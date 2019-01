Der Vorplatz des neuen Bauhaus-Museums bietet Raum, um die Eindrücke der Sammlung Revue passieren zu lassen. © bloomimages GmbH

Inhalt Seite 1 — "Das Bauhaus ist auch heute eine eigene Haltung" Seite 2 — Interview Auf einer Seite lesen

Ulrike Bestgen hat ein Lieblingsstück. In einer Sammlung mit mittlerweile 13.000 Objekten, die bereits 1925 durch Walter Gropius angelegt wurde, ist das ein Kunststück. In der berühmten Bauhaus-Wiege vereinen sich laut Bestgen auf schönste Weise die ästhetischen, gestalterischen und funktionalen Aspekte, die am Weimarer Bauhaus diskutiert wurden. Am Herzen liegt ihr auch die Teekanne von Marianne Brandt. Als Kuratorin weiß sie um die Wichtigkeit jedes einzelnen Exponats der weltweit ältesten Bauhaus-Sammlung, die ab diesem Frühjahr im neuen Bauhaus-Museum inszeniert wird. Die künftige Dauerausstellung bringt die Geschichte der einflussreichsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts mit Fragen der Lebensgestaltung von Heute und Morgen zusammen – auf drei Etagen.



Die typischen klaren Linien, die das Bauhaus charakterisieren, finden sich in der Museumsfassade wieder. © heike hanada laboratory of art and architecture

Das neu errichtete Museum versteht sich auch als Forum für Diskussionen und Veranstaltungen, als Zentrum von Vermittlungsaktivitäten und als experimentelles Labor. Zentraler Bestandteil des Hauses wird eine offene Werkstatt sein, in der die Besucher in Zusammenarbeit mit Künstlern und Gestaltern unterschiedliche Themen bearbeiten können. Dort wird den Gästen Handwerk auf einer sinnlichen und haptischen Ebene vermittelt, sie können traditionelle Handwerkstechniken, aber auch modernen 3-D-Druck ausprobieren. Eine wichtige Rolle spielen die sogenannten Bauhaus-Agenten, die zehn Partnerschulen in Weimar und Umland besuchen und dort mit Schülern erarbeiten, was für die jüngere Generation am Bauhaus interessant ist. Auf diese Weise entstehen Museumsführungen, die künftig anderen Schulklassen angeboten werden.