Der Wirtschaftsraum Südostasien hat das Potenzial, für deutsche Unternehmen der Zukunftsmarkt Fernost zu werden. Vor allem der Stadtstaat Singapur gilt als Innovations-Hub und Drehscheibe für die ASEAN-Region (von englisch Association of Southeast Asian Nations).

Spitzentechnologie "Made in Singapore"

Das Land ist viertstärkster Exporteur von High-Tech-Produkten weltweit und ist bekannt als hochtechnologisierter Produktionsstandort.

Schon heute gehört Singapur zu den 25 führenden Ländern im Bereich Industrie 4.0 & Advanced Manufacturing und genießt international ein hohes Ansehen. Nicht umsonst wurde Singapur im Ranking "Doing Business" der World Bank im vergangenen Jahr auf den zweiten Platz gewählt.

Experten sind überzeugt, dass Singapur aufgrund der starken Nachwuchsförderung und dynamischen Start-up-Szene das Silicon Valley als Mekka für Entrepreneure mittelfristig ablösen wird.

Doch was macht die multikulturelle Metropole für Unternehmen und Investoren so attraktiv?

Singapur ist der kleinste Staat Südostasiens und ein sprichwörtlicher Schmelztiegel der Kulturen. Ein buntes Völkergemisch von 5,6 Millionen Einwohnern lebt auf einer Fläche von Hamburg. Die ethnische Mehrheit stellen Chinesen (rund 74 Prozent), gefolgt von Malaien (13 Prozent) und Indern (9 Prozent). Auch rund 9 000 Deutsche leben in der vormals britischen Kolonie. Die meisten sind bei einem der mehr als 1.600 deutschen Unternehmen angestellt, deren Zahl kontinuierlich wächst.

Besonnen und innovativ

Der Tropenstaat hat sich als verlässlicher Kooperationspartner mit viel Engagement im Bereich Forschung und Digitalisierung geschätzt: So entwickelte Singapur beispielsweise gemeinsam mit dem TÜV SÜD den so genannten Smart Industry Readiness Index – einen Benchmark, mit dessen Hilfe deutsche Unternehmen ihren Status in Sachen Digitalisierung messen können und Anleitung für weitere Schritte erhalten

Unternehmer aus Deutschland wissen an Singapur das von Korruption freie und liberale Wirtschaftssystem ebenso zu schätzen wie die politische Stabilität und Rechtssicherheit.





