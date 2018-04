Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Nach Lungen- und Darmkrebs ist sie die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache. Rechtzeitig entdeckt und behandelt aber ist die Lebenserwartung bei Prostatakrebs im Vergleich zu anderen Krebsarten sehr gut. Als besonders schonende Behandlungsmethode gilt die Protonentherapie. Anders als herkömmliche Strahlungsarten entfalten Protonen ihre Wirkung direkt im Tumor und schonen umliegendes Gewebe, da sie präziser gelenkt werden können. Frau Prof. Dr. med. Beate Timmermann, Direktorin der Klinik für Partikeltherapie am Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE), beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zur Protonenbestrahlung von Prostatatumoren.

Für welches Stadium von Prostatakrebs eignet sich die Protonentherapie?

Wir behandeln vorwiegend Tumore im mittleren bis fortgeschrittenen Stadium. Eine wesentliche Voraussetzung für eine Protonentherapie ist aber, dass der Tumor regional begrenzt ist, sich also nur in der Prostata selbst oder in deren näheren Umgebung befindet, und sich noch keine Metastasen in anderen Organen oder Geweben gebildet haben. Die Protonentherapie kann übrigens auch eingesetzt werden, wenn der Prostatakrebs nach einer zunächst erfolgreichen Behandlung Jahre später wiederkommt.

Wie groß sind die Heilungschancen?

Wenn der Krebs entdeckt wird, solange er sich noch auf die Prostata und die nähere Umgebung beschränkt, ist die Lebenserwartung der Betroffenen nahezu normal. Auf die Prostata beschränkte Karzinome können zu fast 90 Prozent geheilt werden. Sind die Tumorzellen bereits über die Prostatakapsel hinausgewachsen, liegt die Heilungschance niedriger.

Kann die Protonentherapie eine Operation ersetzen?

Bei lokal begrenzten Tumoren kann sie als gleichwertige Therapiealternative eingesetzt werden. Bei lokal fortgeschrittenen Tumoren die über die Prostatakapsel hinausgehen, kann der Tumor operativ häufig nicht komplett entfernt werden, so dass zusätzlich eine Bestrahlung erforderlich wird. Alternativ kann man in diesen Fällen aber auch primär eine alleinige Protonentherapie anbieten. Studien haben nachgewiesen, dass man bei einem Prostatakarzinom mit einer ausreichend hohen Strahlendosis eine hervorragende Heilungschance erreichen kann. Umgekehrt wissen wir auch, dass bei zu niedrigen Bestrahlungsdosen das Rückfallrisiko ansteigt. Die Protonentherapie bietet bei diesen Anforderungen eine gute Behandlungsoption, da wir hier einen Strahl haben, der in der Tiefe gezielt und abrupt stoppt. Wir sind also in der Lage, die beim Prostatakrebs hohe Dosis genau in unser Behandlungsziel zu bringen – und das bei einer deutlich geringeren Belastung der Umgebung.

Wie lange dauert eine Protonentherapie?

Die Behandlung dauert zwischen vier und sieben Wochen und erfolgt ambulant. Es gibt in der Regel fünf Behandlungssitzungen pro Woche. Vor dem Start der Behandlung erfolgt eine Vorbereitungsphase mit einem ausführlichen Beratungsgespräch und der bildgeführten Therapieplanung (CT/MRT).

Welche Risikofaktoren und Nebenwirkungen gibt es?

Die Risiken bei der Behandlung eines Prostatakarzinoms ergeben sich aus der Funktion der Prostata und deren Lage direkt neben Enddarm und Blase. Außerdem verläuft die Harnröhre durch die Prostata. Grundsätzlich kann es durch eine Strahlentherapie oder eine Operation schlimmstenfalls zu Problemen wie Inkontinenz oder auch dem Verlust der Erektionsfähigkeit kommen. Außerdem kann es an Darmwand, Harnröhre und Blase zu Entzündungsreaktionen, Engstellen oder auch selten Perforationen kommen. Da sich gerade bei der Protonentherapie die Strahlung unmittelbar im Tumor entfaltet, werden das umliegende Gewebe und die Organe aber bestmöglich geschont. Natürlich können während der Therapie lokale Reizungen entstehen. Der Patient spürt z.B. vielleicht ein Brennen beim Wasserlassen. Diese akuten Reizerscheinungen sind aber leicht in den Griff zu bekommen und verschwinden innerhalb weniger Wochen von selbst.







