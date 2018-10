1/7 Mehrmals täglich muss Nomtombi zum Fluss marschieren, um kostbares Wasser zu holen - Nhlangano Swaziland © Max Bastard 2/7 Auch die Pflanzen benötigen dringend Wasser - Nhlangano Swaziland © Max Bastard 3/7 Nomtombi hilft ihrer kleinen Schwester Siya, um nur ja keinen Tropfen zu verschütten - Nhlangano Swaziland © Max Bastard 4/7 Die Kinder bewässern die wertvollen Süßkartoffel-Pflanzen - Nhlangano Swaziland © Max Bastard 5/7 Nomtombi Malinga (rechts), ihre Großmutter und ihre kleine Schwester - Nhlangano Swaziland © Max Bastard 6/7 Siteki Swaziland © Max Bastard 7/7 Siteki Swaziland © Max Bastard

Die Vereinten Nationen schätzen, dass infolge der Dürre in den kommenden Monaten fast 50 Millionen Menschen in 27 afrikanischen Ländern von Hunger bedroht sein werden. Auch die SOS-Familien in den östlichen und südlichen afrikanischen Regionen sind von den Auswirkungen betroffen.



Nomtombi Malinga (Name geändert) bückt sich, um ihren Plastikkanister hochzuheben. Mühsam hievt sie den 25-Liter-Koloss auf den Kopf. Mit ihrer schmalen Hand wischt sie sich ein paar Tropfen aus dem Gesicht, die vom Kanister hinunterrinnen. Als sie den Heimweg antritt, wird es endlich hell – vom kleinen Bach den Hang hinauf, und dann noch einen Kilometer nach Hause. Bis der Tag endet, wird Nomtombi diesen Weg noch zweimal gehen müssen.

"Die Dürre macht mir das Leben sehr schwer", sagt die 17-Jährige. "Es gibt nichts zu essen. Ich habe ständig großen Hunger." Wieder reibt sie sich die Stirn. "Der Fluss ist fast völlig ausgetrocknet, bald hat er gar kein Wasser mehr."



Ein Mädchen versorgt die ganze Familie mit Wasser

Zu Hause wartet die Großmutter. "Ich weiß, du hast Durst", sagt sie Großmutter zu Nomtombi. "Aber dieses Wasser brauche ich für den Haferbrei." Im Haus leben zwölf Personen. Die meisten ihrer Geschwister sind schon unterwegs in die Schule. Ihre Großmutter ist zu alt, um Wasser zu holen, die vierjährige Siya ist noch zu klein. Also bleibt die tägliche Wasserschlepperei an Nomtombi hängen. Ihre Schulausbildung musste sie dafür erstmal unterbrechen. "Wasserholen ist gefährlich", sagt Nomtombi. "Wenn ich losgehe, ist es noch dunkel, und in dieser Gegend gibt es Schlangen und Diebe. Manchmal liegen auch tote Tiere im Wasser und es stinkt. Das können wir dann nicht trinken, und wir können uns auch kein Desinfektionsmittel leisten. Dieser Kanister ist eigentlich zu klein für uns alle. Aber mehr kann ich einfach nicht tragen."

"Wir beobachten die Familien sehr genau", sagt Zinhle Mavuso, die als Sozialarbeiterin für SOS-Kinderdorf in Nhlangano arbeitet. "Wenn wir sehen, dass die Lage noch schlimmer wird, werden wir auch Lebensmittelpakete verteilen. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was unsere Familien überhaupt essen. Die meisten haben einfach nichts."

