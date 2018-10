Die Digitalisierung und Weiterentwicklung der Fertigungsindustrie kann nur mit qualifizierten Fachkräften gelingen – diese Erkenntnis ist nicht neu, doch gewinnt sie mit der rasanten Weiterentwicklung moderner Fertigungstechnologien stetig an Relevanz.

Als eine der führenden Nationen im Bereich Advanced Manufacturing steckt Singapur deshalb viel Energie in die Ausbildung und Förderung von Talenten. Nicht umsonst gilt Singapur international als "lebendiges Labor". Ziel des Engagements ist es, die Nachwuchskräfte möglichst früh mit dem künftigen Arbeitsumfeld vertraut zu machen – denn das stärkt auch spätere Loyalitäten.

Gemeinsam mit Hochschulen und der Industrie entwickelt die Regierung Programme für die Fachkräfte von Morgen.

Digitalisierung und die Ausbildung hoch qualifizierter Arbeitskräfte gehen in Singapur Hand in Hand. © EDB

Ein Unternehmen, das bereits seit mehreren Jahrzehnten aktiv an der Nachwuchsförderung in Singapur beteiligt ist, ist die dormakaba-Gruppe.

1979 gründete dormakaba, damals noch DORMA, in Singapur seine erste Übersee-Niederlassung. Das zu den größten Anbietern in der Sicherheitsindustrie zählende Unternehmen beschäftigt heute global mehr als 16.000 Mitarbeiter.

Die Erschließung von Singapur als Produktionsstandort ist ein Schritt, den Jeyanthy Chelliah, Deputy VP HR Operations ASEAN, nie bereut hat.

Die Expertin ist überzeugt, dass Unternehmen, denen es gelingt, eine spannende Kultur für ihre Mitarbeiter zu schaffen, im Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitskräfte die Nase vorn haben.

Zu dieser Kultur gehören in erster Linie interessante, herausfordernde Aufgaben und Projekte sowie interne Weiterentwicklungsinitiativen, die es den Nachwuchskräften ermöglichen, zu lernen und zu wachsen.

Einen wichtigen Baustein der hiesigen Talentschmiede sieht dormakaba in der frühzeitigen Vertrautmachung der Studenten mit dem Alltag in der Produktion und Logistik. "Berufspraktika und Stipendien helfen potenziellen Mitarbeitern dabei, unsere Arbeitskultur zu verstehen, und vermitteln ihnen einen Eindruck, welche verschiedenen Lern- und Karrieremöglichkeiten sie erwarten können, wenn sie bei uns anfangen," so Chelliah.





