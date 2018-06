Ab wann befindet sich ein Arzt an Bord des Kreuzfahrtschiffs?

Die Anbieter für Kreuzfahrtreisen nehmen ihre Verantwortung für die medizinische Versorgung an Bord ihrer Kreuzfahrtschiffe sehr ernst. Hierfür gelten internationale Standards. Was die Anzahl der Ärzte betrifft, so ist die Größe des Schiffes, also die Anzahl der Personen an Bord, maßgeblich. Auf deutschen Schiffen muss sich ab 75 Personen, international ab 100 Passagieren, ein Arzt an Bord befinden und bereits ab 800 Personen 2 Ärzte. Pflegepersonal ist ebenfalls vorhanden. Die Ärzte sind meistens Allgemeinmediziner oder Fachärzte für Innere Medizin, manchmal sind es auch Chirurgen. Die deutsche Gesellschaft für maritime Medizin (DGMM) bietet immer wieder Einführungsseminare über Notfallmedizin an Bord an, so dass die Ärzte sich auf die spezielle Aufgabe vorbereiten können. Link Tipp: www.maritimemedizin.de



Auf internationalen Kreuzfahrtschiffen muss damit gerechnet werden, dass die Ärzte nicht deutschsprachig sind. Seit dem letzten Jahr bietet die Reederei AIDA Cruises zusammen mit der Radiologischen Abteilung der Universitätsklinik Rostock einen besonderen Service an. Die Bordärzte der AIDA Schiffe stehen weltweit über Satellit mit der Uni-Klinik in Verbindung, um Röntgenbilder und Befunde auszutauschen. Ziel ist es, diese Zusammenarbeit zu erweitern.

Das Bordhospital und die Schiffsapotheke

Die Krankenstation entspricht meistens der Notfallstation eines Krankenhauses. Vorhanden ist üblicherweise ein EKG-Gerät, ein Defibrillator, Ultraschallgerät, Röntgengerät und Laborwerte können bestimmt werden. Für die Schiffsapotheke gelten ebenfalls internationale Bestimmungen, welche Medikamente unbedingt mitgeführt werden müssen. Dies beschränkt sich aber auf gängige Medikamente wie Schmerztabletten und Tabletten gegen Durchfall und Seekrankheit. Manche Reedereien halten auf speziellen Fahrtrouten besondere, in dem jeweiligen Gebiet notwendige Medikamente bereit. Impfungen sind an Bord meist nicht möglich. Es empfiehlt sich also in jedem Falle, die eigenen, für die Dauer der Reise ausreichende Medikamente mitzunehmen. Medikamente, die gekühlt werden müssen, können im Kühlschrank der Kabine sofern vorhanden, aufbewahrt werden.

Der Kreuzfahrtberater Heiko Wiltfang im Gespräch mit einem Offizier an Bord von MS Marina. © Kreuzfahrtberatung

Kosten für die Behandlung an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

Ein wichtiger Punkt, der leicht übersehen und am Ende einer Reise für Überraschungen sorgen kann, ist die Kostenübernahme einer medizinischen Behandlung jeglicher Art, die während des Aufenthaltes auf dem Kreuzfahrtschiff entstehen kann. Denn diese Kosten sind nicht im Reisepreis enthalten. Sie müssen am Ende der Reise an Bord in der entsprechenden Bordwährung bezahlt werden. Die deutsche Krankenversicherungskarte einer gesetzlichen Krankenversicherung gilt an Bord nicht. Vor Antritt der Kreuzfahrt sollte daher mit der eigenen Krankenversicherung geklärt werden, ob überhaupt und wenn ja, in welcher Höhe die entstandenen Kosten übernommen werden. Auf Kreuzfahrtschiffen unter deutscher Flagge ist die GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) verpflichtend. Auf Schiffen anderer Nationalitäten gilt ein anderes Abrechnungssystem. Auf AIDA Schiffen z.B. wird mit dem IMAS (International Medical Accounting System) abgerechnet. Wie bei allen Auslandsreisen empfiehlt es sich, auch bei einer Kreuzfahrt, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die in der Regel günstig für den entsprechenden Zeitraum angeboten wird. Da man eine gesonderte Abrechnung für die angefallenen Kosten bekommt, kann diese dann zur Erstattung bei der entsprechenden Versicherung eingereicht werden.

Kreuzfahrten für Dialysepatienten

Für Dialysekreuzfahrten gibt es einen seit vielen Jahren etablierten Anbieter von sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Auf den europäischen Flüssen gibt es Angebote auf Rhein, Main und Donau. Vereinzelt sind Schiffe mit modernen Dialysestationen ausgestattet und haben einen Arzt und ausgebildete Schwestern mit an Bord. Die Behandlungszeiten sind so angepasst, dass die Landgänge und Landausflugsprogramme gut machbar sind. Auf den Weltmeeren gibt es Angebote auf der bekannten MS Europa, der MS Europa 2 von Hapag-Lloyd sowie der MS Astor. Es werden unterschiedlichste, weltweite Routen angeboten. Neben der klassischen Ostseekreuzfahrt bis nach St. Petersburg sind auch Transatlantikreisen oder entlegene Ziele in Südamerika, Asien und der Südsee mit im Programm. Weitere Informationen und eine Übersicht der geplanten Reisen bis 2019 erhalten Sie gern auf Anfrage.

Weitere Informationen rund um Schiffsreisen und eine ganz individuelle Beratung zu mehr als 30 Kreuzfahrtreedereien bietet Ihnen die Kreuzfahrtberatung Hamburg. Weitere Informationen unter: www.kreuzfahrtberatung.de







