Das ist der perfekte Start in den Skitag und ein unvergessliches Highlight. Erleben können Sie es in diesem Winter in Alta Badia, im Südtiroler Skigebiet für Genießer im Herzen der Dolomiten.

Jeden Dienstag geht es morgens um sieben Uhr von Corvara und von San Cassiano mit der Schneekatze hinauf auf rund 2.000 m Höhe, wo Sie in einer einladenden Hütte ein köstliches Frühstück erwartet. Sie verkosten typische Südtiroler Spezialitäten wie Speck, Käse, Mehlspeisen und Fruchtaufstriche begleitet von einem leckeren Cappuccino und genießen die Magie eines Dolomiten-Sonnenaufgangs.



Nun sind Sie bereit für den Höhepunkt des Tages, die Abfahrt ins Tal: Pulverschnee und eine frisch präparierte Piste, die ganz allein für Sie da ist.

Weitere Informationen zu den Erlebnissen und Winter in Südtirol finden Sie auf www.suedtirol.info/skigenuss





