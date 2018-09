1/4 Bislang gibt es den Danakil nur auf Papier, 2021 dann in echt. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/4 Innenarchitektin Viktoria Wille gestaltet das weltweit erste Klimazonenhaus. © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/4 Der Egapark in Erfurt wird zum Schauplatz der Bundesgartenschau 2021. © Stefanie Loos für das TMWWDG 4/4 Der Spatenstich für den Danakil war am 15. Februar 2018, die Eröffnung ist für den 23. April 2021 geplant. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Erfurt in drei Jahren: Im Egapark im Südwesten der Stadt erhebt sich ein riesiger Kubus aus Glas, auf dessen Oberfläche sich das Sonnenlicht bricht. Im Inneren schlägt dem Besucher Hitze entgegen, als er ein ausgetrocknetes Flussbett verlässt und sich inmitten einer sandiger Weite wiederfindet. Kugelige und mannshohe Kakteen wachsen hier, Akazien und Aloe Vera. Leise streicht der Wind durch die Steppe, und eine Wüstenspringmaus huscht unter einen Felsvorsprung. Auf der anderen Seite des Gewächshauses sind hingegen Affenschreie zu hören. Ein Wasserfall plätschert, ein Tukan ruft. "Um von der Wüste in den Regenwald zu gelangen, muss der Besucher eine Wetterscheide überwinden, ein kleines Gebirge, das von Tunneln durchzogen ist", erklärt die Innenarchitektin des Gebäudes Viktoria Wille. "Dort angekommen, kann er die Tropen in all ihrer Pracht erleben." Im Regenwald glitzern Tropfen auf magentafarbenen Orchideen. Schmetterlinge schweben durch ein Dickicht immergrüner Blätter, und Luftwurzeln ziehen Feuchtigkeit aus der Atmosphäre.

Das Gewächshaus Danakil ist benannt nach einer Wüste in Äthiopien, die mit ihren blubbernden Schwefelseen und Temperaturen bis zu 50 Grad als eine der lebensfeindlichsten Regionen der Erde gilt. Doch die Senke ist auch ein Ort der Gegensätze: Vor mehr als drei Millionen Jahren wuchsen in ihr mächtige Bäume, und Lucy, der erste weibliche Urmensch, lebte hier. Bei dem künftigen Herzstück der Bundesgartenschau 2021 geht es ebenfalls um Extreme. "Die Besucher des Danakil haben die Möglichkeit, nacheinander die Wüste und den Urwald zu besuchen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Lebensräumen nachzuvollziehen", erklärt Viktoria Wille. "Dieses Erlebnis ist weltweit einzigartig."

Vorreiter der Buga fand in Erfurt statt

Mit dem Gebäude, das zwei Klimazonen unter einem Dach vereint, betritt Erfurt Neuland. Wie bereits 1865, als in der Stadt, die deren Einwohner Martin Luther "Gärtner des Reiches" betitelte, Deutschlands erste Land- und Gartenbauausstellung im Augustapark stattfand. Auf die Veranstaltung folgten mehrere überregionale Gartenbauausstellungen in Erfurt. 1951 ging aus ihr schließlich die Bundesgartenschau in Hannover hervor, die seitdem alle zwei Jahre in ausgewählten Städten das gärtnerische und landschaftsgestalterische Können des jeweiligen Bundeslandes präsentiert.

Nach Gera und Ronneburg im Jahr 2007 wird Thüringen 2021 zum zweiten Mal Schauplatz einer Bundesgartenschau. Mehr als zwei Millionen Besucher werden in Erfurt erwartet – im Egapark, der nach der Wartburg am meisten besuchten Touristenattraktion Thüringens, genauso wie auf dem Petersberg und im Nordpark der Stadt.



Mit der Wünschelrute durch Danakil

Im Danakil ist Wasser das verbindende Element zwischen den Klimawelten. Im Foyer hängt ein riesiger Globus von der Decke, und beim Anblick der Meere, Wüsten, Wälder und Gletscher wird deutlich, dass die Menge an Wasser auf der Erde immer gleichbleibend ist, dass das Wasser aber nicht immer in seiner Reinform erkennbar ist. Mit einer digitalen Wünschelrute ausgestattet, können sich die Besucher auf die Suche nach dem kostbaren Nass begeben. "Wenn die Route zu vibrieren beginnt, führt sie die Besucher zu den Protagonisten unserer Ausstellung, zu Tieren und Pflanzen aus Wüste und Regenwald also, die ihnen in Form von kleinen Hörspielen von ihren Überlebensstrategien erzählen", so Viktoria Wille. In der Wüste berichten runde Goldkakteen mit ihren zu Dornen eingerollten Blättern beispielsweise davon, wie sie sich durch Rippen am Körper selbst Schatten spenden. Und rippenartige Brettwurzeln umschlängeln auch die Urwaldriesen: Sie verleihen den Bäumen die nötige Standfestigkeit im humusarmen Boden.

Oftmals präsentiert die Schau ein Nebeneinander von Lebewesen, die sich in der Natur zwar nicht begegnen, die im Laufe der Evolution aber ähnliche Überlebensstrategien herausgebildet haben. "Da ist beispielsweise ein besonders haariger Kaktus, der sich genau wie der indische Nager Bundi ein flauschiges Fell zugelegt hat, das das Sonnenlicht reflektiert und als eine Art Wärmedämmung funktioniert", schwärmt Viktoria Wille. "Diese Parallelen festzustellen, ist sehr faszinierend, und durch die vielen verschiedenen Stimmen der jeweiligen Überlebenskünstler lässt sich auf jedem Rundgang etwas Neues entdecken."



Von Carola Hoffmeister





