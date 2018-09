1/2 © www.artinaction.de 2/2 © Sepp Mallaun

Serfaus-Fiss-Ladis unterscheidet sich markant von anderen Skigebieten, da hier der "Familienwinter in Perfektion" im wörtlichsten Sinne erfüllt wird. Das heißt: Nicht nur Kindern wird ein vollkommenes Wintererlebnis geboten, auch Erwachsene finden ein Angebot vor, das höchsten Ansprüchen genügt. 80 Prozent der Pisten zwischen 1.200m und 2.820m Höhe sind Rot oder Blau markiert, also für Eltern und Kinder gleich gut befahrbar. Im Jahr 2009 nahm Serfaus-Fiss-Ladis die weltweit erste kindersichere Sesselbahn in Betrieb. Heute sind es bereits vier, mehr als in jedem anderen Skigebiet Europas.

Insgesamt sind in Serfaus-Fiss-Ladis auf 1.400m bis 2.000m Höhe gut 125.000 qm Fläche ausschließlich für Kinder reserviert. In Serfaus heißen die Winterparadiese Kinderschneealm und Murmlipark, in Fiss ist es Bertas Kinderland. 250 Skilehrer und Skilehrerinnen mit pädagogischer Ausbildung bringen den Kindern in deren Muttersprache spielerisch und mit viel Witz das Skifahren bei. Natürlich gibt es auch für Kinder, die das Snowboarden lernen möchten, eigene Anfängerbereiche. So zum Beispiel den Beginner Circus am Komperdell in Serfaus oder den Boarderclub beim Übungslift in Fiss. Leistungsdruck ist beim Lernen ein Fremdwort. Hat ein Kind mal keine Lust auf Unterricht, darf es spielen oder an einem der anderen kindgerechten Programme mitmachen.

Innovativ und einzigartig sind die liebevoll gestalteten Pistenabschnitte. Ob im Dinowald, im Tierpark, im Bertas Indianerland, in der Fisser Höhlenwelt, auf der Happy-Rodelbahn, auf den Rennstrecken, auf phantasievollen Spielplätzen, im Adventure-Parcours, den Kinder-Fun-Areas, beim Kinder-Motorschlitten-Parcours, entlang des Murmlitrail oder der multimedialen Bärenpiste - selten kommt Langeweile während des Skitages auf. Für fortgeschrittene Kinder und ihre Eltern sorgen die Fun Areas in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sowie die "Flug-Attraktionen" Serfauser Sauser, Fisser Flieger oder Skyswing in Fiss für reichlich Abwechslung.



Während die Kinder in den Skischulen versorgt sind, genießen die Eltern die perfekt präparierten Pisten (450 Hektar Fläche, 160 gemessene und 212 gefahrene Pistenkilometer) und kehren zwischendurch in die vielfältigen Bergrestaurants ein. Auch die Highlights wie die "Erste Spur", bei der man noch vor allen anderen Gästen auf jungfräulichen Pisten in den Tag startet oder "Sunrise Hexensee", bei der das atemberaubende Naturschauspiel des Sonnenaufgangs auf 2.580m Höhe erlebt wird, sind außergewöhnliche Genussmomente!

Ebenfalls familienfreundlich sind die Abendprogramm in Serfaus-Fiss-Ladis. Mit der Adventure Night Serfaus, dem Nightflow Fiss und der Magic Ladis gibt es drei Shows, die den Eltern ebenso viel Freude bereiten wie den Kindern.