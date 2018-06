1/3 Eve Damu mit dem SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter Dikwena Ngopolang. © SOS-Kinderdorf International 2/3 Wame ist drei Jahre alt und kann durch SOS seit Kurzem in den Kindergarten gehen. © SOS-Kinderdorf International 3/3 Nur dank der Lebensmittelpakete kann Eve derzeit ihre Familie ernähren. © SOS-Kinderdorf International

Laut Schätzungen der Vereinten Nationen sind mehr als eine Million Kinder im Osten und Süden Afrikas ernsthaft unterernährt und brauchen deshalb dringend Hilfe. Selbst in einem wirtschaftlich aufstrebenden Land wie Botswana sind viele Familien auf Unterstützung wie z.B. von der Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf angewiesen.



Vierzehn Kinder und Enkelkinder muss Eve Damu (Name geändert) satt bekommen. Schon seit Jahren hat die 58-Jährige zu kämpfen, um ihre Familie vor der größten Armut zu bewahren. Eigentlich hat sie ein Feld, das sie bestellen kann – doch die anhaltende Dürre in Botswana macht fast alle Anstrengungen zunichte. Noch dazu liegt es 30 Kilometer vom Heim der Familie entfernt: eine Herausforderung, jeden Tag so weit zu fahren, nur um Pflanzen zu versorgen, die wohl ohnehin eingehen werden. Trotz Botswanas Wirtschaftswachstum sind die Armutsquoten immer noch hoch. 23 Prozent der Bevölkerung kämpfen mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag ums Überleben. 26 Prozent kämpfen täglich darum, ihren Mindestbedarf an Kalorien zu decken.

In Eves Familie hat derzeit niemand feste Arbeit. Sie besitzen kaum noch etwas. "Meistens ziehen wir von Ort zu Ort auf der Suche nach Teilzeitjobs, damit wir etwas zu essen haben und schlichtweg überleben", sagt die 17-jährige Saara. Diese Situation macht es für die Kinder fast unmöglich, zur Schule zu gehen.

Lebensmittelpakete gegen die größte Not

Ohne die Unterstützung von SOS-Kinderdorf würden sie es nicht schaffen. "Zur Linderung der schlimmsten Not haben wir die Familie erst einmal mit einem Lebensmittelpaket versorgt", sagt Dikwena Ngopolang, Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf in Francistown. "Den Jüngsten, den dreijährigen Wame, haben wir im Kindergarten angemeldet, wo er mit allem Nötigen versorgt wird und Kind sein kann, und bezahlen dafür sämtliche Kosten. Außerdem haben wir gemeinsam mit der Familie überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, damit sie wirklich planmäßig aus der Armutsfalle herauskommen." So soll aus dem Fleckchen Land hinter ihrem Haus ein Gemüsegarten werden, mit dem sie sich über Wasser halten können. Darüber hinaus wurden die älteren Kinder der Familie zur Berufsberatung eingeladen: "So wollen wir sie dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen."

