Unter Federführung der Berliner Renate Günther-Stiftung bekamen zwei Patientinnen die Gelegenheit zu einer beeindruckenden Ostsee-Kreuzfahrt. Ein Projekt, das in dieser Form noch nie durchgeführt wurde – also ein Traumschiff der ganz besonderen Art. Die Vorbereitungen für das Projekt dauerten mehrere Monate. Es galt in einem ersten Schritt, geeignete Patienten zu finden, bei denen der verantwortliche Arzt auch die Zustimmung zu einer längeren Reise geben konnte. Es gab im Vorfeld eine intensive Abstimmung zwischen den behandelnden Ärzten, dem medizinischen Team der Kreuzfahrtfirma und dem Pflegedienst RENAFAN aus Berlin. Ohne einen solchen Austausch wäre eine gute Vorbereitung der Reise nicht möglich gewesen.



Im Rahmen der Vorgespräche ging es beispielsweise um die Wahl von passenden Kabinen zur Unterbringung. Es musste ausreichend Platz sein für die Elektrorollstühle und ein entsprechender Raum zum Rangieren. Auch an solche "Kleinigkeiten", wie eine zuverlässige Stromversorgung, galt es zu denken. Zudem war direkte Nachbarschaft zu den betreuenden Pflegekräften wichtig, um im Fall der Fälle schnell reagieren zu können.

Umfangreiche Logistik im Vorfeld der Reise

Der komplette Bestand an Materialien wurde vorher genauestens kalkuliert – natürlich mit einem ausreichenden Sicherheitspolster. Auf einem Kreuzfahrtschiff kann man nicht "auf die Schnelle" vergessene Besorgungen nachholen – insofern war also größte Sorgfalt bei der Dimensionierung des außergewöhnlichen Reisegepäcks gefordert. Bei der Planung der Vorräte an Hilfsmitteln, Pflegeutensilien und Geräten kam dem Vorbereitungsteam die langjährige Erfahrung des Intensiv-Pflegedienstes zugute. Zudem verfügten sie aus der langjährigen Betreuung der beiden Kundinnen über wichtiges Hintergrundwissen und waren so vor Überraschungen gefeit.

Planung "mit Gürtel und Hosenträger"

Sperrige Gegenstände wie Beatmungsgeräte, ein Rollator und ein Toilettenstuhl gehörten mit zur Packliste. Nicht zu vergessen ausreichend Kleidung für die beiden Kundinnen für die schöne Urlaubsreise. Für den Transport all dieser Dinge war schließlich ein großer Mercedes Sprinter mit Hebebühne für die Rollstühle erforderlich. In der Vorbereitung galt es dabei alle möglichen Eventualitäten zu berücksichtigen, da auf hoher See weder ein Facharzt gerufen werden kann, noch spezielle Hilfsmittel und Präparate vorrätig sind. Insofern plante das Team, wie man so schön sagt ganz bewusst "mit Gürtel und Hosenträger". Dank der umfangreichen Vorbereitung klappte das Beziehen der Kabinen wie am Schnürchen – auch dank der zahlreichen helfenden Hände des Kreuzfahrt-Teams.

Mit der Ostsee-Kreuzfahrt ging ein Herzenswunsch in Erfüllung. © RENAFAN

An Bord des Schiffs mussten sich die beiden Patientinnen und das Pflegeteam erst einmal umgewöhnen. Die Kabinen waren kleiner als die normale Umgebung in der häuslichen Wohngemeinschaft, trotzdem sollten wichtige persönliche Gegenstände in Reichweite sein. Als Nächstes stand eine Anpassung der Abläufe auf dem Plan: Die Geräte waren nicht an ihrem gewohnten Platz, die Arbeit musste auf wesentlich engerem Raum erfolgen. Aber mit entsprechend gutem Willen auf beiden Seiten spielte sich das schnell ein.



Das Pflegeteam traf sich frühmorgens zu einer Besprechung und war dann rechtzeitig zum gewohnten Morgenkaffee bei den Patientinnen. Das gewohnte Ritual aus Berlin wurde auch auf der Ostsee beibehalten. Den "direkten Draht" zwischen Pfleger und Patient auf dem Schiff stellte ein Baby Phone sicher, denn die gewohnte Rufanlage war natürlich nicht vorhanden.

Auch an Land klappte alles

Die fünftägige Ostsee-Kreuzfahrt führte unter anderem über die Stationen Kopenhagen und Göteborg. Dort waren Landausflüge für die beiden Kundinnen organisiert. Hier war ebenfalls eine umfangreiche Vorbereitung erforderlich, die dann aber auch einen reibungslosen Ablauf gewährleistete und den Kreuzfahrt-Urlaub noch erlebnisreicher gestaltete.



Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass eine solche Reise ein großes Maß an Vorbereitungen notwendig macht und dass die körperlichen Anstrengungen für die beatmungspflichtigen Patienten nicht unterschätzt werden dürfen. Die beiden Damen kehrten aber sehr glücklich heim, mit einem reichen Schatz an Erfahrungen auf dem Kreuzfahrtschiff und bei den Ausflügen. Die Erinnerung wird ihnen noch lange erhalten bleiben.



Der Artikel wurde vom Pflegedienst RENAFAN erstellt:

Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Intensivpflege.





