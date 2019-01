Das Bauhaus hat in Gregor Schnitzlers Leben von Beginn an eine Rolle gespielt. Durch den Filmdreh entdeckte er diese Welt noch intensiver. © MDR/ UFA FICTION/ Stanislav Honzik

Was hat Sie an der Geschichte des Bauhaus so fasziniert, dass Sie einen Film darüber drehen wollten?

Gregor Schnitzler: Ich bin in Berlin mit dem Bauhaus verbunden aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Künstler, mein Vater hat bei Joseph Beuys studiert. Als ich ein Kind war, sind meine Mutter und mein Vater 1971 bei der Performance Klangszene II in der Neuen Nationalgalerie aufgetreten. Dieses Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe, der ja in den 1930er Jahren Direktor des Bauhaus war, ist schon immer eines meiner Lieblingsgebäude gewesen. Ich kann mich noch an die Zeit Anfang der 1980er Jahre erinnern, als es eine riesige Bauhaus-Welle gab und alle die Freischwinger-Stühle haben wollten. Ich habe selbst einen Barcelona Chair, auch wenn der nicht wirklich Bauhaus ist, weil Mies van der Rohe ihn parallel zum Bauhaus für die Weltausstellung 1929 in Barcelona für den Deutschen Pavillon entworfen hat. Durch den Film bin ich auf eine noch größere Welt gestoßen.



Wie entstand das Projekt?

Schnitzler: Der Ufa-Produzent Benjamin Benedict und die Fernsehspiel-Chefin des MDR Jana Brandt hatten schon zwei Jahre lang das Buch entwickelt, bevor ich den Auftrag bekam, Regie zu führen. Sie kamen auf die Idee, die Geschichte des Bauhaus anders zu erzählen und aktuelle Aspekte einzubringen. Das Buch von Ulrike Müller Bauhaus-Frauen – Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design war dafür eine gute Inspiration. Über die Bauhaus-Männer ist bereits viel bekannt. Aber die wahre Geschichte liegt bei den vielen Frauen, die am Bauhaus studierten und arbeiteten und keine Exponiertheit erfahren haben. Dazu haben wir geforscht und so die Hauptfigur Lotte Brendel, die von Alicia von Rittberg gespielt wird, entwickelt. Sie vereint viele Facetten unterschiedlicher Bauhaus-Frauen in sich, ist aber vor allem von Alma Siedhoff-Buscher inspiriert, die man durch ihre Schiffbauspiel-Entwürfe am Bauhaus kennt.

Was macht die Figur Lotte so interessant?

Schnitzler: Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die nicht kämpferisch ans Bauhaus kommt, sondern erst mal für sich als Mensch kämpft. Es ist wahnsinnig spannend, dass man die Entwicklung dieser künstlerischen Bewegung mit den Augen einer unbedarften jüngeren Frau sieht, die aus einfachen Verhältnissen stammt und da reingeworfen wird. 1918 wurde das Wahlrecht für Frauen eingeführt, und im Zuge dessen kamen viele Frauen an die Universitäten. Am Anfang war der Anteil von Männern und Frauen am Bauhaus ausgewogen. Doch dann entstanden Konflikte, weil die Politik von außen Druck machte. In der Tischlerei waren Frauen zum Beispiel nicht erlaubt.



Austausch am Set zwischen Regisseur Gregor Schnitzler und Hauptdarsteller Noah Saavedra, der im Film den Bauhaus-Studenten Paul Seligmann verkörpert. © MDR/ UFA FICTION/ Stanislav Honzik

Also eine sehr aktuelle Thematik.

Schnitzler: Genau, Lotte wird von vielen Problemen gebeutelt, die eine Frau heute noch betreffen. Nehmen Sie das Beispiel Architektur. Es gibt sehr viele Männer, aber nur wenige Frauen, die in diesem Bereich das Weltgeschehen bestimmen. Mir fällt nur Zaha Hadid ein. Dagegen kann man Dutzende von Männern aufzählen. Es geht aber auch zentral um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, was wir anhand der Liebesgeschichte von Lotte zu ihrem Kommilitonen Paul Seligmann (Noah Saavedra) erzählen. Sie sind ein Künstlerpaar und stehen vor der Frage, wer zurücksteckt und wer sich verwirklichen kann. Das ist heute noch aktuell. Sie wird schließlich schwanger, tritt beruflich in den Hintergrund, er kriegt den größeren Job, sie will ihn immer noch unterstützen, dann betrügt er sie, und dann kommt es zum großen Knall. Am Ende kämpft sie sich für ihre Sache selbstständig durch.

Wie waren die Dreharbeiten in Thüringen? Sie haben unter anderem an Originalschauplätzen wie dem Bauhaus und dem Haus am Horn in Weimar gedreht.

Schnitzler: Wir konnten nicht fassen, dass wir so original drehen konnten. Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Du befindest dich permanent und die ganze Zeit in dem, was du erzählst. Für mich strahlen die Orte Magie aus, weil sie in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wurden. Bei vielen Häusern kann man nicht glauben, dass sie aus den 1920er Jahren stammen. Man denkt, sie sind von heute. Das war wahnsinnig beeindruckend.



Wie bewerten Sie den Bauhaus-Einfluss auf die Gegenwart?

Schnitzler: Der Architekt und Gründer des Bauhaus, Walter Gropius, hat Baukonzepte entwickelt, mit denen man für sehr viele Menschen Wohnraum schaffen kann. Dieser Aspekt ist meiner Meinung nach auch heute, in Zeiten des Wohnungsmangels, sehr relevant.

Der Film wird Anfang 2019 in der ARD ausgestrahlt.

Von Annette Walter





Zurück zur Übersicht