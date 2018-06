1/2 2/2

Sie tragen Namen wie "Pezidroute", "Kamikaze" oder "Powder Nose" und sind drei der insgesamt 11 speziell für Freerider ausgewiesenen Routen in Tirols Ski-Dimension Serfaus-Fiss-Ladis. Die "Feel Free Lines" sind markierte, aber unpräparierte mittel bis schwere Abfahrten. Dabei wird aus Sicherheitsgründen sehr genau darauf geachtet, dass die Jugendlichen und die jung gebliebenen Erwachsenen auch skifahrerisch versiert genug sind, um die große Freiheit zu genießen, ohne sich oder andere zu gefährden. Im Skigebiet gibt es an den Bergstationen Sattelbahn und Königsleithebahn sowie am Lazid und am Schönjoch so genannte "Freeride Bases" mit Tafeln, die

über die Schwierigkeitsgrade und Beschaffenheit der Lines informieren. Für alle, die noch nicht über das nötige Können verfügen, werden vor Ort Beratung und Kurse in den Skischulen Serfaus und Fiss-Ladis angeboten.

Die zahlreichen Fun Areas in Serfaus-Fiss-Ladis gehören schon seit einigen Jahren zum festen Angebot der Region für das jüngere und Szene-orientierte Publikum. Da sich gerade in diesem Bereich ständige Veränderungen in den Präferenzen ergeben, bringt die "Feel Free"-Offensive auch hier Angebote für jeden Geschmack: So finden Freeskier und Snowboarder oberhalb des Snowparks Fiss-Ladis mit dem Bag Jump eine Fun Slope, auf der verschiedene Rails und Obstacles zum Shredden eingebaut sind. Das junge Publikum weiß Bescheid, was sich mit diesen Begriffen an Winterfreuden verbindet. In Serfaus ermöglicht der Beginner Circus Kindern den ersten

Freestyle-Spaß. Zum Entspannen geht´s in den Circus Backstage Bereich mit Liegestühlen und Sitzsäcken an der Plansegg Talstation. In allen Fun Areas werden darüber hinaus Fotoshootings angeboten, bei denen über die besten Tricks abgestimmt werden kann und Preise zu gewinnen sind. Außerdem stehen die Fotos für das Teilen mit den Freunden, sprich mit der "community", bereit.