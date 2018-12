Bei Ifesca darf gespielt werden. Die bislang 18 "firmeneigenen" Kinder freut es. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Als Grit Just, 28, ihrem neuen Arbeitgeber im Sommer 2018 mitteilte, dass sie schwanger ist, hatte sie ein mulmiges Bauchgefühl. Erst seit wenigen Monaten war sie an Bord der Firma, und noch immer steckte ihr der Unmut ihres vorherigen Chefs über ihre erste Schwangerschaft in den Knochen. "Er hat mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass Schwangere in seinem Unternehmen nicht erwünscht sind. Das hat meine Freude damals sehr getrübt – und auch das Vertrauen in meinen Arbeitgeber." Dieses Erlebnis und auch die nach der Elternzeit folgenden beruflichen Einschränkungen führten schließlich dazu, dass sich Grit Just einen neuen Job suchte – und ihr alter Chef eine wertvolle Arbeitskraft verlor. Die Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft hingegen lief deutlich besser: "Richtig schön", sagt sie, "denn ich hatte das Gefühl, dass sich die Geschäftsführung genauso auf das Kind freut wie ich."



Sabine Ritter (li.) und ihr Mann Sebastian, Geschäftsführer von Ifesca, haben selbst drei Kinder – und kennen die Sorgen junger Eltern im Job. Mitarbeiter Grit Just (2.v.l.) und Kevin Speich sind froh, einen besonders familienfreundlichen Arbeitgeber gefunden zu haben. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Seit Januar 2018 ist Grit Just bei der Ifesca GmbH angestellt. Das junge Ilmenauer Unternehmen ist spezialisiert auf cloudbasierte Prognosesoftware, die vor allem bei Energieversorgern gefragt ist. Fast zeitgleich zu Grit Justs Anstellung wurde Ifesca durch die Bertelsmann Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Das Siegel wird nach einer intensiven Prüfung vergeben, wenn sich ein Unternehmen besonders glaubwürdig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt. "Ein Fakt, der immer mehr nachgefragt wird, wenn sich vor allem junge Berufseinsteiger ihren künftigen Arbeitgeber aussuchen", sagt Sebastian Ritter, Geschäftsführer und einer der drei Firmengründer. Er weiß, wovon er spricht, denn er hat selbst drei Kinder und führt das Unternehmen mit seinen Kollegen Andreas Reuter und Clemens Kießhauer von Anfang an so, dass das persönliche Wohl aller Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert hat. Das Kernteam kennt sich schon länger: acht Kollegen, die vor der Firmengründung Ende 2016 bereits viele Jahre in einem Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet haben. Heute hat Ifesca 30 Mitarbeitende, Auszubildende und studentische Hilfskräfte in einem Durchschnittsalter von 32 Jahren. Dazu kommen 18 "firmeneigene" Kinder – den bald erwarteten Nachwuchs noch nicht mitgezählt.

Optionen für Teilzeit, Gleitzeit und Homeoffice

Die Kinder – und übrigens auch die Hunde – der Mitarbeitenden sind jederzeit im Büro willkommen und werden freundlich begrüßt. Eine Selbstverständlichkeit, findet Ritter: "Das macht unser Unternehmen familiärer und nimmt den Stress aus mancher Situation." Die entspannte Arbeitsweise erstreckt sich auch auf die Arbeitszeiten. Sie sind flexibel, können zum Beispiel auf Teilzeit umgestellt werden, wenn Angehörige Pflege benötigen. Wer mag oder ein krankes Kind zu Hause hat, kann im Homeoffice arbeiten und wird via Video- oder Telefonkonferenz in laufende Jobs einbezogen. Elternzeit wird bereits heute nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für Führungskräfte ermöglicht. Darüber hinaus sind für Mitte 2019 Förderungen für Gesundheitskurse und Fitnessangebote sowie ein Eltern-Kind-Zimmer mit Schlafecke neben dem Arbeitsplatz geplant.



Holger Hübschmann, einer der Geschäftsführer von Lacos, setzt auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen, um sein Team zu motivieren – und um neue Mitarbeiter zu gewinnen. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Zertifizierung innerhalb einer Woche

"Für uns und unser Team ist das alles selbstverständlich – aber für viele andere Arbeitnehmer noch nicht", sagt Sebastian Ritter. "Deshalb wollten wir gern darauf aufmerksam machen und anderen zeigen, wie wir als Unternehmen ticken." Im Herbst 2017 startete er deshalb eine Internetsuche zur Zertifizierung von Familienfreundlichkeit. Er stieß auf das Qualitätssiegel der Bertelsmann Stiftung, nahm Kontakt mit Prüferin Angelika Pietzsch auf und beantragte die Zertifizierung. Im Dezember 2017 wurden für das Verfahren Mitarbeitende und Geschäftsführung anonym und getrennt voneinander zur Familienfreundlichkeit in der täglichen Praxis befragt, danach folgte ein Audit vor Ort. Schneller als jedem anderen Unternehmen – nämlich innerhalb einer Woche – wurde der Ifesca GmbH das Siegel verliehen, mit dem sie jetzt drei Jahre lang werben darf. "Dieser Schritt hat sich gelohnt", sagt Sebastian Ritter, "denn zwei neue Mitarbeitende haben sich aufgrund des Siegels schon bei uns beworben und für unser Unternehmen ihren alten Job aufgegeben."

Familienfreundlichkeit als wichtiges Jobmerkmal

Ähnlich positives Feedback kennt man auch in Zeulenroda bei der Lacos Computerservice GmbH. Das Unternehmen, das sich auf Software für die Agrar- und Landwirtschaft spezialisiert hat, wurde erst kürzlich mit dem Innovationspreis Thüringen ausgezeichnet. Schon etwas länger, seit Oktober 2017, trägt auch dieses Unternehmen das Qualitätssiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber". Holger Hübschmann, einer der drei Geschäftsführer und seit der Gründung von Lacos dabei, ist überzeugt: "Familienfreundlichkeit ist heute wesentlicher Bestandteil eines guten Arbeitsplatzes." Er beobachtet schon seit Jahren Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt weg vom Wunsch nach dem höchstmöglichen Nettogehalt hin zu ausgeglichenen Rahmenbedingungen im Arbeitsalltag. "Die Bewerbungssituation hat sich völlig gedreht. Heute bewerben wir uns bei den Absolventen. Und mehr denn je sind Jobs gefragt, bei denen auch Gesundheitsförderung, ein gutes Arbeitsklima und familienfreundliche Angebote eine Rolle spielen." All das bietet Lacos bereits seit Längerem.