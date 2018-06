Erleben Sie eine unvergessliche Flusskreuzfahrt. © Branko Srot | Fotolia.com

Zum Beispiel das Mittelrheintal, es wurde unter den Schutz der UNESCO gestellt. "Aus aller Welt reisen Gäste an, um die zauberhafte Loreley und die zahlreichen Ritterburgen zu erleben. Rhein und Mosel schlängeln sich majestätisch durch die besten Weinanbaugebiete Deutschlands und malerische Städtchen laden zum Verweilen ein. Das alles ist Deutschland, und noch viel mehr", schwärmte der Geschäftsführer des Kölner Flussreiseveranstalters 1AVista Reisen Hagen Mesters.

Einspannt zum Schiff einreisen

Viele Flusskreuzfahrten beginnen je nach Fluss und Route in den Einschiffungsorten Köln bzw. Passau. Speziell für ältere Menschen wird sogar eine bequeme Haustürabholung angeboten, die als Zusatzleistung im beliebten Reisebüro oder direkt beim Reiseveranstalter gebucht werden kann.

Das "schwimmende" Hotel

Flussreisen sind eine der bequemsten und schönsten Urlaubsformen unserer Zeit. Entschleunigen und dem hektischen Alltag entfliehen, dennoch viel erleben auf täglich wechselnden Landgängen, ohne Koffer zu packen, denn das komfortable "schwimmende" Hotel mit Verwöhn-Service zum Genießen haben Sie auf einer Flussreise immer mit dabei.

Sie haben während der Reise jederzeit eine wunderschöne Aussicht auf die vorbeigleitenden Ufer mit seinen herrlichen Landschaften, Burgen und Städten bequem von Ihrer Kabine aus oder zusammen mit anderen Gästen im Salon oder auf dem Panoramadeck.



Die Anlegezeiten der Schiffe sind so geplant, dass Sie interessante Sehenswürdigkeiten und schöne Landschaften auf organisierten Ausflügen oder auf eigener Faust kennenlernen.



Ärztliche Versorgung

Auf einer Flusskreuzfahrt haben Sie jederzeit die Möglichkeit einen Arzt aufzusuchen. Entweder ist dieser an Bord mit dabei oder kann direkt an Bord geholt werden. Auf den Schiffen befindet sich ein Notfall-Rollstuhl, der in besonderen Fällen ausgeliehen werden kann.

Eigene faltbare Rollstühle/Rollatoren können Kunden mit an Bord bringen, diese müssen allerdings in der Kabine verstaut werden. Andere medizinische Güter (z.B. medizinische Atemgeräte) können nach Absprache ebenfalls in der Kabine untergebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass keines der Schiffe barrierefrei ist und es ist wichtig, dass jeder Gast noch ein paar Schritte laufen kann. Auf einigen Schiffen befinden sich Lifte oder Treppenlifte, die die Fortbewegung an Bord erleichtern.



Rundumservice in Wohlfühlatmosphäre

Eine Flussreise ist der perfekte Mix aus Städtereise und Erholungsurlaub. Dabei sollten sich die Gäste auch rundum wohl fühlen. Das bedeutet unter anderem, den Gästen zusätzlich eine gewisse Budget-Sicherheit anzubieten. Deshalb ist eine ALL INCLUSIVE-Verpflegung an Bord bei speziellen Reiseveranstaltern bereits im Preis inklusive. Dies hat viele Vorteile: Bevor Sie die Reise antreten, haben Sie bereits alles Wichtige bezahlt: Die Übernachtungen in Ihrer Schiffskabine, die komplette Verpflegung, die Benutzung der Bordeinrichtungen, die geschulte Reiseleitung an Bord und den Gepäckservice bei Ein- und Ausschiffung.



Die ALL INCLUSIVE-Verpflegung beinhaltet in der Regel Vollpension mit umfangreichem Frühstücksbuffet sowie einem mehrgängigen Mittags- bzw. Abend-Menü, welches den Gästen serviert wird. Nachmittags haben die Gäste die Möglichkeit, eine kleine Verschnaufpause bei Kaffee, Tee und leckerem Gebäck zu machen. Zudem sind von 8:00 bis 24:00 Uhr alle offenen Getränke wie Hauswein, Bier, Softdrinks, Säfte, Mineralwasser, Kaffee und Tee inklusive. "Somit wird die All Inclusive-Flussreise zu einem Verwöhnurlaub der Extraklasse", verspricht die professionelle deutschsprachige Reiseleitung von 1AVista Reisen.







Lust auf eine Flusskreuzfahrt durch Deutschland? Lassen Sie sich in Ihrem beliebten Reisebüro beraten oder informieren Sie sich online und bequem auf: www.1avista.de







Zurück zur Startseite "Best Ager: Ratgeber für die 2. Lebenshälfte"