinäre Zusammenarbeit hochkarätiger Experten sei, die diese Erfolge ermöglicht. In der Radio-Onkologie am Inselspital Bern arbeiten allein sieben verschiedene Teams, die den Therapieplan jedes einzelnen Patienten in einem Tumorboard besprechen und im Verlauf der Behandlung wissenschaftliche Belege sammeln, um sie in der Zusammenarbeit mit anderen Organspezialisten auszuwerten. "Das medizinische Feld der stereotaktischen Hochpräzisionsbestrahlung durchläuft zurzeit eine rasante Entwicklung", berichtet Prof. Aebersold. "Wir behandeln bereits 20 Prozent unserer Patientinnen und Patienten mit dem Cyberknife. Und ich bin zuversichtlich, dass es durch den Fortschritt der Technologie und der steigenden Erfahrung der behandelnden Ärzte in Zukunft noch deutlich mehr werden".





Zurück zur Startseite "Best Ager: Ratgeber für die 2. Lebenshälfte"