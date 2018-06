Martha Mulser, Bäuerin und Kräuterfachfrau vom Bio-Kräuterhof Pflegerhof in Seis kann Ihnen alles über Kräuter erklären. Welche Frühlingskräuter regen den Stoffwechsel an? Welche entschlacken und unterstützen das Wohlbefinden? Und welche besonders gut schmecken, das werden Sie anschließend bei Haubenkoch Franz Mulser selbst schmecken. In einem gemeinsamen Kochworkshop, bei dem Sie sich sicher einige Tricks abschauen können.