Schonende und minimalinvasive Techniken und Therapien setzen sich auch bei Zahnimplantaten immer stärker durch. Besonders bei Patienten mit komplexen anatomischen Bedingungen und umfangreichem Zahnverlust wenden spezialisierte Zahnärzte und Implantologen zunehmend die modernen Verfahren der 3D-Implantologie an. PD Dr. med. dent. Sebastian Kühl ist Oberarzt und Implantologe an der Klinik für zahnärztliche Chirurgie Basel, Schweiz, und hat mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht: "Für unsere Patienten dauert die Planung nur unwesentlich länger, dafür geht die Operation an sich später schneller vonstatten und wird auch von den Patienten sehr geschätzt. Um möglichst perfekte Ergebnisse zu erzielen, muss im Vorfeld genauestens geplant werden".

Wie entsteht eine Printschablone?

Eine 3D-Printschablone ist eine starre Kunststoffschiene, die auf Zähne aufgesteckt wird. Sie enthält Aussparungen mit Metallhülsen an den Stellen, an denen Implantate gesetzt werden sollen. Durch die Metallhülsen wird während der Operation der Bohrer geführt, in der optimalen Position und Achse, die zuvor errechnet wurde. "Nicht selten haben Patienten kaum noch eigene Zähne, wenn Sie zu uns kommen. In diesen Fällen machen wir zunächst ein dreidimensionales Röntgenbild (DVT = Digitale Volumentomographie), um das Knochenangebot zu prüfen. Im Zahnlabor modelliert unser Zahntechniker dann die fehlenden Zähne und Kronen entsprechend der geplanten Versorgung in die Lücken eines Patientenmodels. Dieses Model, das die geplante Versorgung simuliert, wird gescannt, wobei wir diesen Scan dann mit dem dreidimensionalen Röntgenbild überlagern (Fusion). Durch diese Fusion kann dann der Chirurg die geplante Versorgung (Kronen/Brücken) und das dazugehörige Knochenangebot beurteilen. Anschließend machen wir einen sogenannten "digitalen intraoral Scan" und diese Aufnahme wird dann ebenfalls mit dem Röntgenbild überlagert. Wir verbinden also den "Ist-Zustand" mit dem "Planungs-Zustand". Mit Hilfe einer Software werden dann die Metallhülsen zur optimalen Positionierung der Implantate errechnet und die virtuell designte Schablone anschließend mit einem 3D-Drucker gedruckt". Die Prozesskette von Planung bis hin zur fertigen OP-Schablone kann in wenigen Stunden erfolgen und spart Termine ein.

Unaufwendige und exakte Operationen

Dr. Kühl betont, dass das Einsetzen der Implantate mit Hilfe der 3D-Printschablonen sehr präzise und schnell durchgeführt werden kann: "Wir treffen mit Hilfe der Führungshülsen in der Schablone exakt den richtigen Winkel. Außerdem haben die Bohrer Tiefenstopps, sodass sie nicht tiefer bohren können als sie müssen. Dadurch wird auch das Risiko z.B. einer Nervenverletzung minimiert. Der Mindestabstand zu Nerven und Blutgefäßen beträgt in der Regel nicht weniger als 2 Millimeter". In 99 Prozent der Fälle könne während des einen Eingriffs das Implantat eingesetzt und mit einer Kappe verschlossen werden. Diese schaut zwar aus dem Zahnfleisch heraus, ist aber während des Heilungsprozesses keinerlei Druck ausgesetzt. Nach drei Monaten könne dann die eigentliche Krone aufgeschraubt werden, so Implantologe Kühl.

Digitalisierung ist die Zukunft der Zahnmedizin

Dr. Kühl geht davon aus, dass in 15 Jahren alle Behandlungsstühle beim Zahnarzt mit intraoralen Kameras für intraorale Scans und somit auch für eine digitale 3D-Implantatplanung ausgestattet sein werden. "In unserer Klinik in Basel arbeiten wir bereits routinemäßig mit den voll digitalen Verfahren sowohl für die Implantatplanung als auch nach Zahnunfällen und anderen Traumata. Auch bei Wurzelkanalbehandlungen oder Entzündungen unterhalb des Zahns können die Printschablonen helfen indem sie sicherstellen, dass wir nur im Zahn bohren und nicht etwa im darunter liegenden Knochen. Hier ist die Forschung auf einem sehr guten Weg, um die Behandlung der Patienten in solch komplizierten Fällen noch sicherer und schonender zu machen".







