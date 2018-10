"Made in Germany" – wie kaum ein Zusatz in der Produktbeschreibung steht der Schriftzug seit nunmehr 131 Jahren für hohe Qualität. Auch vermeintlich "typisch deutsche" Tugenden wie Fleiß, Innovationsgeist und Verlässlichkeit werden damit assoziiert.



Doch mit der wachsenden Globalisierung und dem Fortschreiten moderner Technologie wächst der Wettbewerb aus Fernost. Besonders Südostasien ist auf dem Vormarsch – und genießt nicht nur als Hersteller und Exporteur von High Tech-Produkten und Rohstoffen einen ausgezeichneten Ruf. Das weiß vor allem der deutsche Mittelstand zu schätzen und stärkt durch gezielte Schulterschlüsse und Vor-Ort-Präsenz sein Standing in der Region ASEAN.

Dass ein neutraler und zentraler Standort in Asien für ein erfolgreiches Geschäft in den entsprechenden Märkten unverzichtbar ist, weiß Dr. Jürgen Hambrecht, Aufsichtsratsvorsitzender bei BASF. Der Experte rät, bei der Standortfrage vor allem Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und langfristige Überlegungen in den Mittelpunkt zu stellen – und sieht Singapur als ideale Wahl.

Innovations-Hotspot Singapur: Nation der Superlative. © Getty Images

Deutschland und Singapur: Man versteht sich

Ähnliche Werte, politische Stabilität und eine wirtschaftsfreundliche Grundhaltung sind dabei nur drei der vielen Faktoren, die die wirtschaftliche Kooperation zwischen Deutschland und dem Tropenstaat zu einer Erfolgsgeschichte machen.



Vor allem der deutsche Mittelstand fühlt sich Experten zufolge in Singapur wohl, denn die Startbedingungen sind hier deutlich einfacher als in anderen Regionen Asiens. So unterstützt bereits seit zehn Jahren die Deutsch-Singapurische Auslandshandelskammer Unternehmen aus der Heimat bei der Geschäftsaufnahme in Singapur.

Zudem sehen immer mehr Mittelständler im asiatischen Markt eine interessante Käuferschaft. Allein im 1. Halbjahr 2018 stieg der Export aus der Bundesrepublik um 8,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres an. Und auch der private Konsum der Singapuris wächst laut GTAI (Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing des Bundeswirtschaftsministeriums) konstant – in diesem Jahr wird eine Steigerung von drei Prozent erwartet. 2017 betrug das BIP pro Kopf 55.936 US-Dollar.





