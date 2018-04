Während wir unseren Herzschlag spüren und uns bewusst ist, dass das Gehirn für uns denkt, arbeiten unseren Nieren unbemerkt im Verborgenen. Sie regeln unseren Wasser- und Mineralhaushalt, indem sie dem Blut mit Hilfe Millionen kleinster Siebgefäße Salze, Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeit entziehen, die später als Harn ausgeschieden werden. Gleichzeitig produzieren und regulieren sie wichtige Hormone, die für die Steuerung des Blutdrucks, die Knochenfestigkeit und die Bildung roter Blutkörperchen notwendig sind. Wenn die Nieren erkranken, sind die Symptome oft genauso unauffällig und breit gestreut wie ihr Aufgabengebiet.

Wie äußern sich Nierenerkrankungen?

Von den Nieren ausgehende Schmerzen entstehen bei einer Infektion, Nierensteinen oder Tumoren. Sie äußern sich als dumpfe Schmerzen, die häufig mit Rückenschmerzen verwechselt werden und können bis nach vorne zum Unterbauch und in die Leisten ziehen. Alle anderen Nierenschäden entstehen langsam und verursachen selten eindeutige Beschwerden, da das Nierengewebe selbst weitgehend schmerzunempfindlich ist, betont Prof. Dr. med. Helga Frank, Spezialistin für Nephrologie und Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums Nephrocare Starnberg GmbH: "Symptome treten häufig erst sehr spät auf und äußern sich in allgemeinen Beschwerden wie Müdigkeit, Abnahme der Belastbarkeit oder Bluthochdruck. Erst bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz oder schweren Schädigungen der Niere treten beispielsweise Luftnot oder Wassereinlagerungen auf". Aus diesen Gründen werden Nierenerkrankungen häufig erst spät oder per Zufall diagnostiziert, so Prof. Frank: "Der Klassiker ist die Feststellung bei einem Routine-Bluttest. Die Überraschung ist bei den Betroffenen und den Ärzten oft gleichermaßen groß. Auch bei Wassereinlagerungen und Luftnot wird zunächst häufig die Herztherapie in den Mittelpunkt gestellt. Dabei sind es in vielen Fällen die Nieren, die Warnsignale aussenden, wenn sie nach dem Verlust von Nierengewebe nicht mehr richtig arbeiten können".



"Die Früherkennung ist noch nicht optimal"

Die Nephrologie ist ein Spezialgebiet der Inneren Medizin und beschäftigt sich mit Nieren- und Hochdruckerkrankungen. Die Früherkennung und Verbesserung der Versorgungssituation liegen Frau Prof. Frank besonders am Herzen: "Wenn Nierenerkrankungen rechtzeitig festgestellt werden, können sie in der Regel gut behandelt werden. Ich empfehle dringend, die Nierenwerte einmal im Jahr im Rahmen einer Blutuntersuchung überprüfen zu lassen und auch Urinteststreifen zu verwenden. Bei Patienten, die unter Bluthochdruck oder Diabetes leiden, sogar alle drei Monate. Sinnvoll ist auch die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks". Die Niere und der Erhalt ihrer Funktionsfähigkeit müssten bei den Patienten aber auch den Hausärzten stärker in den Focus rücken, fordert die Nephrologin. So kann in vielen Fällen eine Dialysepflichtigkeit vermieden oder zumindest hinausgezögert werden.

Nierenbelastung durch Medikamente

Unter Nierenerkrankungen leiden häufig ältere Menschen oder Patienten mit chronischen Begleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz, Lungen-, Leber- oder Rheumaerkrankungen. Viele der Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen müssen, belasten die Nierenfunktion, so Prof. Frank: "Vor allem bei Schmerzmitteln oder Antibiotika muss die Dosierung sorgfältig geprüft und angepasst werden. Auch Kontrastmittel für Röntgenaufnahmen sollten nur bei eindeutiger Indikation zum Einsatz kommen. Wenn die Nierenwerte bereits erhöht sind, muss durch regelmäßige Kontrollen zumindest darauf geachtet werden, den Status zu erhalten und nicht zu verschlechtern". Aber auch hier sollte abgeklärt werden, welche Ursache der Nierenfunktionsstörung zugrunde liegt.

Behandlung von Nierenerkrankungen

Sofern der Patient unter Bluthochdruck, Diabetes oder einer Autoimmunkrankheit leidet, sei unbedingt eine optimale Einstellung im Rahmen einer individualisierten Therapie ratsam, erklärt die Nephrologin. Sofern durch eine Niereninsuffizienz bereits eine Anämie auftritt, kann durch die Gabe von Eisen und Erythropoetin ("EPO" = Hormon zur Bildung von roten Blutkörperchen) ein Ausgleich geschaffen werden.

Bei irreversiblen, starken Schädigungen oder Vernarbungen der Nieren entsteht eine Insuffizienz, durch die eine lebensbedrohliche Vergiftung des Organismus oder eine Überwässerung mit daraus resultierender Luftnot drohen. In diesen Fällen hilft nur noch eine Transplantation bzw. die Dialyse. Eine Transplantation sei bei Patienten ohne weitere schwere Begleiterkrankungen sehr empfehlenswert, so Prof. Frank: "Schließlich wird die Nierenerkrankung kausal behandelt. Der Patient kann nach erfolgreicher Transplantation oft ein ganz normales Leben führen. Vorangehen muss allerdings eine intensive Beratung und Information, da zur Vermeidung von Abstoßreaktionen lebenslang Medikamente eingenommen werden müssen. Und es ist natürlich die Frage, ob ein Spender-Organ zur Verfügung steht".

Dialyse auch zuhause oder im Urlaub

Die zweite Möglichkeit, die Nierenfunktion bei schweren Erkrankungen zu sichern, ist die Blutwäsche. Die Dialyse wird oft gefürchtet, da diese einen Einschnitt in den Lebensablauf des Patienten mit sich bringt. Allerdings ist die Dialyse bei Nierenversagen lebensrettend und kann bei vielen Patienten über viele Jahre gut durchgeführt werden, so die Nierenspezialistin: "Ich höre häufig von meinen Dialysepatienten, dass es ihnen mit der Dialyse wieder gut geht. Die Dialyse schenkt Zeit und Lebensqualität, denn die Patienten können berufstätig sein und dank der Einrichtung von Urlaubs-Dialysen sogar unbeschwert reisen." Alternativ zur Blutwäsche in einem Dialyse-Zentrum besteht die Möglichkeit zur eigenständigen Heim-Dialyse, der sogenannten Peritonealdialyse. Dabei wird das Bauchfell als Blutfiltermembram verwendet. Über einen Katheter wird Dialyseflüssigkeit in die Bauchhöhle geleitet, welche die giftigen Stoffwechselprodukte aufnimmt und die anschließend mit Hilfe des Katheters wieder abgeleitet wird. Zum Erlernen dieses Verfahrens sind in der Regel ein bis zwei Wochen notwendig. "Das wichtigste Ziel bei der Behandlung von Nierenerkrankungen ist und bleibt aber, eine Dialysepflichtigkeit oder die Notwendigkeit einer Transplantation möglichst zu verhindern", so Prof. Frank. Der erste große Schritt dafür ist, Vorsorge- und Behandlungskonzepte für das Multitalent Niere besser in unserem Bewusstsein zu verankern.



