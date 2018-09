Sebastien und Annika waren viel unterwegs in ihrem Leben. Als sie dann ein Paar wurden, suchten der Australier und die Brandenburgerin einen Ort, an dem sie eine gemeinsame Heimat finden würden. Entdeckt haben sie ihn in Thüringen.

Ein ausgemusterter, umgebauter Mannschaftswagen der Polizei fährt in der Erfurter Innenstadt langsam am Wenigemarkt vorbei. "Kaffeepolizei" steht in großen, weißen Lettern auf dem grünen Lack. Und: "Fighting crimes against coffee!" Die Gäste auf den Freisitzen der umliegenden Restaurants stehen auf, lachen und klatschen. Das ist der Moment, in dem der Fahrer des Wagens, Sebastien Bouchard, 42, sich sicher ist: "Hier bin ich richtig." Neun Jahre zuvor hatte der Australier noch keine Ahnung davon gehabt, dass es Thüringen und Erfurt überhaupt gibt. Jetzt sagt er überzeugt: "Genau hier will ich leben. In dieser süßen, gemütlichen, mittelalterlichen Stadt, in der die Menschen so herzlich miteinander umgehen."



Australische Kaffeekultur mit Erfurter Aussicht direkt auf den Fischmarkt. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Das war im Sommer vor einem Jahr. Mit seinem mobilen Coffee Van war Sebastien auf dem Weg zum Ausbau des Epitome, seiner Australian Style Coffee Bar, die er im September 2017 mit Freundin Annika in der Erfurter Innenstadt eröffnet hat. Am Fischmarkt, direkt gegenüber dem historischen Rathaus. Er muss lachen, als er an diesen Moment zurückdenkt. Es ist ein offenes, verschmitztes, zufriedenes Lachen. Sebastien ist angekommen in Thüringen. Nach über 40 Jahren, mit Stationen in Australien, London, Montreal, Berlin.



Erfurt als Ankerplatz

Dass er überhaupt einen Fuß in dieses Bundesland setzte, hat er Annika Schmidt zu verdanken. Die heute 32-Jährige, und seine Lebensgefährtin, hatte Sebastien bei ihrem Work-&-Travel-Aufenthalt in seiner Heimatstadt Perth kennengelernt. Auch bei ihr stand Erfurt eigentlich nicht auf dem Plan. Nach dem Abitur in Finsterwalde war die Brandenburgerin eher zufällig hier gelandet, weil es mit dem Wunsch-Studienplatz in Berlin nicht geklappt hatte. "Und dann ist es eine richtig gute Zeit geworden", sagt sie, und ein Ankerplatz, an den es sie auch nach dem Studium immer wieder zurückzog.



Im Anschluss an ihren Bachelor geht Annika für ein Jahr nach Australien, reist herum, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Sie lernt Sebastien kennen, Designer und Gastronom, der sich für erlesene Kaffeesorten begeistert und als Röstexperte weltweit gefragt ist. Er eröffnet gerade seine neue Coffee Bar in Perth und bietet ihr einen Job an. Zehn Monate später sind die beiden ein Paar – aber Annika muss zurück nach Deutschland. Kurze Zeit später wandert sie ganz nach Down Under aus und zieht zu Sebastien.

Eine neue Kaffee-Kultur für Deutschland

Sechs Jahre lang studiert sie an seiner Seite die australische Café-Kultur, diese unaufgeregte und leichte Art, den Tag zu beginnen, mit Fremden ins Gespräch zu kommen oder auch Geschäftliches zu besprechen – immer mit einem guten Kaffee in der Hand. Annika und Sebastien wollen diese Kultur nach Europa bringen, mit einem eigenen Café und einer Rösterei. Vielleicht in Berlin?



Immer, wenn sie in Annikas alte Heimat fliegen, besuchen sie auch Erfurt; im Winter 2010 sind sie dort das erste Mal gemeinsam. Durch tiefen Schnee spazieren sie nachts durch die Innenstadt zum Domplatz. Sebastien läuft mit Annika die Krämerbrücke entlang, sieht die Lichter, das Weiß auf den Dächern, das Gold der Fassaden, den stillen Weihnachtsmarkt, den beleuchteten Dom – und ist fasziniert: "Wieso habe ich in meinem Leben noch nie etwas von dieser fucking schönen Stadt gehört?"

2016 ist ihr Plan ausgereift. Sie kehren Australien den Rücken, wagen sich nach Berlin, in die Metropole, von der jeder spricht. Sie eröffnen ihren Coffeeshop mit Rösterei. Weit außerhalb, in Kladow, 27 Quadratmeter, Denkmalschutz, Behördenauflagen. Die Kunden sind glücklich, die Inhaber werden es nicht. Zu groß ist der Kulturschock zum tiefenentspannten Australien. Immer wenn sie den Kopf freibekommen wollen, fahren Annika und Sebastien nach Erfurt.



Bye-bye Berlin, hallo Heimat

Im Mai 2017 sind sie dort beim Streetfood-Festival mit ihrem mobilen Coffee Van. Die Gäste schwärmen von ihrem Kaffee, Annika und Sebastien von der Stadt. Sie bleiben noch einen Tag länger, um Freunde zu besuchen. Zum Abschied sagt Sebastien aus Spaß: "Lass uns mal im Internet gucken, was für Gewerbe hier frei sind. Hier ist es so schön, ich will eigentlich gar nicht mehr weg." Auf dem Rückweg zum Auto laufen sie am Erfurter Fischmarkt vorbei und sehen einen leeren Laden: "zu vermieten". Sebastien will anrufen. Annika winkt ab, in so einer Lage ist doch eh nichts mehr frei. Trotzdem greift sie zum Telefon. Noch auf der Heimfahrt nach Berlin beschließen sie: "Wenn das mit den Räumen klappt, gehen wir nach Erfurt."



Eine echte Puffbohne: Tochter Elisha Vox kam 2017 in Erfurt zur Welt. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Eine Woche später unterschreiben sie den Mietvertrag für ihr Erfurter Café. Da ist Annika im fünften Monat schwanger. "Es war eine verrückte Aktion", sagt sie heute, "aber es erschien uns immer noch sicherer, als in Berlin auf die Gunst der Behörden angewiesen zu sein." Sie räumen den Laden, kündigen ihre Wohnung. Zum 1. August ziehen sie um, am 1. September eröffnet das Epitome Erfurt, am 7. Oktober 2017 wird ihre Tochter Elisha Vox geboren. Als echte Erfurter Puffbohne – wie sich gebürtige Erfurter selbst nennen.

Im Sommer 2018 stehen sie vor ihrem Café, Elisha auf dem Arm. Sie sehen für einen Moment ihren Gästen zu, die bei Mocca und Espresso zufrieden in die Erfurter Sonne blinzeln. "Nach diesem Gefühl", sagen Annika und Sebastien, "haben wir lange gesucht."

Von Berit Tolke





