Mit welchen Absolventinnen und Absolventen möchten Sie bei KPMG die Zukunft in der Wirtschaftsprüfung angehen?

Wir brauchen Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinaus schauen können und eine hohe soziale Kompetenz haben, weil Wirtschaftsprüfung ein People Business ist und bleibt. Da ist es ganz wichtig, dass ich auf Menschen zugehen kann und Freude daran habe, neue Menschen kennenzulernen und auch mit ihnen zu arbeiten. Wichtig sind natürlich auch fachlichen Kompetenzen, analytische Fähigkeiten und abstrakt sowie ganzheitlich zu denken. Und viel Agilität, das heißt neugierig sein, Veränderungen suchen und Neues lernen.

Sie haben in der Podiumsdiskussion das Thema Learning Culture angesprochen, dem sich KPMG als Unternehmen verpflichtet fühlt. Was genau meinen Sie damit?

Lernen ist Teil unserer Unternehmens-DNA. Wir sind als Wirtschaftsprüfer per Gesetz dazu verpflichtet, uns mindestens 40 Stunden im Jahr weiterzubilden. Wir tun es aber nicht nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist wichtig, dass alle unsere Mitarbeiter jede Herausforderung am Markt meistern, und deswegen schulen wir sie in vielen Bereichen. Dazu gehören zum Beispiel Fortbildungen im Bereich Technologien oder soziale Kompetenzen. Bei Events laden wir auch immer mal wieder Leute aus ganz anderen Berufen ein, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen anderen Blick auf die Welt zu bieten. Wir haben zum Beispiel einmal einen Segler eingeladen, der den America’s Cup gewonnen hat, und einen Dirigenten, der erzählte, wie er ein Orchester führt – beide haben uns aufgezeigt, wie wichtig Teamarbeit und Führung sind.

Würden Sie Ihren Beruf auch heute mit den aktuellen Herausforderungen wieder so auswählen?

Ja! Ich habe es nie bereut, Wirtschaftsprüferin zu werden. Das ist nach wie vor meine erste Wahl und bereitet mir heute noch viel Freude.







